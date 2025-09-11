REZET MILANO FLAGSHIP STORE_

REZET MILANO INAUGURA IL SUO PRIMO FLAGSHIP STORE

MILAN, ITALY, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- REZET MILANO è il nuovo capitolo di un progetto visionario nato per rivoluzionare il modo in cui pensiamo la bellezza: non più solo estetica, ma come benessere integrato e consapevolezza personale. Al centro di tutto c'è la cosmetica attiva, intelligente e trasparente, cuore pulsante del brand, formulata per accompagnare ogni persona in un percorso di trasformazione visibile, profonda e autentica.

Il brand nasce dall’intuizione e dall’esperienza di Franz Serrano Evers, imprenditore e creativo con una lunga carriera tra moda, televisione e cosmetica internazionale. Dopo aver sviluppato il concept di Rezet 360° durante la pandemia, Franz ha saputo trasformare quel progetto iniziale in un vero movimento culturale, capace di unire innovazione, autenticità e visione olistica.

Con l’ingresso di Kenneth Shu Cheung – avvocato, banchiere e investitore internazionale – prende forma REZET MILANO, una nuova realtà imprenditoriale che integra competenze strategiche, struttura finanziaria e visione globale.

REZET MILANO inaugura il suo primo flagship store a Milano in Corso XXII Marzo, 25. Un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del brand in una delle vie simbolo dello shopping nel quartiere più dinamico della scena milanese.

Lo store non è un semplice punto vendita, ma un luogo immersivo ed esperienziale dove i prodotti Rezet (Rezet 360°, Rezet Pop, Plex Hair) convivono con una selezione curata di oggetti, rituali e atmosfere che ispirano bellezza, equilibrio e vitalità.

Lo spazio si estende su circa 70 mq dedicati alla vendita (su un totale di 90 mq), comprensivi di una cabina trattamenti attrezzata e riservata per vivere una beauty experience che non ha eguali. Il design è pulito ed essenziale, personalizzato da elementi distintivi che riflettono l’identità del brand: pareti bianche, pavimentazione continua, espositori in legno naturale e bianco opaco, specchi imponenti e una luce diretta e diffusa che valorizza ogni singolo prodotto della gamma REZET MILANO. L’atmosfera è contemporanea e professionale, con un tocco caldo e accessibile, pensata per comunicare cura, rigore estetico e autenticità. I toni neutri e l’arredo minimal lasciano spazio ai veri protagonisti: i prodotti, la store experience e il rapporto di fiducia con il cliente.

A completare la skin experience, un’esclusiva selezione di macchinari tecnologici di ultima generazione, pensati per accompagnare i clienti in percorsi non invasivi e ad alto valore funzionale, perfettamente coerenti con la filosofia del brand. Tra questi, la Radiofrequenza, la Maschera Led e una gamma di Trattamenti Viso e Occhi (Rigenerante, Liftante, Rassodante, Rilassante) mirati e personalizzabili.

Particolare attenzione è riservata alla diagnosi della pelle, grazie al sistema Bitmoji VISIA 36 Million HD Pixels Skin Analyzer, uno strumento di analisi ad altissima precisione che consente di esaminare in pochi minuti – e in totale comodità – tutti i principali parametri cutanei (come idratazione, elasticità, pori, sebo, discromie).

Il cliente può visualizzare immediatamente i risultati sul monitor integrato o riceverli sul proprio smartphone tramite QR code. A breve sarà anche attivata la funzionalità di raccomandazione automatica dei prodotti più indicati, mentre il nostro personale specializzato continuerà ad offrire una consulenza mirata. La possibilità di effettuare analisi comparative “prima e dopo” rende questo servizio un potente strumento per valutare i risultati e individuare il trattamento più adatto.

È un servizio completamente gratuito, in linea con la missione di REZET MILANO di offrire soluzioni concrete e tecnologicamente avanzate per una bellezza consapevole, accessibile e autentica.

“È con grande emozione, e un pizzico di orgoglio, che oggi inauguriamo il primo flagship store di REZET MILANO. Oggi non celebriamo soltanto l’apertura di un nuovo spazio fisico, ma l’evoluzione di un’idea, di un’identità e di una visione che ci accompagna fin dal primo giorno.

Milano è la città che mi ha accolto con calore ed entusiasmo e a cui sono profondamente legato per la sofisticata allure e la straordinaria dinamicità. Questo flagship store rappresenta un nuovo capitolo. Uno spazio esperienziale, un punto di incontro beauty per la nostra community dove essere sé stessi e prendersi cura di sé, un luogo dove ogni dettaglio racconta chi siamo. Questo è solo l’inizio, perché a breve ci saranno nuovi opening in Italia e in Spagna” dichiara Franz Serrano Evers, co-founder REZET MILANO.

Questo nuovo concept unisce cosmetica, tecnologia e prodotti esclusivi, offrendo un ambiente di benessere integrale. REZET MILANO è un invito a prendersi cura di sé, riscoprire la propria luce interiore e ritrovare fiducia, autostima e armonia.

REZET MILANO

FLAGSHIP STORE

Corso XXII Marzo, 25 - 20129 Milano

Aperto da lunedì a sabato, dalle 10:30 alle 19:30

Per prenotazione consulenza e trattamenti chiamare +39 02 35951 269

www.rezetmilano.com

