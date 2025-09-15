Première mondiale du robot lave-vitres HUTT π10 à l’IFA 2025 ! Innovation disruptive, nouvelle vision du nettoyage !

BERLIN, GERMANY, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Du 5 au 9 septembre 2025, Berlin a accueilli l’IFA 2025, le plus grand salon international de l’électronique grand public. Véritable baromètre mondial des innovations technologiques et des tendances de consommation, l’IFA est l’arène où les grandes marques dévoilent leurs avancées.

HUTT, marque spécialisée dans les robots lave-vitres, a présenté en exclusivité mondiale le HUTT π10 AI avec technologie à variation de fréquence, équipé d’un système de nettoyage à double mode et d’un système d’escalade à double entraînement. Une percée majeure pour l’industrie.

Lancement mondial du Heart π10 : Innovation disruptive, révolution

Ces deux dernières années, le marché mondial des robots laveurs de vitres a connu une croissance fulgurante et continue. Cependant, malgré la maturité du marché, les plaintes des consommateurs persistent concernant des problèmes tels que la mauvaise qualité de nettoyage et les inconvénients.

Marque de robots laveurs de vitres professionnels ancrée dans l'innovation, Heart défie sans crainte le secteur avec des solutions disruptives. L'architecture produit existante est devenue un obstacle à l'amélioration de l'expérience : les robots carrés traditionnels offrent une efficacité de nettoyage élevée, mais leur conception à nettoyage direct avec chenilles se traduit par une performance de nettoyage médiocre sur les taches tenaces. Les robots circulaires traditionnels, avec leur mécanisme de rotation à double disque, offrent une performance de nettoyage supérieure sur les taches tenaces, mais peinent à atteindre les coins.

Le lancement du robot laveur de vitres à fréquence variable Heart π10 IA est sans aucun doute une tentative audacieuse de surmonter les obstacles technologiques des robots laveurs de vitres. Ce produit révolutionne la conception traditionnelle des robots lave-vitres à entraînement unique, en proposant un système de nettoyage bi-mode et un système d'ascension bi-mode. Ce système assure à la fois un nettoyage intensif pour les taches tenaces et un polissage pour les taches légères, pour une surface parfaitement transparente et impeccable, sans laisser de traces. Les tests ont démontré une performance de nettoyage plus de trois fois supérieure à celle des robots lave-vitres existants.

Le système de nettoyage bi-mode Heart π10 utilise un mode de nettoyage « N+1 » : un châssis flottant 3D effectue plusieurs nettoyages, suivis d'un disque carré pour éliminer les traces d'eau une fois. Ce système propose pour la première fois un modèle « lavage puis essuyage », une solution idéale pour les tâches les plus « propres ». Pour les taches tenaces, le châssis flottant 3D utilise une pression et une vitesse plus élevées, associées à un système de pulvérisation d'eau pulsée grand angle en forme d'éventail conique double face, pour éliminer efficacement un large éventail de taches tenaces sur diverses surfaces de vitres. Le disque carré polit, élimine les traces d'eau et les recoins résiduels par essuyage à sec, pour une surface impeccable et parfaitement transparente en un seul passage. Le système de double entraînement, combinant deux systèmes d'entraînement en un seul, améliore considérablement la sécurité, la propreté et l'efficacité du nettoyage grâce à la double transmission du châssis suspendu et des chenilles.

Moteur d'innovation technologique : Accent sur le renforcement de la compétitivité

La force technologique démontrée par HUTT à l'IFA 2025 repose sur des investissements en R&D en constante augmentation et sur un système d'innovation systématique. Malgré une concurrence féroce sur le marché actuel des robots laveurs de vitres, rares sont les entreprises qui s'engagent réellement à investir durablement en R&D.

Depuis sa création en 2018, HUTT se concentre sur la recherche, le développement et la production de robots laveurs de façades, déterminés à révolutionner le secteur grâce à des technologies innovantes. En matière de développement logiciel, HUTT a été le pionnier de l'application de la technologie à fréquence variable aux robots laveurs de vitres, leur permettant d'ajuster intelligemment la puissance d'aspiration en fonction de la saleté et des matériaux, élargissant ainsi considérablement leurs environnements d'application. L'algorithme HUTTSLAM permet une planification plus précise du trajet du produit, le parcourant en seulement 0,02 seconde lorsqu'il rencontre des obstacles, le rendant ainsi plus intelligent et plus serein.

En termes d'innovation produit, HUTT a été à plusieurs reprises à l'avant-garde de révolutions industrielles grâce à des conceptions innovantes telles qu'un réservoir d'eau et une alimentation intégrés, ainsi qu'une triple chambre à pression négative. En 2024, le Heart C7 a été lancé. Sa technologie brevetée de châssis flottant 3D résout les problèmes opérationnels des robots lave-vitres traditionnels, tels que les fuites d'air et les glissements. Dès son lancement, il a remporté de nombreux prix internationaux de design, dont le Red Dot Design Award allemand, l'IDA Design Award américain et le MUSE Design Award, démontrant ainsi sa suprématie en matière d'innovation produit.

Le Heart π10, équipé de son système de nettoyage innovant à double mode et de son système d'ascension à double entraînement, est un produit phare, fruit de quatre années de recherche et développement méticuleux, avec des millions de dollars investis. Il va une fois de plus révolutionner le secteur grâce à une innovation disruptive et ouvrir la voie à sa transformation !

Stratégie mondiale : cap sur l’international

Présente dans plus de 50 pays, HUTT a conquis en 2024 la première place en Europe pour les modèles ronds. En 2025, elle est devenue leader du marché en ligne en Corée.

HUTT poursuivra son expansion mondiale, offrant des solutions de nettoyage toujours plus intelligentes et pratiques.

