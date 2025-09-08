Dreame präsentiert die NAVO-Serie von Überwachungskameras auf der IFA 2025
Dreame NAVO Elite 1 OutCam
Die NAVO Elite 1 OutCam bietet leistungsstarke Sicherheit im Außenbereich, ganz ohne komplizierte Installation. Das duale 4K DuoLuX-Kamerasystem kombiniert ein 130° Weitwinkelobjektiv mit einem 16-fach-Teleobjektiv, sodass große Bereiche überwacht und gleichzeitig Details aus der Ferne klar erfasst werden können.
Dank der NightVivid-Technologie liefert die Kamera selbst bei nahezu vollständiger Dunkelheit (bis zu 0,001 LUX) gestochen scharfe, farbige Aufnahmen – deutlich mehr als Standard-Nachtsichtsysteme. Über AlgoMart können Nutzer außerdem KI-basierte Benachrichtigungen individuell konfigurieren, z. B. für Personen, Haustiere, Fahrzeuge oder Stürze, sodass nur relevante Meldungen eingehen.
Dreame NAVO Care 1 Indoor Cam
Die NAVO Care1 Indoor Cam ist ideal für Familien und Einsteiger im Smart-Home-Bereich. Sie bietet scharfe 2K-Aufnahmen und eine 360°-Horizontabdeckung, um jeden Winkel eines Raums im Blick zu behalten. Das Zwei-Wege-Audio ermöglicht es, Kinder, Haustiere oder ältere Angehörige aus einem anderen Raum oder von unterwegs aus zu beobachten und zu kontaktieren.
Dank KI-gestützter Bewegungs- und Geräuscherkennung erhalten Nutzer nur dann Benachrichtigungen, wenn wirklich etwas Wichtiges passiert, und werden nicht unnötig gestört. Die einfache Einrichtung über Bluetooth-Pairing und Dual-Band-WLAN macht die NAVO Care1 schnell einsatzbereit. So verbindet sie einfache Handhabung mit zuverlässiger Überwachung im Alltag.
Erleben Sie Dreames neueste Innovationen auf der IFA 2025
Besucher der IFA Berlin 2025 können die NAVO-Serie live am Stand H7.1A-101 erleben. Dreame lädt ein, die neuesten Smart-Home-Lösungen zu entdecken, die modernste Technologie mit durchdachtem Design verbinden und praktische, verlässliche Werkzeuge für die alltägliche Heimüberwachung bieten.
Über Dreame Technology
Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/
