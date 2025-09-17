Smartpatient und Novo Nordisk starten digitales Unterstützungsmodell für Adipositas-Versorgung in Deutschland

Unsere Partnerschaft mit Novo Nordisk zeigt, wie digitale Ökosysteme einen echten Unterschied für Menschen mit Adipositas bewirken können mit spürbaren Ergebnissen weit über die Gewichtsabnahme hinaus” — Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei smartpatient

MUNICH , GERMANY, September 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Smartpatient , das Digital-Health-Unternehmen hinter der MyTherapy-Plattform, und Novo Nordisk, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich chronischer Erkrankungen, haben heute den Start eines innovativen digitalen Unterstützungsprogramms für Menschen mit Adipositas in Deutschland bekanntgegeben.Die Zusammenarbeit, die im Frühjahr 2025 begann, führt ein neues Modell koordinierter Versorgung ein, das Patient:innen über den gesamten Behandlungsweg hinweg begleitet. Das Programm verbindet Therapiebegleitung, Lifestyle-Coaching und personalisierte Patientenaufklärung in einem nahtlosen digitalen Angebot und unterstützt Menschen mit Adipositas dabei, ihre Therapie in dauerhafte Routinen zu überführen. Gamification-Elemente stärken die Motivation, während datenschutzkonforme Analysen praxisnahe Erkenntnisse liefern, die eine kontinuierliche Verbesserung des Programms und der Behandlungsergebnisse ermöglichen.Durch die Kombination von Novo Nordisks führender Expertise in der Adipositas-Versorgung mit dem geschlossenen digitalen Gesundheitsökosystem von Smartpatient setzt diese Initiative einen neuen Standard in der Aktivierung von Patient:innen und langfristiger Therapietreue. Die im Alltag gewonnenen Einblicke ermöglichen eine fortlaufende Optimierung und zeigen messbare Verbesserungen für Patient:innen."Unser Ziel bei Smartpatient ist es, aus Therapieplänen nachhaltige Routinen zu machen, die ins echte Leben passen", sagt Ira von Arnim, Chief Commercial Officer bei Smartpatient.Claudia Laven, Vice President der Obesity Business Unit von Novo Nordisk Deutschland, ergänzt: “Unsere Ambition ist es, effektives Gewichtsmanagement langfristig nachhaltig zu machen. Indem wir Unterstützung entlang des gesamten Versorgungsweges bieten, ermöglicht diese Zusammenarbeit ein gesünderes Leben und dauerhafte Erfolge für Menschen mit Adipositas.”Mit Blick in die Zukunft planen Smartpatient und Novo Nordisk, dieses patientenzentrierte digitale Versorgungsmodell auch auf weitere chronische Erkrankungen auszuweiten – als klares Zeichen für ihr gemeinsames Engagement für skalierbare Innovationen im Bereich Digital Health und bessere Patientenergebnisse.Über smartpatient Smartpatient ist der Entwickler von MyTherapy, einer der weltweit am häufigsten genutzten Apps für Medikationsmanagement, die mehr als 12 Millionen Patient:innen unterstützt. Als Teil von Redcare Pharmacy entwickelt Smartpatient ein vollständig integriertes digitales Gesundheitsökosystem, das Patient:innenaktivierung, personalisierte Unterstützung, Medikamentenversorgung und praxisnahe Erkenntnisse miteinander verbindet. Die skalierbaren, patientenzentrierten Lösungen bringen Patient:innen, Leistungserbringer und Pharma-Partner zusammen, um bessere Ergebnisse im gesamten Gesundheitswesen zu erzielen.Über Novo Nordisk DeutschlandNovo Nordisk ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das 1923 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Dänemark hat. Wir treiben Veränderungen voran mit dem Ziel, schwere chronische Krankheiten zu besiegen. Die Basis dafür bildet unsere langjährige Erfahrung in der Behandlung von Diabetes. Wir arbeiten an wissenschaftlichen Innovationen bis hin zur Heilung von Krankheiten, fördern den Zugang zu unseren Produkten für Patient:innen weltweit und engagieren uns aktiv für Prävention. Novo Nordisk beschäftigt circa 78.400 Menschen in 80 Ländern und vermarktet seine Produkte in rund 170 Ländern. Deutschlandweit sind circa 550 Mitarbeiter:innen für Novo Nordisk tätig, rund die Hälfte davon am Hauptsitz in Mainz.Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.

