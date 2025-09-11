El Miami Strategic Intelligence Institute condena el asesinato del patriota Charlie Kirk

Charlie Kirk. Screenshot, Real America’s Voice (RAV) X (@RealAmVoice)

Su pérdida representa un golpe profundo para el movimiento conservador estadounidense

Charlie era un líder transformacional que comprendía el nexo entre las guerras culturales y las guerras políticas” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 11, 2025 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) lamenta la trágica e inoportuna muerte de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, quien fue brutalmente asesinado a tiros el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. Con solo 31 años, Charlie Kirk no solo era un líder visionario y un incansable defensor de los principios conservadores, sino también un padre y esposo dedicado. Su pérdida representa un golpe profundo para el movimiento conservador estadounidense y para todos aquellos que valoran la libertad, la razón y el futuro de nuestra nación.Este acto atroz constituye un claro ejemplo de violencia política y terrorismo doméstico. Es un recordatorio contundente de los peligros que enfrentan los patriotas en nuestro país simplemente por mantenerse firmes en sus convicciones.El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², destacó la magnitud de este ataque: “Este incidente es quizás tan impactante como el asesinato de JFK, tal vez incluso de MLK. Charlie Kirk era el líder del movimiento juvenil conservador más poderoso de los tiempos modernos, con presencia en 3.500 campus universitarios. Las fuerzas del mal y de la extrema izquierda están intentando silenciar el derecho al discurso civil y la libertad de expresión, el movimiento social y político de los estadounidenses decentes y temerosos de Dios. Están intentando forzarnos a la sumisión.”El Dr. Marrero subrayó además la extraordinaria influencia de Kirk: “Él fue en gran medida responsable de la alta participación del voto joven a favor de Trump en las elecciones de 2024. Charlie era un líder transformacional que comprendía el nexo entre las guerras culturales y las guerras políticas. Estamos en medio de una guerra cultural que se dirige hacia una guerra civil, a menos que las fuerzas del Bien y de Dios se levanten ante el desafío y lleven esta batalla a los consejos escolares, a las urnas y a las calles”.El Coronel (Infantería) Mario Antonio Castillo Paredes, Senior Fellow en MSI², reflexionó sobre esta tragedia: “Alguien escribió una vez: ‘El infierno es la imposibilidad de la razón’. Esto es exactamente lo que deben sentir hoy las personas decentes, viviendo en un infierno creado por quienes rechazan la razón y la decencia”.En respuesta a esta tragedia nacional, el Presidente Donald Trump ha ordenado izar las banderas a media asta en todo Estados Unidos hasta la noche del domingo 14 de septiembre de 2025, como muestra de respeto hacia Charlie Kirk. El presidente lo calificó como “un verdadero Gran Patriota Americano”.El legado de Charlie Kirk es de valentía, convicción y amor inquebrantable por nuestra nación. Inspiró a innumerables jóvenes estadounidenses a abrazar los valores conservadores, promover la responsabilidad personal y defender la libertad. Su voz era valiente, su mensaje claro y su impacto incalculable.En MSI², extendemos nuestras más profundas condolencias a la esposa de Charlie, Erika, a sus dos hijos y a toda su familia. Nos unimos a nuestros compatriotas en honrar su memoria y en comprometernos a que su trabajo y visión continúen guiando y motivando a la próxima generación de patriotas.

