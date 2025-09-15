Dra. Elayna Fernández y Selectos Autores de The Gifts of Pain Celebran Hispanic Heritage Month con Traducción al Español

Los Dones del Dolor | Traducción de Selectos Capítulos de la Serie The Gifts of Pain Los Dones del Dolor ~ Hispanic Heritage Month Serie de Libros "The Gifts of Pain" - Volumen 1 ; Volumen 2; Volumen 3; Volumen 4 Dra. Elayna Fernandez - Charla en en las Naciones Unidas

31 selectos autores de la serie The Gifts of Pain colaboran con la Dra. Elayna Fernández y anuncian la puesta en circulación del libro Los Dones del Dolor.

Este libro es la llave que abre la puerta a muchas posibilidades de sanar el trauma y vivir una vida más feliz y plena.” — Lorena P. Frey

FORT WORTH, TX, TX, UNITED STATES, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- En conmemoración de Hispanic Heritage Month en Estados Unidos, la galardonada poeta y autora, Dra. Elayna Fernández, ha anunciado la puesta en circulación del libro, "Los Dones del Dolor: “Historias, reflexiones y ejercicios diarios para encontrar esperanza y sanación en la adversidad.”El libro destaca a 31 autores de diversos orígenes y la traducción al Español de sus historias de superación, que han sido publicadas en la serie en el idioma Inglés.Los Dones del Dolor es una colección de breves historias reales, contadas por autores de diversos orígenes que utilizaron el poderoso sistema S.T.O.R.Y. de Elayna Fernández para compartir valiente y vulnerablemente sus experiencias más dolorosas. La Dra. Fernández dedica el libro “A tus versiones más jóvenes. Que se sientan orgullosas de saber que te has convertido en alguien que las habría consolado y protegido.”Esta guía transformadora te proporciona herramientas y pasos de acción prácticos y actividades interactivas para la autorreflexión, la introspección y el autodescubrimiento que conducen al cultivo de la resiliencia emocional y tu crecimiento personal.El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre cada año, celebración anual de la historia y la cultura de comunidades hispanas. Esto es algo significativo para la Dra. Fernández, quien es inmigrante de la República Dominicana:“Me considero Afrolatina porque, como dominicana, mis antepasados ​​provienen de España, África y de los indígenas taínos.Como la primera inmigrante de mi familia en Estados Unidos, es muy importante para mí preservar mi cultura y transmitirla a mis hijas. Por eso uso mi voz y mis plataformas para encargarme de que todos conozcan y valoren esa historia, y eso incluye celebrar el Mes de la Herencia Hispana.”La Dra. Fernández asegura que este compromiso le llevó a organizar eventos TEDx en Español en Estados Unidos y a traducir el libro The Gifts of Pain en Inglés y aplaude a los autores de la serie que respondieron al llamado de traer sus historias a lectores hispanohablantes.Lo que encontrarás en Los Dones del Dolor:Introducción: De Dolor a Don, por Elayna FernándezCapítulo 1: De Mamá Emocional a Mamá Guiada por el Espíritu, por Mirella AceboCapítulo 2: Del Duelo al Propósito, por Carmen AlvarezCapítulo 3: De la Vergüenza a la Confianza y el Apoyo, por Stephanie L. AndersonCapítulo 4: De las Batallas a los Límites, por Amy ArmstrongCapítulo 5: De Encarcelada a Vivir la Vida, por Cheryl ArmstrongCapítulo 6: De la Tristeza a la Reinvención, por Zoe-Ann BartlettCapítulo 7: De la Auto-Duda al Auto-Empoderamiento, por Rosa Cao LiuCapítulo 8: De Comienzos Destrozados a Romper Barreras, por Alinnette CasianoCapítulo 9: De la Derrota al Triunfo, por Lesia DavidsonCapítulo 10: Del Trauma No Resuelto a la Sanación Inesperada, por Lorena P. FreyCapítulo 11: Del Trauma Infantil a la Transformación, por Lisa GunsbergCapítulo 12: De la Desesperanza al Empoderamiento, por Natasha IckesCapítulo 13: De Rota a Valiente, por Britt IvyCapítulo 14: De la Esclavitud al Avance, por Tony JonesCapítulo 15: Del Miedo a la Libertad, por Tanya JoyCapítulo 16: Del Caos y la Soledad al Potencial Inspirado, por Terri LonowskiCapítulo 17: Del Trauma al Triunfo, por Claudia LorantCapítulo 18: De la Pérdida a la Maternidad, por Erika NabuursCapítulo 