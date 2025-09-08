TAP Technology нацелена на население Индии в 1,4 миллиарда человек в рамках инициативы по энергетической независимости
Энергосистема без топлива соответствует целям программы Digital India и задачам электрификации сельских районовDUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Компания NEO7even Holdings объявляет о стратегическом сотрудничестве с индийскими научными институтами и государственными структурами для изучения возможности внедрения своей технологии TAP — энергосистемы, работающей без топлива, — на территории всей страны, чтобы удовлетворить критически важные инфраструктурные потребности самой населённой страны мира.
Способность технологии обеспечивать непрерывную выработку электроэнергии без использования топлива, солнечного света или ветра делает её дополнительным решением к существующей инфраструктуре возобновляемой энергетики Индии, особенно для удалённых районов и критически важных объектов, где требуется бесперебойное электроснабжение.
Индия сочетает в себе уникальное духовное наследие и стремительный научный рост. С населением в 1,44 миллиарда человек страна представляет собой не только будущее, но и настоящее. Децентрализованный, экологически чистый и масштабируемый характер TAP идеально соответствует траектории развития Индии.
Система TAP предлагает конкретные преимущества для целей развития Индии:
круглосуточная генерация энергии, независимая от сезона дождей;
модульное развертывание, подходящее для различных географических условий;
поддержка инициативы Digital India за счёт надёжной связи;
расширение доступа к образованию в сельских общинах.
TAP может обеспечивать электроэнергией сельские школы, пограничные посты и медицинские пункты с нулевыми выбросами и почти нулевыми требованиями к обслуживанию. Технология дополняет солнечные и сетевые системы Индии, обеспечивая резервное питание 24/7, которое работает бесшумно и надёжно.
Компания подчёркивает совместный подход: индийские институты будут лидировать в интеграции, а NEO7even предоставит базовые технологии, адаптируемые под национальные требования и стратегии.
Первые переговоры с индийскими научными организациями, инженерами и министерствами демонстрируют сильный интерес к потенциалу технологии в решении проблем электрификации и поддержке климатических обязательств страны.
NEO7even Holdings разрабатывает суверенные энергетические решения, направленные на укрепление независимости государств с помощью технологий без топлива. Компания работает в формате партнёрств, где приоритетом является национальное лидерство и сохранение суверенитета.
