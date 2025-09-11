Participación mayoritaria de Sporticos para Hub Affiliations: firmado un acuerdo multimillonario
EINPresswire.com/ -- Gracias a una operación destinada a redefinir el panorama global del marketing de afiliación, Hub Affiliations ha adquirido la participación mayoritaria de Sporticos.com, uno de los dominios más reconocidos y confiables del mundo en la adquisición de clientes para operadores de iGaming.
El acuerdo multimillonario incorpora más de 10 millones de usuarios únicos anuales al ecosistema de Hub Affiliations, reforzando su liderazgo en performance y affiliate marketing. La adquisición permite a los socios de todo el mundo ampliar su presencia global, acceder a tecnologías de vanguardia y aprovechar la oportunidad de crecimiento acelerado en varios continentes.
Continuidad con una visión global
Sporticos seguirá siendo dirigida por sus fundadores y su propio equipo de gestión, garantizando continuidad operativa, coherencia en el rendimiento y confianza de los clientes.
Farzad Paymen, veterano del sector con más de 20 años de experiencia y actual CEO y fundador de Nyce International (empresa cotizada en Londres), se incorpora como Chairman de Sporticos, aportando experiencia global y reforzando la estrategia de expansión internacional de la compañía.
Expansión en mercados de alto crecimiento
Sporticos ha sido durante mucho tiempo líder en Reino Unido, España, Alemania y Estados Unidos. En el último año, ha registrado un crecimiento superior al 50% en Brasil y LATAM, convirtiendo estas áreas en algunos de sus mercados de más rápida expansión.
Polonia, centro operativo de Sporticos, seguirá siendo un pilar fundamental. Aprovechando el ecosistema global de Hub Affiliations, Sporticos acelerará la adopción de herramientas basadas en análisis impulsados por IA, marketing orientado a datos y soluciones avanzadas de retención diseñadas para maximizar el valor del ciclo de vida del cliente y mejorar el rendimiento de los operadores.
Hub Affiliations y Sporticos, declaraciones oficiales
Francesco Maddalena, Fundador de Hub Affiliations:
“Esta adquisición representa un momento de importancia fundamental para Hub Affiliations. Al integrar el modelo data-driven de Sporticos y su rápido crecimiento del 50% en LATAM en nuestra red global, estamos construyendo la plataforma líder para la expansión sostenible de los operadores. Nuestros socios se beneficiarán de inmediato de tasas de conversión más sólidas y soluciones de engagement más profundas en múltiples mercados”.
Farzad Paymen, Chairman de Sporticos:
“En más de 20 años en el iGaming, rara vez he visto una empresa con la visión y la coherencia de Hub Affiliations. Juntos, buscamos ampliar nuestro alcance al menos un 30% en mercados emergentes como Brasil en los próximos 12 meses, continuando con la excelencia operativa en la que los clientes históricos de Sporticos confían. Es un desafío, pero también una emocionante oportunidad de crecimiento".
Maciej Wozniak, Fundador de Sporticos:
“Elegimos a Hub Affiliations porque, desde el inicio, quedó claro que compartían nuestros valores de innovación, calidad y ambición. Comprendieron no solo nuestro modelo de negocio, sino también nuestro potencial a largo plazo. Con su apoyo, Sporticos está lista para escribir el próximo capítulo como verdadero líder global en la adquisición de clientes para el iGaming".
Operación y asesoría
La adquisición fue acompañada por el broker de M&A de renombre internacional Richard Walsh. Un agradecimiento especial a Martin Christian Herisson, quien desempeñó un papel clave en la gestión de las fases de análisis de datos de la operación, lo que permitió un cierre rápido y eficiente.
Una nueva era para el crecimiento en iGaming
Con Sporticos ahora como parte de Hub Affiliations, el grupo se posiciona de manera única para ofrecer un crecimiento sostenible y orientado a datos a los operadores de iGaming en todo el mundo. Como concluyó Francesco Maddalena:
“Con Sporticos no solo estamos creciendo, estamos redefiniendo el futuro de la adquisición de clientes en el sector del iGaming”.
Marco Torretta
