تحديث الإنارة الذكية للشوارع: إنه لتحدٍّ فريد تواجهه المدن

تحديث الإنارة الذكية للشوارع: إنه لتحدٍّ فريد تواجهه المدن
وعندما تكون المصابيح القديمة للشوارع التي من نوع LED مُثبّتة بالفعل، يبرز سؤال معتاد: أما زال بإمكاننا اعتماد الإنارة الذكية دون الحاجة إلى استبدال كل شيء في المنظومة؟ وهنا يصبح التحديث أمرًا ضروريًا - أي: ترقية البنية التحتية الحالية لجعلها ذكية، دون تكاليف غير ضرورية أو تعطيل لا داعي له.
التحدي الذي يقف أمام التحديث: الموازنة بين الابتكار والجماليات الحضرية
على عكس مشاريع التطوير الجديدة، يتطلب التحديث تحقيق التوازن بين الابتكار والحفاظ على الطابع القائم، وهي مهمة غالبًا ما يُستهان بها أثناء التخطيط المبكر للمشاريع.
تنشأ عن عملية ترقية منظومة الإنارة القديمة للشوارع العديد من التحديات، من بينها:
- قيود البنية التحتية، مثل وحدات الإنارة غير الاعتيادية التي لا تحتوي على وصلات/مقابس من نوع NEMA أو ZhagaZhaga
- متطلبات الحفاظ على الطابع المعماري في مراكز المدن التاريخية
- قيود الميزانية، التي تستلزم تركيبات إنارة فعالة من حيث التكلفة ولا تتطلب إلا قدرًا قليلاً من التعطيل حتى تشغيلها بالكامل
- تفاوت أنواع الإنارة في مختلف مناطق المدينة.
وحدات التحكم الذكية المُثبتة على الأعمدة: نهج عملي
على خلاف وحدات التحكم الخارجية الاعتيادية، تُصمَّم وحدات التحكم المُثبتة على الأعمدة ليتم تركيبها داخل عمود الإنارة أو تُدمَج مباشرةً في وحدة الإنارة أثناء تصنيعها.
توفر هذه الطريقة العديد من المزايا:
- تأثير طفيف على مظهر البيئة المحيطة، مما يحافظ على الطابع الجمالي لبيئة الشارع،
- تبسيط التركيب، مما يقلل الحاجة إلى استبدال الأعمدة أو الأعمال المُعطِّلة،
- التوافق مع مجموعة واسعة من تصاميم الأعمدة، بما في ذلك النماذج القديمة أو المخصصة،
- حماية بدرجة تصنيف IP66، مما يضمن قدرة وحدة التحكم على مقاومة الغبار والأمطار الغزيرة والظروف البيئية القاسية في الأماكن المفتوحة لتحقيق الموثوقية على المدى الطويل وتقليل احتياجات الصيانة.
تتيح وحدات التحكم المُثبتة على الأعمدة للمدن تطبيق استراتيجيات الإنارة الذكية دون المساس بالطابع المعماري، وهو عامل شديد الأهمية بالنسبة للمناطق التي يُعد فيها الحفاظ على سحرها التاريخي مساوياً لأهمية تحقيق التقدم التكنولوجي.
وحدات تحكم inteliLIGHT المُثبتة على الأعمدة
عملية تحديث أنظمة إنارة الشوارع الحالية إلى بنية تحتية ذكية غالبًا ما تنطوي على تحديات تتعلق بتصميم العمود ووحدة الإنارة، والمسائل المتعلقة بالتوصيل، ومدى التأثير على مظهر البيئة المحيطة. وانطلاقًا من إدراك هذه القيود الواقعية، استحدثت Flashnet وحدات تحكم inteliLIGHT التي تُثبّت على الأعمدة، وهي بمثابة حل يهدف تحديدًا إلى تبسيط تعميم أنظمة الإنارة الذكية دون إدخال تعديلات كبيرة على البنية التحتية القائمة.
فبدلًا من اشتراط وجود موصلات اعتيادية (مثل NEMA أو Zhaga)، صممت وحدات التحكم من Flahnet المُثبتة على الأعمدة لتحقيق أقصى قدر من المرونة في التركيب. وبفضل أبعادها الصغيرة، يمكن تركيبها داخل هيكل معظم أعمدة الإنارة التقليدية، مما يتيح إمكانية إجراء عمليات التحديث حتى لو كانت البنية التحتية قد مضى عليها عشرات السنين أو كانت عالية التخصيص.
