Effort minimal, contrôle maximal : la plateforme Timly transforme la gestion de parc basée sur le cloud

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Timly accompagne les entreprises avec une plateforme intelligente et intuitive, basée sur le cloud, qui centralise et optimise la gestion de toutes leurs ressources : parc matériel, informatique et automobile, mobilier… Tous les types de ressources peuvent être inventoriées et suivies via des QR codes, directement scannables depuis n’importe quel appareil équipé d’une caméra.Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa conception flexible, Timly simplifie et optimise les processus des structures qui l’adoptent, tout en garantissant une traçabilité et une transparence totales. Gestion des stocks , de la maintenance, des contrats ou encore des formations du personnel : Timly offre un contrôle complet sur toutes les ressources, accessible à tout moment et depuis n’importe où.Une solution adaptée à tous les secteursLa plateforme Timly est utilisée par des structures de secteurs très variés, parmi lesquels :- BTP : gestion et maintenance du matériel, des EPI, des outils et des machines ; gestion des incidents, des tâches et des documents liés dans l’espace individuel de chaque ressource.- Informatique : suivi centralisé du matériel, gestion des licences, maintenance et droits d’accès regroupés sur une même plateforme.- Santé : suivi complet du matériel médical, gestion optimisée des consommables et respect rigoureux des normes.- Collectivités et secteur public : organisation structurée de l’infrastructure informatique, du matériel et de l’inventaire pour un fonctionnement efficace des services.- Éducation et recherche : accompagnement des universités et centres de recherche pour gérer le matériel technique, scolaire et informatique.- Facility management et logistique : processus clairs et traçables pour la maintenance des machines, la gestion des stocks et des moyens de production, garantissant productivité et sécurité.Une solution innovante pour répondre aux besoins contemporainsTimly simplifie des processus complexes grâce à des fonctionnalités comme le suivi par QR code, les rappels automatiques de maintenance, la gestion des droits utilisateurs et l’accès mobile. La plateforme remplace les tableurs Excel, souvent sources d’erreurs, et garantit plus d’efficacité et de sécurité au quotidien.« Timly est né d’un constat : la gestion des ressources est trop souvent confuse et sujette aux erreurs », explique Philipp Baumann, co-fondateur et CEO. « Notre plateforme est intuitive, flexible et puissante et s’adapte aux besoins de chaque client. »Une solution centrée sur le succès des clientsTimly s’engage auprès de ses clients avec un accompagnement personnalisé et une plateforme en amélioration continue. La solution évolue régulièrement pour répondre aux besoins propres à chaque secteur, simplifier et alléger les tâches quotidiennes.À propos de TimlyTimly est un SaaS suisse spécialisé dans la gestion intelligente des ressources matérielles et immatérielles. Sa plateforme permet aux organisations d’optimiser la gestion de leurs ressources, de prévenir les pertes et de se conformer facilement aux obligations légales. De la petite entreprise à la multinationale, Timly apporte transparence et structure à chaque organisation.Découvrez-en davantage sur : www.timly.com

