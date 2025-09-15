Dra. Elayna Fernández y Selectos Autores de The Gifts of Pain Celebran Hispanic Heritage Month con Traducción al Español
31 selectos autores de la serie The Gifts of Pain colaboran con la Dra. Elayna Fernández y anuncian la puesta en circulación del libro Los Dones del Dolor.
El libro destaca a 31 autores de diversos orígenes y la traducción al Español de sus historias de superación, que han sido publicadas en la serie en el idioma Inglés.
Los Dones del Dolor es una colección de breves historias reales, contadas por autores de diversos orígenes que utilizaron el poderoso sistema S.T.O.R.Y. de Elayna Fernández para compartir valiente y vulnerablemente sus experiencias más dolorosas. La Dra. Fernández dedica el libro “A tus versiones más jóvenes. Que se sientan orgullosas de saber que te has convertido en alguien que las habría consolado y protegido.”
Esta guía transformadora te proporciona herramientas y pasos de acción prácticos y actividades interactivas para la autorreflexión, la introspección y el autodescubrimiento que conducen al cultivo de la resiliencia emocional y tu crecimiento personal.
El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre cada año, celebración anual de la historia y la cultura de comunidades hispanas. Esto es algo significativo para la Dra. Fernández, quien es inmigrante de la República Dominicana:
“Me considero Afrolatina porque, como dominicana, mis antepasados provienen de España, África y de los indígenas taínos.
Como la primera inmigrante de mi familia en Estados Unidos, es muy importante para mí preservar mi cultura y transmitirla a mis hijas. Por eso uso mi voz y mis plataformas para encargarme de que todos conozcan y valoren esa historia, y eso incluye celebrar el Mes de la Herencia Hispana.”
La Dra. Fernández asegura que este compromiso le llevó a organizar eventos TEDx en Español en Estados Unidos y a traducir el libro The Gifts of Pain en Inglés y aplaude a los autores de la serie que respondieron al llamado de traer sus historias a lectores hispanohablantes.
Lo que encontrarás en Los Dones del Dolor:
Introducción: De Dolor a Don, por Elayna Fernández
Capítulo 1: De Mamá Emocional a Mamá Guiada por el Espíritu, por Mirella Acebo
Capítulo 2: Del Duelo al Propósito, por Carmen Alvarez
Capítulo 3: De la Vergüenza a la Confianza y el Apoyo, por Stephanie L. Anderson
Capítulo 4: De las Batallas a los Límites, por Amy Armstrong
Capítulo 5: De Encarcelada a Vivir la Vida, por Cheryl Armstrong
Capítulo 6: De la Tristeza a la Reinvención, por Zoe-Ann Bartlett
Capítulo 7: De la Auto-Duda al Auto-Empoderamiento, por Rosa Cao Liu
Capítulo 8: De Comienzos Destrozados a Romper Barreras, por Alinnette Casiano
Capítulo 9: De la Derrota al Triunfo, por Lesia Davidson
Capítulo 10: Del Trauma No Resuelto a la Sanación Inesperada, por Lorena P. Frey
Capítulo 11: Del Trauma Infantil a la Transformación, por Lisa Gunsberg
Capítulo 12: De la Desesperanza al Empoderamiento, por Natasha Ickes
Capítulo 13: De Rota a Valiente, por Britt Ivy
Capítulo 14: De la Esclavitud al Avance, por Tony Jones
Capítulo 15: Del Miedo a la Libertad, por Tanya Joy
Capítulo 16: Del Caos y la Soledad al Potencial Inspirado, por Terri Lonowski
Capítulo 17: Del Trauma al Triunfo, por Claudia Lorant
Capítulo 18: De la Pérdida a la Maternidad, por Erika Nabuurs
Capítulo 19: De “¿Quién Soy?” a “¡Yo Soy!,” por Mary Ottman
Capítulo 20: Del Amargo Sacrificio al Dulce Reencuentro, por Hannah Park Lusterman
Capítulo 21: De Actuar a la Autenticidad, por Adina B. Peyton
Capítulo 22: De Sonido Extranjero a Discurso Sin Miedo, por Silvana Pimentel
Capítulo 23: De Congelada a Volar, por Jessica Radiance
Capítulo 24: De un Corazón Pesado a un Alma Conectada, por Julie Radlauer
Capítulo 25: De Corazón Roto a Amada, por Dawn Richard
Capítulo 26: De Soporte de Vida a la Rendición, por Stephanie Shaffer
Capítulo 27: De Sudorosa y Pegajosa a Brillar Como una Estrella, por Traci Shannon
Capítulo 28: De La Misma Vieja Historia a Un Escenario Totalmente Nuevo, por J. Lynn Sherman
Capítulo 29: Del Abuso a la Compasión, por Juliet Trail
Capítulo 30: Del Caos a la Claridad, por Sheri Wood
Capítulo 31: De no Sentir a una Vida Plena, por Selena Wright
Conclusión: Encontrando el Don, por Elayna Fernández
Autoproclamada "Estudiante del Dolor", Fernández cree que “el dolor es el hilo común de la humanidad,” y explica:
"Para muchos de estos autores, compartir su historia en la serie The Gifts of Pain es sin duda lo más personal y vulnerable que han hecho. Por eso trabajé con cada autor en la creación consciente de estas narrativas de la vida real y las actividades interactivas para implementar las lecciones aprendidas".