وبدلًا من ذلك، يمكن دمج وحدات التحكم مباشرةً في وحدات الإنارة أثناء تصنيعها، مما يتيح للشركات المصنعة لوحدات الإنارة تقديم تجهيزات مُهيّأة كليًا للإنارة الذكية دون أي تغيير في المظهر الخارجي.
هناك عدة جوانب تصميمية رئيسية تجعل وحدات تحكم inteliLIGHT المُثبتة على الأعمدة مناسبة لمشاريع التحديث:
- الحجم الصغير المكتنز، الذي يضمن التوافق مع مجموعة كبيرة من أنواع الأعمدة ويحد من التأثير على مظهر البيئة المحيطة،
- حماية بيئية بدرجة تصنيف IP66، مما يتيح لهذه الوحدات التشغيل بجودة يُعتمد عليها في الظروف البيئية القاسية في الأماكن المفتوحة،
- قدرات حوسبة الحافة، التي تتيح لوحدات التحكم تنفيذ الجداول الزمنية والأوامر من داخلها نفسها حتى أثناء الانقطاع المؤقت للشبكة.
هذا الحل المقدم من Flashnet يواكب التوجه العام نحو الرغبة في تحديثات لا تستلزم تغييرًا كبيرًا في المنظومة أو المظهر: حيث يمكن إتمام التحديثات بدون ملحقات خارجية، وبدون استبدال الأعمدة، وبدون الحاجة إلى تنفيذ أعمال مدنية كبيرة. هذا يقلل بشكلٍ كبير من العوائق أمام تعميم هذه الوحدات وتركيبها - من حيث التكلفة وموافقات الجهات التنظيمية ووقت التعطل إلى حين تنفيذ المشروع - مقارنةً بالبدائل التي تتسم بأنها أكثر بروزًا وتغييرًا للمظهر الخارجي أو تستلزم تغييرات كبيرة في المنظومة.
من هو المستفيد الأكبر من وحدات التحكم الذكية المُثبتة على الأعمدة؟
تُعد وحدات التحكم الذكية المُثبتة على الأعمدة مناسبة تمامًا للجهات التالية:
- المراكز الحضرية التاريخية التي تحرص على حماية طابعها الجمالي المعماري
- المدن التي تتفاوت فيها أنواع البنى التحتية للإنارة وتحتاج إلى حلول تحديث مرنة
- البلديات التي لديها مشاريع محدودة الميزانية، وتسعى إلى تقليل الأعمال المدنية وأوقات التعطل أثناء التركيب
- الشركات المصنعة لوحدات الإنارة، التي تدمج وحدات التحكم مباشرةً في وحدات الإنارة لتقديم منتجات مهيأة للإنارة الذكية.
في المشاريع التي تبرز فيها الأهمية الشديدة لتحقيق التوازن بين الابتكار والسرعة والتأثير الطفيف على مظهر البيئة المحيطة، تمثل وحدات التحكم المُثبتة على الأعمدة خطوة عملية في مشوار التحول إلى تعميم أنظمة الإنارة الذكية.
أمثلة من الواقع: مدن تطبق أنظمة إنارة ذكية مثبتة على الأعمدة
العديد من مشاريع المدن الذكية أثبتت بالفعل جدوى نهج Flashnet نحو توفير وحدات تحكم مُثبتة على الأعمدة وذات تصميم غير لافت ولا يحدث تأثيرًا كبيرًا على المظهر:
قبرص: الإنارة الذكية باعتبارها جزءًا من استراتيجية وطنية للبنية التحتية
تتجه قبرص في الوقت الحالي إلى تبني أنظمة الإنارة الذكية ليس فقط كوسيلة لتحديث البنية التحتية الحضرية، بل باعتبارها أيضًا ركيزة أساسية نحو صنع مستقبل أكثر تكاملًا واستدامة. وفي إطار مشروع وطني على مستوى الدولة بأسرها تحت قيادة هيئة الاتصالات الداخلية القبرصية (CYTA) وهيئة كهرباء قبرص (EAC)، يجري حاليًا تركيب أكثر من 32,000 وحدة تحكم ®inteliLIGHT مُثبتة على الأعمدة (من طراز FRE-220-P-NB1-GSM) في جميع أنحاء جزيرة قبرص.
Ovidiu Vrabie
FLASHNET SA
+40 268 333 766
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.