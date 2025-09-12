COMMIT GmbH : Creating Health: Selbstregulation statt Dauerstress

BERLIN, GERMANY, September 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Stress ist zur Volkskrankheit geworden – mit teils gravierenden Folgen für Körper und Psyche. Die COMMIT GmbH zeigt mit innovativer Regulationsmedizin, wie wir nachhaltig gegensteuern können.Stress erkennen – bevor er krank machtDauerstress ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern Teil des Alltags – und das mit weitreichenden Folgen. Denn wenn der Körper ständig im 'Fluchtmodus' ist, leidet nicht nur das seelische Gleichgewicht. Auch das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem und die Zellregeneration geraten aus dem Takt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht daher nicht umsonst bei Stress vom 'größten Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts'.Regulationsmedizin – ein neuer Blick auf GesundheitDie Regulationsmedizin setzt genau hier an. Sie betrachtet den Menschen nicht als Ansammlung einzelner Symptome, sondern als vernetztes System. Ziel ist es, die körpereigene Selbstregulation zu stärken – etwa durch die VNS Analyse, die frühzeitig vegetative Dysbalancen sichtbar macht, oder durch das MITOVITHypoxietraining, bei dem gezielte Sauerstoffreize genutzt werden, um physiologische Anpassungsprozesse auf Zellebene zu unterstützen. Ergänzt wird das ganzheitliche Konzept durch hochwertige Infusionslösungen und Nahrungsergänzungsmittel, wie etwa mitoUp, Vagusvitoder STRESSRESIST, die gezielt auf Mitochondrienfunktion und Resilienz wirken.The future of health is nowDie COMMIT GmbH versteht sich nicht nur als Anbieter und Hersteller von Produkten rund um die Regulationsmedizin, sondern als ganzheitlicher Impulsgeber für moderne Gesundheitsstrategien – wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und individuell anwendbar. Ob Arzt, Therapeut, Sportler oder gesundheitsbewusster Mensch: Ziel ist es, echte Resilienz zu fördern und Gesundheit wieder zur Normalität werden zu lassen.Jetzt mehr erfahrenMehr Informationen unter www.creatinghealth.de oder direkt auf Instagram: @commit_creatinghealthSocial Media InformationenInstagram: @commit_creatinghealthYouTube: @commitgmbh6439Facebook: Commit.CreatinghealthLinkedIn: Commit Creating Health

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.