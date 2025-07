Rayo participa en el CR Fintech Summit 2025 para impulsar la inclusión financiera

Rayo estará en el CR Fintech Summit 2025 y hablará sobre inclusión financiera, regulación fintech y su modelo de crédito digital basado en IA.

La ley de usura ha excluido a cientos de miles de costarricenses del sistema financiero tradicional; urge una regulación Fintech que promueva una verdadera inclusión financiera” — Bernardo Arce, CEO Rayo Credit

SAN JOSé, SAN JOSé, COSTA RICA, July 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Rayo, la primera fintech costarricense especializada en nanocréditos digitales, confirma su participación en el CR Fintech Summit 2025, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio en el Hotel Real Intercontinental, San José. Este importante evento, organizado por Fintech Centroamérica y Caribe, en alianza con CAMTIC y Mastercard, reunirá a líderes del ecosistema financiero regional para discutir avances clave en transformación digital, regulación fintech e innovación tecnológica, así como para fomentar alianzas estratégicas entre los actores del sector.

Desde su fundación en 2013, Rayo ha trabajado activamente para cerrar las brechas de acceso al crédito en sectores históricamente excluidos del sistema financiero tradicional. Gracias a modelos de riesgo innovadores basados en minería de datos e inteligencia artificial, cerca del 70% de sus clientes —quienes no calificarían para un crédito bancario convencional— hoy acceden a financiamiento ágil, digital y responsable.

Durante el CR Fintech Summit, Rayo aprovechará el espacio para compartir su visión sobre el futuro del crédito digital, la urgencia de una Ley Fintech en Costa Rica, y las oportunidades de colaboración con aliados tecnológicos. Su CEO, Bernardo Arce, será el vocero oficial de la empresa y participará activamente en paneles y foros enfocados en inclusión financiera, regulación e innovación.

La empresa también presentará avances de su nueva línea de beneficios financieros Spark, diseñada para ofrecer mayor valor a sus usuarios frecuentes y continuar expandiendo su impacto social y económico en la región durante 2025 y 2026.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.