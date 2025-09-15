Световна премиера на HUTT π10 на IFA 2025 – пробивна иновация и ново измерение в почистването на прозорци

BERLIN, BERLIN, GERMANY, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- От 5 до 9 септември 2025 г. в Берлин се проведе Международното изложение за потребителска електроника (IFA 2025). Като глобален ориентир за иновации и пазарни тенденции, IFA е мястото, където водещите марки показват своите нововъведения.

HUTT представи за първи път революционния HUTT π10 AI с технология за промяна на честотата, снабден с двоен почистващ режим и система за двойно задвижване. Това е важен етап за индустрията.

Глобален дебют на Heart π10: Революционна иновация, водеща революция

През последните две години световният пазар на роботи за почистване на прозорци преживя експлозивен растеж, с продължаващ импулс на растеж. Въпреки това, с развитието на пазара, оплакванията на потребителите остават относно проблеми като лошо почистване и неудобства.

Като професионална марка роботи за почистване на прозорци, вкоренена в иновациите, Heart безстрашно предизвиква индустрията с революционни прозрения. Съществуващата продуктова архитектура се превърна в пречка за подобряване на преживяването: Традиционните квадратни роботи предлагат висока ефективност на почистване, но дизайнът им за директно почистване с верижни релси води до лошо почистване на упорити петна. Традиционните кръгли роботи, с техния механизъм за завъртане с два диска, предлагат превъзходно почистване на упорити петна, но трудно достигат до ъглите.

Пускането на пазара на робота за почистване на прозорци с променлива честота Heart π10 AI е несъмнено смел опит за преодоляване на технологичните пречки на роботите за почистване на прозорци. Този продукт революционизира традиционния дизайн на роботите за почистване на прозорци с едно задвижване, като е пионер в система за почистване с два режима и система за катерене с двойно задвижване. Тази система осигурява както силно почистване на упорити петна, така и полиране на леки петна, което води до изключително прозрачна, безупречна повърхност без следи. Тестванията показват, че ефективността на почистване е над три пъти по-добра от тази на съществуващите роботи за почистване на прозорци.

Двурежимната почистваща система Heart π10 използва режим на почистване "N+1", като използва 3D плаващо шаси за многократно полиране и почистване, последвано от квадратен диск за еднократно изстъргване на водни петна. Тази система за първи път предлага модел с измиване и избърсване, който наистина решава проблема с "най-чистите". За упорити петна, 3D плаващото шаси използва по-високо налягане и скорост, съчетани с двустранна, конична, ветрилообразна импулсна широкоъгълна система за пръскане на вода, за да премахне ефективно широк спектър от упорити петна от различни повърхности на прозорците. Квадратният диск извършва полиране, премахва водни петна и остатъчни ъгли чрез сухо избърсване, постигайки еднократно избърсване за безупречна, изключително прозрачна повърхност. Системата за катерене с двойно задвижване интегрира две задвижващи системи за катерене в една и постига цялостни подобрения в безопасността, чистотата и ефективността на почистване чрез задвижване на двете колела на окачено шаси и верижни системи.

Технологичен иновационен двигател: Фокус върху изграждането на основна конкурентоспособност

Технологичната сила, демонстрирана от HUTT на IFA 2025, произтича от непрекъснато увеличаващите се инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и систематичната иновационна система. Въпреки ожесточената конкуренция на настоящия пазар на роботи за почистване на прозорци, малко компании са наистина ангажирани с устойчиви инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

От създаването си през 2018 г. HUTT се фокусира върху научноизследователската и развойна дейност и производството на роботи за почистване на фасади, ангажирана да води индустриалната революция с иновативни технологии. В разработването на софтуер HUTT е пионер в прилагането на технология с променлива честота в роботите за почистване на прозорци, което им позволява интелигентно да регулират всмукателната мощност въз основа на замърсяванията и материала, значително разширявайки приложимите им среди. Алгоритъмът HUTTSLAM позволява по-прецизно планиране на пътя за продукта, като го завършва само за 0,02 секунди при среща с препятствия, което го прави по-интелигентен и безпроблемен.

По отношение на продуктовите иновации, HUTT многократно е водил индустриални революции чрез иновативни дизайни като вграден резервоар за вода, вградено захранване и тройна камера с отрицателно налягане. През 2024 г. беше пуснат на пазара Heart C7. Патентованата му 3D технология за плаващо шаси преодолява оперативните предизвикателства на традиционните роботи за почистване на прозорци, като например течове на въздух и подхлъзване. След пускането си на пазара, той спечели множество световни награди за продуктов дизайн, включително немската награда Red Dot Design Award, американската награда IDA Design Award и наградата MUSE Design Award, демонстрирайки господството си в продуктовите иновации.

Heart π10, оборудван с иновативната си система за почистване с два режима и система за катерене с двойно задвижване, е важен продукт, кулминиран от четири години щателни изследвания и разработки, с инвестирани милиони долари. Той отново ще промени индустрията с революционни иновации и ще бъде лидер в трансформацията на индустрията!

Глобална стратегия: международно разширяване

Днес HUTT продава в над 50 държави. През 2024 г. стана лидер в Европа в онлайн продажбите. През 2025 г. оглави класациите в Корея.

В бъдеще компанията ще продължи глобалната си експанзия и ще предлага интелигентни решения за почистване по целия свят.

Научете повече на нашия официален сайт: www.huttwisdom.com

Детайли за покупката са налични тук:

https://www.technopolis.bg/bg/Uredi-za-pochistvane-na-prozorci/ROBOT-ZA-PROZORTzI-HUTT-C65/p/801998

