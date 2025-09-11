Participação majoritária da Sporticos vai para a Hub Affiliations: firmado um acordo multimilionário

EGR Italy Awards Francesco Maddalena, Anna Maria Baccaro e Charles Herisson

NAPOLI, PA, ITALY, September 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Graças a uma operação destinada a redefinir o panorama global do affiliate marketing, a Hub Affiliations adquiriu a participação majoritária da Sporticos .com, um dos domínios mais reconhecidos e confiáveis do mundo na aquisição de clientes para operadores de iGaming.O acordo multimilionário traz mais de 10 milhões de usuários únicos anuais para o ecossistema da Hub Affiliations, reforçando sua liderança em performance e affiliate marketing. A aquisição permite que parceiros em todo o mundo ampliem sua presença global, aproveitem tecnologias de ponta e explorem a oportunidade de crescimento acelerado em vários continentes.Continuidade com uma visão globalA Sporticos continuará a ser liderada por seus fundadores e pela sua própria equipe de gestão, garantindo continuidade operacional, consistência de performance e confiança dos clientes.Farzad Paymen, veterano do setor com mais de 20 anos de experiência e atual CEO e fundador da Nyce International (empresa listada em Londres), assume como Chairman da Sporticos, trazendo expertise global e fortalecendo a estratégia de expansão internacional da companhia.Expansão em mercados de alto crescimentoA Sporticos é há muito tempo líder no Reino Unido, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. No último ano, registrou crescimento superior a 50% no Brasil e na América Latina, tornando essas regiões alguns de seus mercados de mais rápida expansão.A Polônia, hub operacional da Sporticos, permanecerá um pilar fundamental. Aproveitando o ecossistema global da Hub Affiliations, a Sporticos acelerará a adoção de ferramentas baseadas em analytics orientados por IA, marketing data-driven e soluções avançadas de retenção, projetadas para maximizar o valor do ciclo de vida do cliente e melhorar a performance dos operadores.Hub Affiliations e Sporticos, declarações oficiaisFrancesco Maddalena, Fundador da Hub Affiliations:“Esta aquisição representa um momento de importância fundamental para a Hub Affiliations. Ao integrar o modelo data-driven da Sporticos e seu rápido crescimento de 50% na LATAM em nossa rede global, estamos construindo a plataforma líder para a expansão sustentável dos operadores. Nossos parceiros se beneficiarão imediatamente de taxas de conversão mais fortes e soluções de engajamento mais profundas em vários mercados".Farzad Paymen, Chairman da Sporticos:“Em mais de 20 anos no iGaming, raramente vi uma empresa com a visão e a consistência da Hub Affiliations. Juntos, pretendemos ampliar nosso alcance em pelo menos 30% em mercados emergentes como o Brasil nos próximos 12 meses, continuando a garantir a excelência operacional em que os clientes históricos da Sporticos confiam. É um desafio, mas também uma oportunidade empolgante de crescimento".Maciej Wozniak, Fundador da Sporticos:“Escolhemos a Hub Affiliations porque, desde o início, ficou claro que compartilhavam nossos valores de inovação, qualidade e ambição. Eles compreenderam não apenas nosso modelo de negócio, mas também nosso potencial de longo prazo. Com seu apoio, a Sporticos está pronta para escrever o próximo capítulo como um verdadeiro líder global na aquisição de clientes para o iGaming".Operação e consultoriaA aquisição foi conduzida pelo broker de M&A de renome internacional Richard Walsh. Um agradecimento especial vai para Martin Christian Herisson, que desempenhou um papel-chave na gestão das fases de data analytics da operação, permitindo um fechamento rápido e eficiente.Uma nova era para o crescimento no iGamingCom a Sporticos agora fazendo parte da Hub Affiliations, o grupo se posiciona de forma única para oferecer crescimento sustentável e data-driven aos operadores de iGaming em todo o mundo. Como concluiu Francesco Maddalena:“Com a Sporticos não estamos apenas crescendo, estamos redefinindo o futuro da aquisição de clientes no setor de iGaming".

