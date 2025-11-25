Flashnet: O idee născută la Brașov acum 20 de ani, devenită standard global pentru iluminatul public inteligent

Acum 20 de ani, la poalele Tâmpei, Loránd Mózes a avut curajul să creadă că orașele pot deveni mai inteligente, în comuniune cu oamenii și mediul.

BRASOV, ROMANIA, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Așa s-a născut Flashnet , o companie românească pornită din pasiune pentru tehnologie și din dorința de a face orașele mai sigure, mai eficiente și mai sustenabile.Astăzi, Flashnet este unul dintre liderii globali în soluții de iluminat public inteligent, cu peste un milion de lămpi conectate în peste 60 de țări. Dar, dincolo de cifre, se află o echipă din Brașov care continuă să proiecteze și să producă soluții românești, recunoscute în întreaga lume.De la o idee îndrăzneață la un standard global pentru iluminatul stradal inteligentTotul a pornit de la o întrebare pragmatică, cu care se confruntă majoritatea administrațiilor locale: cum poate fi redus consumul de energie fără a compromite siguranța și confortul din spațiul public?Răspunsul a venit prin inteliLIGHT , un sistem dezvoltat integral de Flashnet, care permite controlul individual al fiecărui corp de iluminat, monitorizarea în timp real a rețelei și reglarea automată a intensității luminii pe timpul nopții, în funcție de trafic și de activitatea din zonă.Bazată pe standarde deschise de comunicație IoT, soluția a fost printre primele din lume care a demonstrat că un oraș poate fi, în același timp, inteligent, eficient și interoperabil. Cu alte cuvinte, a deschis drumul către un mediu urban conectat, în care sistemele pentru smart city (infrastructură de siguranță și supraveghere video, stații de încărcare pentru vehicule electrice, senzori de mediu, etc) pot comunica între ele, indiferent de furnizor sau tehnologie.„Am pornit de la o idee și de la curajul de a o transforma în realitate. Douăzeci de ani mai târziu, acea idee conectează orașe din întreaga lume. Mă bucur să văd cum tehnologia creată aici, la Brașov, a devenit un reper global și sunt mândru de echipa care a făcut posibil acest parcurs.”, ne spune Loránd Mózes, CEO și fondator Flashnet.Tehnologie românească pentru orașele viitoruluiDe la Bruxelles la Washington D.C. , Atena, Reykjavík sau Riad, platforma inteliLIGHTa devenit un element important în procesul de transformare a orașelor în spații mai inteligente și mai conectate. Cu peste 1.000.000 de corpuri de iluminat controlate, sistemul contribuie zilnic la eficientizarea consumului de energie și la reducerea emisiilor de carbon în orașe care, cumulat, însumează peste 400 de milioane de locuitori.Prin transformarea fiecărui stâlp de iluminat într-un punct inteligent al infrastructurii, orașele pot gestiona consumul energetic în timp real, pot interveni mai prompt în cazul unor defecțiuni și pot crea o bază solidă pentru viitoarele sisteme smart - de la senzori de mediu până la stații de încărcare pentru vehicule electrice.Inovație cu rădăcini românești și perspective globaleChiar și în urma fuziunii cu Lucy Group, un grup britanic cu peste 100 de ani de experiență, ADN-ul Flashnet a rămas același. Cu o echipă dedicată de ingineri hardware și software, cercetători și specialiști în sisteme inteligente, Flashnet continuă să proiecteze și să producă în România soluții care respectă cele mai exigente standarde internaționale de calitate, securitate și sustenabilitate.O filosofie care rămâne relevantă, 20 de ani mai târziuLa baza tuturor acestor reușite stă filosofia unei tehnologii deschise și colaborative. În viziunea Flashnet, conceptul de „oraș inteligent” reprezintă un ecosistem dinamic, capabil să evolueze și să se adapteze continuu.Dincolo de algoritmi, senzori și conectori, se regăsesc oamenii Flashnet - minți curioase, creative și perseverente, care și-au pus amprenta asupra felului în care sunt construite orașele moderne.Unii dintre ei au fost aici din prima zi, alții s-au alăturat pe parcurs, dar toți împărtășesc aceeași convingere: că tehnologia poate face viața oamenilor mai bună atunci când este gândită cu responsabilitate.Au trecut două decenii, dar percepția a rămas aceeași ca în prima zi: tehnologia și inovația românească pot schimba lumea. Pas cu pas, oraș cu oraș.Despre FLASHNETFLASHNET este o companie dinamică, focusată pe integrarea celor mai noi tehnologii din IT, energie și telecomunicații în soluții hardware și software, creând și implementând sisteme inteligente pentru orașe mai eficiente și infrastructuri mai bune. Fondată în 2005, FLASHNET este lider în sisteme inteligente de management al utilităților, cu operațiuni la nivel mondial. ( www.flashnet.ro Despre inteliLIGHTinteliLIGHTeste soluția care transformă iluminatul public într-un ecosistem inteligent integrat. Sistemul permite controlul fiecărui stâlp de iluminat în parte (pornire, oprire, reglarea intensității) și raportează orice problemă în timp real, folosind tehnologii moderne de comunicație IoT. Platforma oferă o imagine completă a rețelei electrice, cu măsurători precise care ajută la reducerea risipei de energie și la optimizarea csturilor de întreținere. Mai mult, inteliLIGHTse integrează ușor cu alte platforme de tip Smart City, fiind o bază solidă pentru viitoarele proiecte urbane inteligente. ( www.inteliLIGHT.eu Despre Lucy GroupLucy Group este un grup internațional cu operațiuni în trei sectoare: Lucy Electric, Lucy Controls și Lucy Real Estate. Încă de la originea sa din Oxford, acum peste 200 de ani, grupul a crescut și s-a dezvoltat continuu. În prezent, Lucy Group are peste 1.500 de angajați în birouri și fabrici din 10 regiuni și operează în peste 70 de țări. Veniturile anuale ale grupului în 2021 au depășit 250 de milioane de lire sterline. Mai multe informații disponibile la www.lucygroup.com

