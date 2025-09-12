Magnani Health Clinic si prepara ad accogliere i talenti del National Biodiversity Future Center

Magnani Health Clinic si prepara ad accogliere i talenti del National Biodiversity Future Center

MILAN, ITALY, September 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nel cuore della Romagna, la Lucia Magnani Health Clinic si prepara ad accogliere i talenti del National Biodiversity Future Center (NBFC) Upskilling Program.

Giovedì 11 settembre, la clinica sarà una delle tappe principali della trasferta Italiana del programma dedicato alla comunicazione della biodiversità, un viaggio-studio attraverso l'Italia, pensato per esplorare le eccellenze nazionali e internazionali nel campo della biodiversità.

Il programma NBFC Upskilling è promosso da NBFC – National Biodiversity Future Center in collaborazione con Deloitte, Luiss Business School e CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, mira a formare una nuova generazione di professionisti capaci di trasformare la ricerca sulla biodiversità in innovazione e impresa. Il Centro Nazionale della Biodiversità si impegna a fornire a giovani talentuosi le competenze per sviluppare startup ad alto contenuto tecnologico o per diventare manager dell'innovazione in organizzazioni pubbliche e private.

La trasferta italiana del Journey 5 (programma dedicato alla comunicazione della biodiversità) è un'esperienza formativa itinerante che toccherà diverse realtà di spicco in Lazio, Toscana,Emilia Romagna e Abruzzo. Partendo da Roma con una visita alla mostra "FLOWERS" al Chiostro del Bramante, il viaggio proseguirà verso Arezzo con una tappa ad Aboca S.p.A., azienda leader nei prodotti a base di complessi molecolari naturali.

La giornata dell'11 settembre sarà interamente dedicata alla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme. Ad accogliere i partecipanti ci sarà l'Amministratore Delegato Lucia Magnani, che illustrerà la filosofia del suo metodo "Longlife Formula".

La clinica è un centro d'eccellenza che unisce prevenzione, benessere e bellezza, applicando un know-how sanitario in un contesto di grande relax. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare la struttura, il parco e il Padiglione delle Feste, oltre ai suggestivi laghetti di Castrocaro e alla rupe del Monte Spungone. La giornata a Castrocaro si arricchirà di un momento di particolare rilievo: il lancio ufficiale del progetto di integrazione territoriale "Longlife Land".

L'iniziativa, ideata da Lucia Magnani con il supporto del Professor Luigi Angelini, già pioniere della rinomata Wellness Valley, mira a creare una sinergia tra le eccellenze del territorio per promuovere uno sviluppo sostenibile incentrato sul benessere. Alla presentazione parteciperanno alcune delle più prestigiose aziende locali, testimoni della ricchezza enogastronomica e artigianale della regione, tra cui la Tenuta La Pennita, l'Agriturismo Il Casale, la Tenuta Pandolfa, la Tenuta Fiorentini e Gardini Cioccolato d'autore.

La scelta della Longlife Formula come tappa del percorso non è casuale. Questo percorso si propone di offrire ai partecipanti una visione olistica, in grado di fondere discipline come biodiversità, farmacologia, nutrizione e salute umana, con l'obiettivo di progettare soluzioni innovative e sostenibili che promuovano il benessere dell'uomo, preservando la ricchezza naturale del pianeta.

"Siamo onorati di ospitare i talenti del National Biodiversity Future Center," ha dichiarato Lucia Magnani.

"Il nostro approccio si basa sulla ricerca scientifica per contrastare lo stress ossidativo, principale causa dell'invecchiamento cellulare. Crediamo fermamente nel legame indissolubile tra la salute dell'uomo e quella dell'ambiente. Questa visita rappresenta un'importante occasione di confronto e di crescita reciproca, in linea con la nostra missione di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

"Gabriele Micozzi, Program Manager del Journey 5, sottolinea l'importanza strategica di questa tappa: "Il nostro obiettivo è formare imprenditori e manager che sappiano trasformare il valore scientifico della biodiversità in storie capaci di ispirare il cambiamento.

Conoscere Lucia Magnani, visitare realtà come la Lucia Magnani Health Clinic e assistere alla nascita del progetto 'Longlife Land' è una lezione fondamentale. Qui i nostri talenti non vedono solo un modello di business di successo, ma imparano come una visione imprenditoriale possa integrare salute, territorio e sostenibilità, creando un ecosistema di valore. È il passaggio cruciale dalla conoscenza teorica all'applicazione pratica, al cuore della nostra missione formativa."

Il viaggio si concluderà in Abruzzo, con una visita alla Biocantina Sociale Orsogna, un esempio di eccellenza nel campo della viticoltura biodinamica e una della più grandi cantine di biologico in Europa, dove incontreremo il pluripremiato winemaker Camillo Zulli.

L’itinerario italiano del Journey 5 si inserisce in un programma formativo più ampio che prevede percorsi di specializzazione in diverse aree tematiche, come la comunicazione innovativa, che approfondisce materie come la comunicazione scientifica, le competenze di tecnologie digitali e Social Media, e la gestione aziendale e imprenditorialità.

Questa iniziativa rappresenta un investimento strategico sul futuro del nostro Paese, puntando sulla valorizzazione del capitale umano e sulla creazione di un ecosistema favorevole all'innovazione sostenibile, in cui realtà come la Lucia Magnani Health Clinic giocano un ruolo da protagonista.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.