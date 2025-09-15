Światowa premiera robota do mycia okien HUTT π10 na IFA 2025! Przełomowa innowacja, nowa wizja czystości

BERLIN, BERLIN, GERMANY, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- W dniach 5–9 września 2025 roku w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej (IFA 2025). Jako globalny wyznacznik trendów w technologii i konsumpcji, IFA jest miejscem, gdzie największe marki prezentują swoje osiągnięcia.

HUTT, jako światowy lider w robotach do mycia okien, zaprezentował po raz pierwszy HUTT π10 AI ze zmienną częstotliwością, wyposażony w podwójny system czyszczenia i podwójny system wspinaczkowy. To ważny krok w rozwoju branży.

Heart π10 – globalny debiut: Przełomowa innowacja, lider rewolucji

W ciągu ostatnich dwóch lat globalny rynek robotów do mycia okien odnotował gwałtowny wzrost, a dynamika wzrostu utrzymuje się. Jednak wraz z dojrzewaniem rynku, konsumenci nadal skarżą się na problemy takie jak słaba jakość czyszczenia i niedogodności.

Jako profesjonalna marka robotów do mycia okien, oparta na innowacjach, Heart odważnie rzuca wyzwanie branży, oferując przełomowe rozwiązania. Obecna architektura produktów stała się przeszkodą w ulepszaniu doświadczenia: tradycyjne kwadratowe roboty oferują wysoką wydajność czyszczenia, ale ich konstrukcja oparta na bezpośrednim czyszczeniu z wykorzystaniem gąsienic skutkuje słabą skutecznością w usuwaniu uporczywych plam. Tradycyjne roboty okrężne, z dwutarczowym mechanizmem obrotowym, oferują doskonałą skuteczność czyszczenia uporczywych plam, ale mają problemy z dotarciem do narożników.

Wprowadzenie na rynek robota do mycia okien Heart π10 AI o zmiennej częstotliwości to niewątpliwie odważna próba przełamania technologicznych barier w robotach do mycia okien. Ten produkt rewolucjonizuje tradycyjną konstrukcję robotów myjących okna z jednym napędem, wprowadzając pionierski system czyszczenia w dwóch trybach i system wspinaczkowy z dwoma napędami. System ten zapewnia zarówno intensywne czyszczenie w przypadku silnych zabrudzeń, jak i polerowanie w przypadku lekkich zabrudzeń, co pozwala uzyskać wysoce przezroczystą, nieskazitelną powierzchnię bez pozostawiania śladów. Testy wykazały, że wydajność czyszczenia jest ponad trzykrotnie lepsza niż w przypadku istniejących robotów myjących okna.

System czyszczenia Heart π10 w dwóch trybach wykorzystuje tryb czyszczenia „N+1”, wykorzystując trójwymiarową ruchomą ramę do wielokrotnego polerowania i czyszczenia, a następnie kwadratową tarczę do jednokrotnego usuwania śladów wody. System ten, po raz pierwszy, oferuje model „umyj i wytrzyj”, rozwiązując problem „najczystszej” czystości. W przypadku uporczywych plam, trójwymiarowa ruchoma rama wykorzystuje wyższe ciśnienie i prędkość, w połączeniu z dwustronnym, stożkowym, wachlarzowym, pulsacyjnym, szerokokątnym systemem natrysku wody, aby skutecznie usuwać szeroką gamę uporczywych plam z różnych powierzchni okiennych. Kwadratowa tarcza poleruje, usuwając ślady wody i resztki zabrudzeń poprzez przecieranie na sucho, co pozwala uzyskać nieskazitelną, wysoce przezroczystą powierzchnię już po jednym przetarciu. Podwójny napęd podnoszący integruje dwa systemy napędowe w jeden i zapewnia kompleksową poprawę bezpieczeństwa, czystości i wydajności czyszczenia dzięki podwójnemu napędowi na podwozie zawieszone i gąsienice.

Silnik innowacji technologicznych: Koncentracja na budowaniu kluczowej konkurencyjności

Siła technologiczna zaprezentowana przez firmę HUTT na targach IFA 2025 wynika z ciągłego wzrostu inwestycji w badania i rozwój oraz systematycznego systemu innowacji. Pomimo zaciętej konkurencji na obecnym rynku robotów do mycia okien, niewiele firm jest rzeczywiście zaangażowanych w stałe inwestycje w badania i rozwój.

Od momentu powstania w 2018 roku firma HUTT koncentruje się na badaniach, rozwoju i produkcji robotów do czyszczenia fasad, dążąc do przewodzenia rewolucji branżowej dzięki innowacyjnym technologiom. W dziedzinie rozwoju oprogramowania HUTT był pionierem w stosowaniu technologii zmiennej częstotliwości w robotach do mycia okien, umożliwiając im inteligentną regulację mocy ssania w zależności od stopnia zabrudzenia i materiału, co znacznie rozszerza ich możliwości zastosowania. Algorytm HUTTSLAM umożliwia precyzyjniejsze planowanie ścieżki dla produktu, pokonując ją w zaledwie 0,02 sekundy w przypadku napotkania przeszkody, co czyni go bardziej inteligentnym i bezproblemowym.

W zakresie innowacji produktowych firma HUTT wielokrotnie przewodziła rewolucjom branżowym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak wbudowany zbiornik na wodę, wbudowany zasilacz i potrójna komora podciśnieniowa. W 2024 roku wprowadzono na rynek robota Heart C7. Jego opatentowana technologia trójwymiarowego, pływającego podwozia pokonuje wyzwania operacyjne tradycyjnych robotów myjących okna, takie jak nieszczelności i poślizgi. Po premierze zdobył on liczne światowe nagrody za wzornictwo, w tym niemiecką nagrodę Red Dot Design Award, amerykańską nagrodę IDA Design Award i nagrodę MUSE Design Award, co świadczy o jego dominacji w dziedzinie innowacji produktowych.

Heart π10, wyposażony w innowacyjny, dwutrybowy system czyszczenia i dwunapędowy system wspinaczkowy, to przełomowy produkt, ukoronowany czterema latami skrupulatnych badań i rozwoju, w które zainwestowano miliony dolarów. Po raz kolejny zmieni oblicze branży dzięki przełomowym innowacjom i będzie liderem w jej transformacji!

Strategia globalna: ekspansja międzynarodowa

Produkty HUTT są dostępne w ponad 50 krajach. W 2024 firma zajęła pierwsze miejsce w Europie w sprzedaży online. W 2025 została liderem w Korei.

Firma będzie dalej rozwijać działalność międzynarodową, oferując nowoczesne rozwiązania sprzątające na całym świecie.

