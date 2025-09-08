Mehr Überblick, weniger Aufwand: Timly Software optimiert die Inventarverwaltung durch innovative Cloud-Technologie

Komplette Übersicht mit Timly Timlys Inventarverwaltung wird von hunderten Unternehmen genutzt Wartungsmanagement leicht gemacht - mit Timly

Digitale Lösung für moderne Inventarverwaltung: Timly optimiert Prozesse, schafft Transparenz und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorgaben

Unsere Software ist intuitiv, flexibel und leistungsstark – und wächst mit den Anforderungen unserer Kunden.” — Philipp Baumann, Co-Founder und CEO

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Timly, ein führender Anbieter für intelligente Inventarlösungen, unterstützt Unternehmen verschiedenster Branchen dabei, ihre Betriebsmittel digital und effizient zu verwalten.Die benutzerfreundliche, cloudbasierte Plattform ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Geräten, Werkzeugen, IT-Assets, Fuhrpark, Verträgen und vielem mehr. Durch den flexiblen Aufbau der Software kann jegliches Inventar digital via QR-Codes abgebildet werden.Zahlreiche Funktionen ermöglichen die Prozessoptimierung in der Inventarverwaltung , was Unternehmen spürbar Ressourcen einspart und volle Transparenz über das gesamte Inventar schafft. Ob Wartungsmanagement , Bestandsverfolgung, Lizenzverwaltung oder Fähigkeiten und Schulungen der Mitarbeiter – Timly ermöglicht die vollständige Kontrolle über alle betrieblichen Ressourcen, jederzeit und standortunabhängig.Branchenübergreifender EinsatzTimly ist bereits in einer Vielzahl von Branchen im Einsatz. Zu den wichtigsten zählen:- Baubranche: Digitale Verwaltung von Werkzeugen, Maschinen, Wartungsterminen, Fuhrpark sowie Sicherheitsdokumentationen für mehr Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle.- IT & Facility Management: Zentralisiertes Geräte-Tracking, Lizenzverwaltung, Wartungsmanagement und Zugriffsrechte – alles übersichtlich an einem Ort.- Gesundheitswesen: Lückenlose Nachverfolgung von medizinischem Equipment, effiziente Verwaltung von Verbrauchsmaterialien und zuverlässige Einhaltung regulatorischer Vorgaben.- Öffentlicher Sektor & Kommunen: Strukturierte Verwaltung von IT-Infrastruktur, Ausrüstung und Inventar für einen reibungslosen kommunalen Betrieb.- Bildung & Forschung: Unterstützung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Verwaltung technischer Geräte und IT-Equipment zur Förderung von Transparenz und Ordnung.- Industrie & Logistik: Transparente und nachvollziehbare Prozesse bei Maschinenwartung, Lagerbeständen und Produktionsmitteln für mehr Produktivität und Sicherheit.Innovative Software für moderne AnforderungenTimly vereinfacht komplexe Prozesse durch Funktionen wie QR-Code-basierte Kennzeichnung, automatisierte Wartungserinnerungen, rollenbasierte Nutzerrechte und mobile Zugriffsmöglichkeiten. Die Inventarisierungssoftware ersetzt fehleranfällige Excel-Listen und sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit im täglichen Betrieb.„Wir haben Timly entwickelt, um ein reales Problem zu lösen: die unübersichtliche und fehleranfällige Verwaltung von Inventar,“ sagt Philipp Baumann, Co-Founder und CEO. „Unsere Software ist intuitiv, flexibel und leistungsstark – und wächst mit den Anforderungen unserer Kunden.“Fokus auf KundenerfolgTimly steht für eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, persönlichen Support und kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform. Die Lösung wird stetig an neue branchenspezifische Anforderungen angepasst – mit dem Ziel, Unternehmen in ihrer täglichen Arbeit nachhaltig zu entlasten.Über Timly SoftwareTimly Software ist ein Schweizer SaaS-Unternehmen mit Spezialisierung auf digitales Inventarmanagement. Die Plattform hilft Betrieben, ihre Ressourcen effizienter zu verwalten, Verluste zu vermeiden und gesetzliche Anforderungen einfacher und zuverlässiger zu erfüllen. Vom Kleinbetrieb bis zum Großunternehmen – Timly bringt Transparenz und Struktur in jeden Betrieb.Weitere Informationen unter: https://www.timly.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.