TAGTHAi เปิดตัว Ayutthaya Pass โฉมใหม่ ราคา 1,490 บาท
TAGTHAi Ayutthaya Pass โฉมใหม่ เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเที่ยวอยุธยาแบบสุดคุ้ม พร้อมสิทธิประโยชน์กว่า 10 รายการในราคาสุดพิเศษ 1,490 บ.!พระนครศรีอยุธยา, THAILAND, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- เปิดตัว TAGTHAi Ayutthaya Pass โฉมใหม่ พาเที่ยวเมืองมรดกโลกในแบบไม่ซ้ำใคร มัดรวมสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมเด็ด และคาเฟ่สุดชิคในราคาเดียว เพียง 1,490 บาท!
กรุงเทพฯ: “TAGTHAi” แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยครบวงจร เปิดตัว ‘TAGTHAi Ayutthaya Pass’ โฉมใหม่ เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการ เที่ยวอยุธยา แบบสุดคุ้ม ไปชมเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขนม คาเฟ่ และกิจกรรมเด็ดกว่า 10 รายการในราคาสุดพิเศษ
โดยการปรับสิทธิประโยชน์ของ TAGTHAi Ayutthaya Pass ครั้งนี้ ทำเพื่อเชื่อมโยงความงดงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีต มาประยุกต์ให้เข้ากับการท่องเที่ยวร่วมสมัย นักท่องเที่ยวที่ซื้อพาส จึงไม่เพียงแต่ได้ตามรอยกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า 400 ปี แต่ยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมสนุกๆ
นางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ TAGTHAi กล่าวว่า การนำ TAGTHAi Ayutthaya Pass ขึ้นมาปรับโฉมใหม่ในปี 2568 นี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายฐานลูกค้า
“อยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยในครึ่งปีแรกของปี 2568 นี้ มีนักท่องเที่ยวไป เที่ยวอยุธยา แล้วมากกว่า 5.3 ล้านราย ฉะนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ดี หากภาพการท่อง เที่ยวอยุธยา สามารถนำมาแนะนำถึงจุดท่องเที่ยวใหม่ๆ นอกเหนือจากการมาเที่ยววัด โบราณสถาน แล้วกินขนมสายไหม เพราะจริงๆ แล้วในจังหวัดนี้ ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่สามารถเที่ยวได้สนุกสนาน และตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหาอะไรใหม่ๆ
ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ TAGTHAi เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์บนแพลตฟอร์ม เข้าถึงนักท่องเที่ยวผ่านการใช้เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น มีการจัดการที่เป็นระบบ และทำการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวโลก ขณะเดียวกันยังสามารถส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่มีอยู่บน TAGTHAi Ayutthaya Pass”
เที่ยวอยุธยา สนุกจัดเต็มครั้งถัดไป เที่ยวไปกับ TAGTHAi Ayutthaya Pass ไปสัมผัสอยุธยาในแบบไม่ซ้ำใครกับสิทธิประโยชน์มากกว่า 10 รายการ ให้คุณแวะเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่น ขี่ช้าง ณ วังช้างอยุธยา ฝึกทำขนมไทยหาทานยากที่บ้านขนมไทยไกลหวาน ทั้งยังสามารถแวะกินไอศกรีมที่เรือนมยุรา พักคลายร้อนที่คาเฟ่ Togeta x Charm Ayutthaya (อยุธยา) ฯลฯ ได้แบบคุ้มค่า ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,490 บาท
พิเศษ! รับส่วนลดเพิ่มอีก 30% เมื่อใช้โค้ด ‘TAGTHAI30’ ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2568 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tagthai.com หรือดาวน์โหลด TAGTHAi แอปพลิเคชันได้ทั้ง App Store และ Play Store
