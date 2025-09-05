El Miami Strategic Intelligence Institute presenta a sus miembros y lanza la revista Overwatch

El propósito fue reunir a los miembros sénior del MSI², así como aliados mediáticos y enlaces internacionales en Argentina, Guatemala, España y Perú

Este es un espacio para aportar análisis estratégicos fundamentados, formar líderes y generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta América Latina en un contexto global cada vez más complejo” — Dr. Rafael Marrero

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 5, 2025 / EINPresswire.com / -- El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) celebró un evento el pasado 30 de agosto que reunió a líderes, expertos en seguridad, política y derecho, así como miembros de la comunidad académica y profesional.El propósito central del encuentro fue reunir a los miembros sénior, aliados mediáticos y enlaces internacionales provenientes de Argentina, Guatemala, España y Perú, con el fin de consolidar iniciativas estratégicas que fortalecerán su presencia y compromiso con la investigación y difusión del conocimiento en temas geopolíticos. La misión es alinear un plan de acción en torno a cuatro pilares fundamentales: entrenamiento, análisis estratégico y geopolítico, asesoría/consultoría (B2G) y compromiso público.Overwatch, una revista de pensamiento estratégicoDurante la ceremonia, se presentó la primera edición de la revista Overwatch, editada en conjunto con Bravo Zulu Publishers y dedicada al Teniente General Patrick M. Hughes, con una edición digital de lanzamiento y la versión impresa próximamente disponible. Una edición en español de 128 páginas también será publicada en breve, de modo que se convierte en la primera revista bilingüe (español e inglés) de corte no partidista y conservador, dedicada al análisis militar y geopolítico con un enfoque exclusivo en América Latina. Su misión es alertar sobre la creciente injerencia del Partido Comunista Chino y de movimientos de izquierda en la región, ofreciendo a sus lectores perspectivas profundas y fundamentadas sobre seguridad, defensa y dinámicas estratégicas.La revista combina el conocimiento de los especialistas de MSI² para analizar el complejo panorama geopolítico contemporáneo, incluyendo las relaciones y tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia; los conflictos en Europa y Medio Oriente; las disputas comerciales y arancelarias; así como los desafíos que enfrenta América Latina frente al crimen organizado transnacional y sus repercusiones en la seguridad y la institucionalidad regional. Además, explora el liderazgo estadounidense durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, y abarca temas de tecnología, ciberseguridad, capacidades militares y defensa.Alianzas internacionales y un equipo de alto impactoDurante la ceremonia, se entregaron certificados de Senior Fellow, Fundador y Liaison a diversos miembros del instituto, incluyendo a: Dr. Angel Diaz, Jesús Romero, David Grantham, Dra. María Herrera Mellado, Andrés Alburquerque, Jaime (Jim) González, Joseph Hage, Alexis Torres, Vicealmirante Francisco Giampietri, Dr. Luis Noguerol, Col. Octavio Pérez, Col. Mario Castillo Paredes, Art Estopiñán, José Adán Gutiérrez, Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, Isabel Cuervo, Maibort Petit, Willie Lora, Frank Rodríguez, Sergio Berensztein, Fabián Calle, Pedro von Eyken, Miguel Ángel Toma, Stefanía Bargardi y José Jesús Sanmartín Pardo. Estas acreditaciones reconocen la contribución de cada uno a la misión de MSI² de fortalecer la investigación estratégica y la educación en la región.El Dr. Rafael Marrero, fundador y CEO de MSI², enfatizó que el evento no solo celebra la publicación de la revista y el lanzamiento del segmento mediático, sino que reafirma la dedicación del equipo a la investigación rigurosa y a la difusión de información confiable.“Este es un espacio para aportar análisis estratégicos fundamentados, formar líderes y generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta América Latina en un contexto global cada vez más complejo”, afirmó Marrero.“El misil de la verdad”El evento también marcó el anuncio del segmento “El misil de la verdad”, un espacio semanal de medios multiplataforma curado por el reconocido periodista Jorge Luis Sánchez Grass, en el show " Sánchez Grass en América ", que se transmite desde UniVista TV en YouTube hacia Mega TV y Radio Mambí. Esta alianza busca ampliar el alcance de análisis estratégicos confiables para audiencias hispanas.El espacio contará con un panel rotativo de expertos de MSI² de lunes a viernes, abordando temas de defensa, inteligencia, China en América Latina y el Caribe, derecho e inmigración, ciberamenazas y conflictos híbridos. Sánchez Grass se incorpora además como Asesor de Medios del Advisory Board de MSI².Con estas acciones, MSI² refuerza su papel como un referente de análisis estratégico en América Latina, combinando investigación académica, experiencia profesional y compromiso con la seguridad, la política y el desarrollo regional.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.