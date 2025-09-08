Dreame präsentiert die NAVO-Serie von Überwachungskameras auf der IFA 2025

Besucher zeigen großes Interesse am Flaggschiff Dreame NAVO Elite 1 OutCam. Auch das Dreame NAVO Elite Indoor-Modell feierte auf der Messe sein Debüt. Dreame Smart Home Team bietet vor Ort Unterstützung am Messestand.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Berlin, Deutschland,5. September 2025 – Auf der IFA 2025 stellte Dreame, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart-Home-Innovation, seine neue NAVO-Serie vor. Sie umfasst Modelle für Innen- und Außenbereiche und wurde entwickelt, um die Heimüberwachung unkompliziert, zuverlässig und alltagstauglich zu machen. Mit der NAVO Elite 1 OutCam bringt Dreame eine Kamera auf den Markt, die dank NightVivid-Technologie selbst bei fast vollständiger Dunkelheit farbige Aufnahmen liefert. Für den Innenbereich sorgt die NAVO Care1 Indoor Cam mit 2K-Qualität, 360°-Abdeckung und Zwei-Wege-Audio dafür, dass Kinder, Haustiere oder ältere Familienmitglieder jederzeit im Blick bleiben. Mit dieser Produktserie zeigt Dreame, wie intelligente Technologien Sicherheit und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden.Dreame NAVO Elite 1 OutCamDie NAVO Elite 1 OutCam bietet leistungsstarke Sicherheit im Außenbereich, ganz ohne komplizierte Installation. Das duale 4K DuoLuX-Kamerasystem kombiniert ein 130° Weitwinkelobjektiv mit einem 16-fach-Teleobjektiv, sodass große Bereiche überwacht und gleichzeitig Details aus der Ferne klar erfasst werden können.Dank der NightVivid-Technologie liefert die Kamera selbst bei nahezu vollständiger Dunkelheit (bis zu 0,001 LUX) gestochen scharfe, farbige Aufnahmen – deutlich mehr als Standard-Nachtsichtsysteme. Über AlgoMart können Nutzer außerdem KI-basierte Benachrichtigungen individuell konfigurieren, z. B. für Personen, Haustiere, Fahrzeuge oder Stürze, sodass nur relevante Meldungen eingehen.Dreame NAVO Care 1 Indoor CamDie NAVO Care1 Indoor Cam ist ideal für Familien und Einsteiger im Smart-Home-Bereich. Sie bietet scharfe 2K-Aufnahmen und eine 360°-Horizontabdeckung, um jeden Winkel eines Raums im Blick zu behalten. Das Zwei-Wege-Audio ermöglicht es, Kinder, Haustiere oder ältere Angehörige aus einem anderen Raum oder von unterwegs aus zu beobachten und zu kontaktieren.Dank KI-gestützter Bewegungs- und Geräuscherkennung erhalten Nutzer nur dann Benachrichtigungen, wenn wirklich etwas Wichtiges passiert, und werden nicht unnötig gestört. Die einfache Einrichtung über Bluetooth-Pairing und Dual-Band-WLAN macht die NAVO Care1 schnell einsatzbereit. So verbindet sie einfache Handhabung mit zuverlässiger Überwachung im Alltag.Erleben Sie Dreames neueste Innovationen auf der IFA 2025Besucher der IFA Berlin 2025 können die NAVO-Serie live am Stand H7.1A-101 erleben. Dreame lädt ein, die neuesten Smart-Home-Lösungen zu entdecken, die modernste Technologie mit durchdachtem Design verbinden und praktische, verlässliche Werkzeuge für die alltägliche Heimüberwachung bieten.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ Medienkontaktdatenmarketing.navo@dreame.tech

