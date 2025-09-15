Rayo Credit impulsa la inclusión financiera en el Fintech CR Summit 2025

Bernardo Augusto Arce Marin, CEO de Rayo Credit.

La fintech costarricense contribuye al debate sobre regulación, tecnología y expansión regional para llevar crédito responsable a quienes más lo necesitan.

Rayo busca innovar con responsabilidad, colaborando con reguladores y aliados para crear un ecosistema financiero justo, transparente y accesible en Costa Rica y América Latina.” — Bernardo Arce, CEO Rayo Credit

SAN JOSé, COSTA RICA, September 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Rayo Credit participó como patrocinador Black en el Fintech CR Summit 2025, el encuentro más importante de innovación financiera en Costa Rica y la región. Organizado por Asocomi y CAMTIC, el evento reunió a bancos, startups, organismos internacionales y autoridades para debatir sobre regulación, tecnología y el futuro de la inclusión financiera.

Durante el evento, se discutieron tendencias clave como la necesidad de una Ley Marco Fintech que brinde certeza jurídica, la expansión del uso de SINPE como modelo regional, y la aplicación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y blockchain para mejorar el acceso al crédito y combatir el fraude.

Rayo Credit compartió su experiencia en microcréditos accesibles, destacando cómo su modelo ha permitido que personas tradicionalmente excluidas del sistema financiero accedan a soluciones rápidas y responsables. La empresa también presentó ejemplos de su expansión regional en Colombia y México, donde marcos regulatorios más maduros, como el sandbox en Colombia y Open Finance en México, favorecen la innovación.

Además, la fintech subrayó la importancia de trabajar en alianzas estratégicas con empresas de verificación digital para enfrentar el fraude de identidad, así como en programas de educación financiera para generar confianza en comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

Con su participación en el Fintech CR Summit 2025, Rayo Credit reafirma su compromiso de transformar la inclusión financiera mediante productos accesibles, el uso responsable de la tecnología y la colaboración con actores clave del ecosistema.

Sobre Rayo Credit

Fundada en 2013, Rayo Credit es una fintech especializada en microcréditos y soluciones financieras en Costa Rica, México y Colombia. Su misión es acercar crédito responsable a quienes no acceden a la banca tradicional, apoyándose en tecnología, innovación y un fuerte enfoque social.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.