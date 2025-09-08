Dreame erweitert sein Smart-Home-Angebot mit der Einführung von Smart Locks auf der IFA 2025

Vorführung des Dreame Smart Locks für Besucher auf der Messe. Dreame Smart Lock Familie – europäische und amerikanische Standards.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Berlin, Deutschland, 5. September 2025 – Dreame, weltweit führend im Bereich Smart-Home-Innovation, gibt heute auf der IFA Berlin 2025 seinen offiziellen Einstieg in den Smart-Lock-Markt bekannt. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der umfassenderen Smart-Home-Strategie des Unternehmens und erweitert das Ökosystem um sichere, vernetzte Türzugangslösungen.Dreame Retrofit Smart LockDas Dreame Retrofit Smart Lock wurde entwickelt, um bestehende Türzylinder ohne Bohren oder bauliche Veränderungen aufzurüsten. Mit 8-Wege-Zugang – darunter Fingerabdruck, PIN, Bluetooth, NFC und Geofencing – bietet es flexible und komfortable Zutrittsmöglichkeiten für den Alltag.Das Fingerabdrucksystem lernt und verbessert seine Genauigkeit mit der Zeit, während die Technologien TurboForce und SilentNight ein schnelles und geräuschloses Öffnen ermöglichen. Der Akku hält bis zu acht Monate pro Ladung, und mit RapidCharge ist er in nur zwei Stunden vollständig aufgeladen. Anders als viele Smart Locks, die nur Tastaturmanipulation erkennen, bietet dieses Schloss sowohl Schutz gegen Manipulationen an der Tastatur als auch am Schloss selbst. Jegliche unbefugte Eingriffe, vorne oder hinten, werden sofort gemeldet.Dank Matter over Thread und Wi-Fi DirectLink lässt sich das Retrofit nahtlos in moderne Smart Homes integrieren und erlaubt Fernzugriff über WLAN – ganz ohne separates Gateway.Dreame Smart LockFür amerikanische Haushalte entwickelt, vereint das Dreame Smart Lock verstärkte Mechanik mit intelligenter Sensorik. Nach ANSI/BHMA Grade-2-Standard gebaut, kombiniert es die Stabilität eines klassischen Schlosses mit den Vorteilen vernetzter Funktionen.Es unterstützt acht verschiedene Entsperrmethoden, um unterschiedlichen Lebensstilen gerecht zu werden. TurboForce und SilentNight sorgen für schnelles, leises Öffnen – ideal für Familien oder späte Heimkehr. Mit nur einem leichten Herunterdrücken des Griffs öffnet sich die Tür in einer fließenden Bewegung.Der leistungsstarke Akku hält bis zu acht Monate pro Ladung und lässt sich in nur zwei Stunden über USB-C Schnellladung wieder auffüllen. Das integrierte SafeGuard-Sicherheitssystem meldet ungültige Versuche, den Türstatus und Umgebungsrisiken.Diese beiden Produkte zeigen, wie Dreame ein intelligenteres und sichereres Smart-Home-Ökosystem aufbaut. Besucher können die neuesten Innovationen von Dreame auf der IFA Berlin 2025, Halle 7.1A, Stand 101 entdecken.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ Medienkontaktdatenmedia.smartlock@dreame.tech

