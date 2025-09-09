Le plus grand événement minier d’Afrique de l’Ouest au Sénégal pour débattre ressources et souveraineté économique.

8ᵉ édition de la Conférence et Exposition sur les Mines du Sénégal (SIM Sénégal 2025) se tiendra du 4 au 6 novembre 2025 à Dakar, Sénégal

DAKAR , SENEGAL, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- La 8ᵉ édition de la Conférence et Exposition sur les Mines du Sénégal ( SIM Sénégal 2025) se tiendra du 4 au 6 novembre 2025 à Dakar, Sénégal. Placée sous le Haut Patronage de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et organisée par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal en partenariat avec AME Trade , SIM Sénégal 2025 sera le plus grand événement minier d’Afrique de l’Ouest cette année.Cet événement d’envergure comprendra trois jours de débats de haut niveau, d’ateliers interactifs et d’un salon professionnel colocalisé, où plus d’une centaine d’entreprises, issues de plus de trente pays, ont déjà confirmé leur participation.Les sponsors de l’événement incluent des acteurs nationaux tels que la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN S.A.), la Chambre des Mines du Sénégal, le Service Géologique National du Sénégal (SGNS Sénégal) ; ainsi que des géants de l’exploration et de la production minière comme Endeavour Mining, Resolute, Eramet, Managem, SOMIVA, Fortuna Mining et Thor Exploration, sans oublier les principaux producteurs de ciment du pays, notamment SOCOCIM et Dangote.De grandes entreprises de services miniers sponsoriseront également SIM dans le but de développer de nouvelles affaires, parmi lesquelles : TotalEnergies, Vivo Energy, Carmeuse, Louda, Bernabé, IDC Drilling Company, AGL, Elton, MCI, Star Energy, CFAO Equipment, EPC Mineex, Mann Filter, PRD Rigs et SOJUFISC.Le Sénégal bénéficie d’un environnement d’investissement stable, d’une position géographique stratégique et de compétences qualifiées, faisant de lui un hub minier idéal pour la région ouest-africaine. Dans un contexte mondial marqué par la course aux matières premières stratégiques, le contrôle et la valorisation des ressources minérales revêtent une importance capitale pour les États. Ces ressources (or, cuivre, cobalt, lithium, fer, bauxite, etc.) sont à la base de nombreuses industries (technologie, énergie, armement, automobile, etc.) et jouent un rôle décisif dans les chaînes de valeur mondiale.Pour les pays riches en ressources, elles représentent un atout majeur dans la quête du développement durable, de l’indépendance économique et de la souveraineté stratégique.Cependant, leur exploitation a souvent été marquée par une dépendance excessive aux acteurs étrangers, une transformation locale limitée, des impacts environnementaux et sociaux négatifs, et une contribution réduite aux économies nationales. C’est dans ce contexte que le thème retenu pour SIM Sénégal 2025 : « Ressources minérales, un levier de souveraineté économique » sera une excellente occasion de démontrer que ces ressources constituent un patrimoine stratégique pour le Sénégal, et que leur exploitation responsable, leur transformation locale et leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales sont des facteurs déterminants.

