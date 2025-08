Rayo Credit participará en el Fintech Summit CR 2025: tecnología y datos para la inclusión financiera

Bernardo Arce, CEO Rayo Credit

Rayo Credit será expositor y ponente en el Fintech Summit CR 2025, presentando su enfoque en IA, automatización y acceso justo al crédito.

No buscamos historiales de crédito perfectos, usamos los datos para descubrir futuros financieros posibles.” — Maximiliano De la Rosa Bello, líder de Riesgo de Crédito en Rayo.

COSTA RICA, SAN JOSé, COSTA RICA, August 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Rayo Credit, fintech costarricense especializada en nanocréditos digitales, confirma su participación en el Fintech Summit CR 2025, que se celebrará el 28 de agosto de 2025 en el Hotel D Sabana, en San José.

Este evento, organizado por Fintech Centroamérica y Caribe, reunirá a actores clave del ecosistema financiero, tecnológico y regulatorio de la región, con el objetivo de discutir avances, retos y oportunidades en la digitalización de los servicios financieros. Rayo Credit participará como empresa expositora y ponente en temas vinculados a análisis de datos, automatización y acceso responsable al crédito.

Durante el evento, Rayo presentará cómo su área de Riesgo opera bajo un enfoque estratégico centrado en tres pilares:

-Modelado predictivo: scorecards y modelos de machine learning adaptados por segmento y país.

-Políticas de crédito flexibles: ajustadas en función del comportamiento.

-Control estratégico del portafolio: gestión dinámica del riesgo para lograr escalabilidad y sostenibilidad.



Rayo también ha integrado fuentes alternativas como la geolocalización, el uso del dispositivo móvil, el comportamiento online y validaciones biométricas en tiempo real. Todo esto les permite aprobar solicitudes sin sesgos manuales y con mayor equidad.

Información clave

Evento: Fintech Summit CR 2025

Fecha: 28 de agosto de 2025

Lugar: Hotel D Sabana, San José, Costa Rica

Participación de Rayo: expositor y ponente

Vocero destacado: Maximiliano De la Rosa Bello – Líder de Riesgo de Crédito

Ejes temáticos: modelado de riesgo con IA, automatización, inclusión financiera.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.