El poderoso Sistema S.T.O.R.Y. es un proceso que creó hace más de una década y que utiliza en su blog, conferencias, libros y programas para ayudar a "líderes y emprendedores a convertir sus historias dolorosas en fuentes pasivas de ingresos". Ella instruyó a los autores en este enfoque narrativo efectivo y los apoyó durante cada paso del proceso de escritura y publicación del libro.
La descripción del libro dice: «Los Dones del Dolor es un valioso recurso diario para quienes buscan consuelo, fortaleza y sabiduría al afrontar los desafíos más difíciles de la vida».
A medida que leas cada capítulo, sentirás más ánimo e inspiración y obtendrás nuevas perspectivas sanadoras. Más que un libro, es un mapa para crear cambios positivos y encontrar luz en los momentos más oscuros.
Para obtener tu ejemplar de Los Dones del Dolor, cómpralo en Amazon.com y conéctate con los autores en Instagram @thegiftsofpain y #thegiftsofpain.
Para saber cómo compartir tu propia historia de transformación en el próximo volumen de la serie The Gifts of Pain y en Los Dones del Dolor, visita thegiftsofpain.com.
Acerca de Los Dones del Dolor
Los Dones del Dolor es la traducción de capítulos selectos de la serie The Gifts of Pain - una colección imprescindible de historias reales, impactantes y breves, de 31 autores de diversos orígenes y ámbitos que integraron el poderoso Sistema S.T.O.R.Y. de Elayna Fernández para compartir con vulnerabilidad y valentía sus experiencias más dolorosas y las herramientas prácticas que utilizaron para transformarlas en crecimiento personal y un cambio positivo.
Acerca de Elayna Fernandez
Galardonada con el Premio y Medalla Presidencial en Estados Unidos, la Dra. Elayna Fernández, ha sido una influyente narradora y estratega narrativa durante más de 20 años.
Como estudiante del dolor y sobreviviente de múltiples traumas, ha dado charlas en prestigiosos escenarios a nivel mundial, incluyendo 5 veces en TEDx, en las Naciones Unidas, y frente a millones de personal alrededor del mundo. A través de su blog, thePositiveMOM.com, ha llegado a millones de personas en más de 160 países.
Como autora internacional #1 en ventas en numerosas categorías, La Dra. Fernández es la creadora del sistema S.T.O.R.Y. para narradores transformacionales y fundadora de la Transformational Storytelling University.
Su trabajo ha aparecido en FORBES, WSJ, MSN, Entrepreneur, Inc., KTLA, NBC, ABC, CBS, FOX, Yahoo!, CNN en Español, Real Leaders, Good Morning America, ¡y más!
La Dra. Fernández también ha sido nombrada una de las principales influencers latinas de EE. UU. y una de las 125 líderes más impactantes y una mujer influyente por la revista SUCCESS. También es colaboradora de la revista Entrepreneur.
Para obtener más información, visita thePositiveMOM.com/ef conéctate con la Dra. Fernández en LinkedIn y síguela en tu red social favorita.