19: De “¿Quién Soy?” a “¡Yo Soy!,” por Mary OttmanCapítulo 20: Del Amargo Sacrificio al Dulce Reencuentro, por Hannah Park LustermanCapítulo 21: De Actuar a la Autenticidad, por Adina B. PeytonCapítulo 22: De Sonido Extranjero a Discurso Sin Miedo, por Silvana PimentelCapítulo 23: De Congelada a Volar, por Jessica RadianceCapítulo 24: De un Corazón Pesado a un Alma Conectada, por Julie RadlauerCapítulo 25: De Corazón Roto a Amada, por Dawn RichardCapítulo 26: De Soporte de Vida a la Rendición, por Stephanie ShafferCapítulo 27: De Sudorosa y Pegajosa a Brillar Como una Estrella, por Traci ShannonCapítulo 28: De La Misma Vieja Historia a Un Escenario Totalmente Nuevo, por J. Lynn ShermanCapítulo 29: Del Abuso a la Compasión, por Juliet TrailCapítulo 30: Del Caos a la Claridad, por Sheri WoodCapítulo 31: De no Sentir a una Vida Plena, por Selena WrightConclusión: Encontrando el Don, por Elayna FernándezAutoproclamada "Estudiante del Dolor", Fernández cree que “el dolor es el hilo común de la humanidad,” y explica:"Para muchos de estos autores, compartir su historia en la serie The Gifts of Pain es sin duda lo más personal y vulnerable que han hecho. Por eso trabajé con cada autor en la creación consciente de estas narrativas de la vida real y las actividades interactivas para implementar las lecciones aprendidas".El poderoso Sistema S.T.O.R.Y. es un proceso que creó hace más de una década y que utiliza en su blog, conferencias, libros y programas para ayudar a "líderes y emprendedores a convertir sus historias dolorosas en fuentes pasivas de ingresos". Ella instruyó a los autores en este enfoque narrativo efectivo y los apoyó durante cada paso del proceso de escritura y publicación del libro.La descripción del libro dice: «Los Dones del Dolor es un valioso recurso diario para quienes buscan consuelo, fortaleza y sabiduría al afrontar los desafíos más difíciles de la vida».A medida que leas cada capítulo, sentirás más ánimo e inspiración y obtendrás nuevas perspectivas sanadoras. Más que un libro, es un mapa para crear cambios positivos y encontrar luz en los momentos más oscuros.Para obtener tu ejemplar de Los Dones del Dolor, cómpralo en Amazon.com y conéctate con los autores en Instagram @thegiftsofpain y #thegiftsofpain.Para saber cómo compartir tu propia historia de transformación en el próximo volumen de la serie The Gifts of Pain y en Los Dones del Dolor, visita thegiftsofpain.com.Acerca de Los Dones del DolorLos Dones del Dolor es la traducción de capítulos selectos de la serie The Gifts of Pain - una colección imprescindible de historias reales, impactantes y breves, de 31 autores de diversos orígenes y ámbitos que integraron el poderoso Sistema S.T.O.R.Y. de Elayna Fernández para compartir con vulnerabilidad y valentía sus experiencias más dolorosas y las herramientas prácticas que utilizaron para transformarlas en crecimiento personal y un cambio positivo.Acerca de Elayna FernandezGalardonada con el Premio y Medalla Presidencial en Estados Unidos, la Dra. Elayna Fernández, ha sido una influyente narradora y estratega narrativa durante más de 20 años.Como estudiante del dolor y sobreviviente de múltiples traumas, ha dado charlas en prestigiosos escenarios a nivel mundial, incluyendo 5 veces en TEDx, en las Naciones Unidas, y frente a millones de personal alrededor del mundo. A través de su blog, thePositiveMOM.com, ha llegado a millones de personas en más de 160 países.Como autora internacional #1 en ventas en numerosas categorías, La Dra. Fernández es la creadora del sistema S.T.O.R.Y. para narradores transformacionales y fundadora de la Transformational Storytelling University.Su trabajo ha aparecido en FORBES, WSJ, MSN, Entrepreneur, Inc., KTLA, NBC, ABC, CBS, FOX, Yahoo!, CNN en Español, Real Leaders, Good Morning America, ¡y más!La Dra. Fernández también ha sido nombrada una de las principales influencers latinas de EE. UU. y una de las 125 líderes más impactantes y una mujer influyente por la revista SUCCESS. También es colaboradora de la revista Entrepreneur.Para obtener más información, visita thePositiveMOM.com/ef conéctate con la Dra. Fernández en LinkedIn y síguela en tu red social favorita.

