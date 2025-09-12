Hub Affiliations Holding porta la propria partecipazione in Nyce International al 12,79%
EINPresswire.com/ -- Hub Affiliations Holding annuncia la sottoscrizione di nuove azioni di Nyce International, portando la propria partecipazione complessiva al 12,79% del capitale sociale.
Hub Affiliations Holding era già stato investor leader nella fase iniziale del reverse takeover che ha consentito a Nyce International di avviare un nuovo percorso di crescita e consolidamento. Con questa ulteriore operazione, il gruppo conferma la propria fiducia nella strategia e nello sviluppo internazionale della società.
Dichiarazione di Francesco Maddalena
“Sono molto soddisfatto dei risultati dell’operatività che stiamo vedendo sviluppare dal team di Nyce International. Inoltre, sono particolarmente contento delle sinergie che si stanno consolidando tra Hub Affiliations e Nyce International. Questa sottoscrizione rappresenta un chiaro segnale di fiducia: siamo convinti che le interazioni tra i due gruppi cresceranno in maniera sempre più significativa. Stiamo già lavorando a nuove iniziative che porteranno risultati importanti per l’espansione internazionale del brand”.
Alla guida di questa fase di rafforzamento c’è anche Fazard Paymen, Chairman di Nyce International e figura di riferimento con oltre vent’anni di esperienza nel settore, che contribuirà in modo decisivo allo sviluppo globale della società.
Con questa operazione, Hub Affiliations Holding consolida il proprio ruolo di partner strategico di lungo periodo e si prepara ad annunciare presto nuove iniziative, frutto di una visione internazionale e di risultati concreti già in corso.
Marco Torretta
Hub Affiliations
