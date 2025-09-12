HUTT π10 Fensterputzroboter feiert Weltpremiere auf der IFA 2025! Disruptive Innovation, neue Dimension der Sauberkeit

BERLIN, BERLIN, GERMANY, September 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Vom 5. bis 9. September 2025 öffnete die Internationale Funkausstellung (IFA 2025) in Berlin ihre Tore. Als globaler Wegweiser für technologische Innovationen und Konsumtrends ist die IFA seit jeher die Bühne, auf der führende Marken ihre Innovationen präsentieren und ihre technologische Stärke unter Beweis stellen.

Als weltweit führende Marke für Fensterputzroboter präsentierte HUTT auf der IFA 2025 den revolutionären HUTT π10 AI-Frequenzumwandlungs-Fensterputzroboter. Mit einem innovativen Dual-Mode-Reinigungssystem und einem doppelten Antriebsklettersystem setzt er einen Meilenstein in der Fensterputzroboter-Technologie.

HUTT π10 Weltpremiere: Disruptive Innovation, revolutionäre Führung

In den letzten zwei Jahren erlebte der globale Markt für Fensterputzroboter ein explosionsartiges Wachstum. Gleichzeitig beklagen Verbraucher jedoch weiterhin Probleme wie unzureichende Reinigungsergebnisse oder mangelnde Benutzerfreundlichkeit.

Als innovationsgetriebene Marke stellt sich HUTT mutig diesen Herausforderungen. Die herkömmliche Architektur von Fensterputzrobotern ist längst zu einer Barriere für ein besseres Nutzererlebnis geworden: Klassische quadratische Geräte reinigen effizient, haben jedoch Schwierigkeiten bei hartnäckigen Flecken; runde Geräte erzielen durch ihre doppelte Rotationsbewegung bessere Ergebnisse bei hartnäckigem Schmutz, erreichen jedoch keine Ecken.

Der HUTT π10 AI durchbricht diese technologischen Grenzen. Mit einem Dual-Mode-Reinigungssystem und einem doppelten Antriebsklettersystem bietet er sowohl kraftvolle Reinigung bei starker Verschmutzung als auch sanftes Polieren bei leichten Flecken. Die Reinigungsleistung ist laut Tests dreimal höher als die herkömmlicher Modelle.

Das Dual-Mode-System kombiniert die „N+1“-Reinigungstechnologie: Ein 3D-Schwebefahrwerk führt mehrfaches Polieren durch, während die quadratische Platte Wasserstreifen entfernt – erstmals wird so das Prinzip „erst waschen, dann wischen“ realisiert. In Kombination mit einem Impulssprühsystem entfernt der Roboter selbst hartnäckige Verschmutzungen effizient. Anschließend poliert die quadratische Platte trocken nach und sorgt für streifenfreie Sauberkeit.

Das doppelte Antriebsklettersystem vereint ein Schwebefahrwerk mit einem Raupenantrieb und verbessert damit Sicherheit, Effizienz und Gründlichkeit erheblich.

Technologische Innovation als Kernkompetenz

Der auf der IFA 2025 vorgestellte technologische Fortschritt basiert auf kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Seit der Gründung im Jahr 2018 konzentriert sich HUTT konsequent auf die Entwicklung von Fassadenreinigungsrobotern.

Durch die Einführung von Frequenzumwandlungstechnologie kann der Roboter Saugkraft und Reinigung automatisch an Verschmutzungsgrad und Material anpassen. Der HUTTSLAM-Algorithmus ermöglicht eine präzise Wegplanung innerhalb von nur 0,02 Sekunden.

Mit Innovationen wie integriertem Wassertank, Stromversorgung und patentiertem 3D-Schwebefahrwerk hat HUTT mehrfach Branchenstandards gesetzt. Das Modell C7 erhielt 2024 internationale Designpreise wie den Red Dot Award.

Der HUTT π10 ist das Ergebnis von vier Jahren Entwicklungsarbeit und Millioneninvestitionen – ein Meilenstein, der die Branche erneut transformieren wird.

Globalisierungsstrategie: internationale Expansion

Seit 2018 verfolgt HUTT eine globale Strategie. Heute werden die Produkte in über 50 Ländern verkauft und bringen Millionen Haushalten intelligente Reinigung.

In Europa wurde HUTT 2024 Marktführer bei runden Fensterputzrobotern im Online-Segment. In Korea stieg HUTT 2025 an die Spitze des Online-Marktes. In Russland etablierte sich HUTT durch technologische Weiterentwicklung als führende Marke.

Zukünftig wird HUTT seine internationale Präsenz weiter ausbauen und mit innovativer Technologie weltweit smarte Reinigungserlebnisse bieten.

