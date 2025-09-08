하이퍼썸 어소시에이츠, 생산성과 다양성 향상을 위한 XPR® 플라즈마 절단 기능 확대
플라즈마 절단 및 가우징을 위한 기술 및 연결성 향상HANOVER, NH, UNITED STATES, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 미국에 본사를 둔 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어의 선도적인 제조업체인 **하이퍼썸 어소시에이츠(Hypertherm Associates)**는 연말까지 자사의 Hypertherm XPR 플랫폼에 다양한 기능 향상을 도입할 예정이라고 발표했습니다. 이번 업데이트에는 IIoT 기능을 갖춘 새로운 현대적 디자인, 수동 설정 모드(Manual Set-mode), 자동 가우징 기능, Vented Water Injection 공정, 그리고 더 두껍고 정밀한 베벨 절단을 위한 향상된 True Bevel™ 기술이 포함됩니다.
XPR 기능 향상
새로운 제어 보드는 이더넷 LAN 기능을 통해 IIoT 연결성을 제공하며, XPR 인터페이스 도구에 강력하게 접근할 수 있도록 지원합니다. 또한 MT Connect® 통신 프로토콜을 통합하여 기계와 소프트웨어 애플리케이션 간의 데이터 교환을 가능하게 하며, 기계 모니터링 및 공정 분석을 위한 기반을 마련합니다. 이 기능은 작업자가 손끝으로 조작한 절단 데이터를 저장하고, 전 세계 어디서든 원격으로 플라즈마 시스템을 모니터링할 수 있게 합니다.
CNC/PLC와의 복잡한 통합이 필요 없는 단순한 작업(예: 그라우징 및 테이블 외 베벨링)을 위해, XPR은 이제 **수동 설정 모드(Manual Set-mode)**를 지원합니다. 동일한 플라즈마 공정을 반복적으로 사용하는 작업에 적합하며, 전원이 꺼졌다가 다시 켜져도 마지막 설정을 기억하여 작업을 원활하고 효율적으로 유지합니다.
새롭게 추가된 XPR 가우징 기능은 기존 기술에 비해 훨씬 넓고 깊으며 깨끗하고 일관된 가우징 프로파일을 제공하여, 후처리 작업이 거의 필요 없거나 전혀 필요 없는 수준으로 작업시간을 줄여줍니다. 탄소 아크 또는 저전류 플라즈마 수동 가우징과 비교했을 때, XPR의 자동 가우징은 로봇, 협동 로봇(cobot), 또는 트랙 기반 모션 제어 시스템에서 용접 준비 시간을 단축하고 생산성을 높입니다. 또한, XPR은 작업물에서 더 멀리 가우징할 수 있어, 접근이 어렵거나, 좁은 공간에서도 작업이 가능하며, 아크 스트레치와 아크 전달 높이가 향상되었습니다.
XPR460 기능 향상
이번 XPR 플랫폼 업그레이드 외에도, 하이퍼썸은 XPR460의 성능을 강화했습니다. 460A 질소/물분사 (VWI) 기술을 통해 두꺼운 스테인리스강 및 알루미늄에서 표면이 매끄러운 고품질 절단이 가능해졌습니다. 또한, 460A Y-Top True Bevel™ 기능은 두꺼운 연강 절단 시 정확성과 품질 일관성을 높여, 작업자가 경험으로 하는 작업을 없애고, 절단 품질을 안정적으로 유지할 수 있도록 합니다.
Hypertherm Associates에 대하여
Hypertherm Associates는 미국에 본사를 둔 산업용 절단 장비 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 이 회사의 제품들은, 전 세계 기업들이 선박, 항공기, 철도 차량 구축, 철강 구조물 시공, 중장비 제작, 풍력 터빈 설치 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 이 회사는 CNC와 성능과 신뢰성으로 신뢰할 수 있는 소프트웨어를 만들어 수십만 개의 기업의 생산성과 수익성을 향상시킵니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유 회사로 약 2,000명의 직원을 고용하고 있으며 전 세계에 운영 및 파트너 대표를 두고 있습니다. www.HyperthermAssociates.com 에서 자세히 알아보세요.
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
+65 6841 2489
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.