L’AVVOCATO ALFREDO ROMEO RICEVE IL PREMIO “SVILUPPATORI DELLA BELLEZZA URBANA” IN OCCASIONE DI RE KEY: ITALY 2025

MILAN, ITALY, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Il riconoscimento conferito da FIABCI – The International Real Estate Federation sottolinea gli sforzi e gli investimenti compiuti dal patron di ROMEO Collection nel definire progetti di ospitalità capaci di portare valore culturale nelle città in cui sono inseriti.

Cultura e ospitalità si intrecciano nella visione dell’avvocato Alfredo Romeo, che con ROMEO Collection è riuscito a rendere tangibile questo nuovo concetto di lusso attraverso le destinazioni di Napoli e Roma: sono luoghi che portano valore nelle città in cui sono inseriti e offrono ai propri ospiti esperienze esclusive definite nel dialogo fra arte, architettura, benessere, alta cucina.

A riconoscere la portata del progetto è FIABCI – The International Real Estate Federation, la più grande associazione mondiale del settore immobiliare, che ha conferito dell’avvocato Alfredo Romeo il premio “Sviluppatore della bellezza urbana”. Il riconoscimento è stato consegnato l’11 settembre in occasione di RE KEY: Italy 2025 - FIABCI International Trade Mission, l’evento internazionale che per tre giorni ha riunito a Roma delegazioni provenienti da oltre quaranta Paesi, con un fitto calendario di incontri, progetti e relazioni dedicate al futuro del real estate. Il premio è stato consegnato all’avvocato Alfredo Romeo dal World President FIABCI Avv. Antonio Campagnoli.

Romeo Collection è, infatti, molto più di un gruppo di hotellerie: è un progetto culturale. Ogni struttura è pensata come un manifesto, capace di dialogare con l’ambiente urbano e arricchirlo di nuovi significati: a dimostrarlo sono l’indirizzo partenopeo che vanta il concept dell’architetto Kenzo Tange e quello romano che rappresenta l’ultimo lavoro nell’ambito dell’hospitality firmato da Zaha Hadid.

A premio consegnato e a conclusione della Trade Mission, il 12 settembre è in programma una visita di una delegazione internazionale degli spazi dell’hotel romano, che ha l’obiettivo di offrire un momento di confronto sul progetto con i progettisti dello studio londinese. È l’occasione per scoprire come il linguaggio visionario di Zaha Hadid si intrecci con la filosofia imprenditoriale di Romeo, in un dialogo che trasforma un albergo in un simbolo urbano.

Il premio di FIABCI – The International Real Estate Federation non celebra soltanto il successo di un imprenditore, ma riconosce una vision: quella di chi crede che l’ospitalità possa farsi arte, e che la bellezza sia un motore di rigenerazione culturale e urbana.

