海宝公司 (Hypertherm Associates) 扩展 XPR® 等离子切割功能，提升生产效率和多功能性

HANOVER, NH, UNITED STATES, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- 海宝公司 (Hypertherm Associates)，一家总部位于美国的工业切割产品和软件公司，今日宣布其海宝 XPR 系列精细等离子系统将在年底前迎来多项功能增强。这些增强包括采用全新的流线型现代设计，具备工业物联网（IIoT）功能、手动设置模式（Manual Set-mode）、自动化气刨能力、水雾切割工艺（VWI）以及改进的 精准坡口（True Bevel™） 技术，可实现更厚、更精准的坡口切割。XPR系列精细等离子功能增强新的控制板支持以太网局域网（LAN）功能，实现工业物联网（IIoT）连接，并提供对 XPR 接口工具的强大访问能力。它还集成了 MTConnect通信协议，用于机器与软件应用之间的数据交换，以实现机器监控和工艺分析。此功能使操作员能够轻松获取切割数据，并允许从远程支持等离子系统。对于不需要与 CNC/PLC 进行复杂集成的简单应用（例如气刨和非切割床坡口切割），XPR 现配备手动设置模式 —— 非常适合使用相同等离子工艺的重复性作业。即使在电源重启后，系统也会记住上次的设置，确保操作平稳高效。新的 XPR 气刨能力极大地减少了获得焊接零件准备所需的时间，与传统气刨技术相比，它能提供更宽、更深、更清洁且一致的刨槽轮廓，几乎无需或完全无需后续清理。与碳弧气刨或低安培等离子手动气刨相比，在机器人、协作机器人或轨道引导运动控制系统上进行的 XPR 自动化气刨，可通过加速高精度焊接应用的焊前准备来减少劳动力并提高生产率。XPR 的气刨电弧可距离板材更远，凭借延长的电弧拉伸和更高的电弧转移高度，能够触及难以接近的狭窄空间。 XPR460 精细等离子增强功能除了上述 XPR 系列的增强功能外，海宝还提升了 XPR460 的产品能力，为其配备了 460A 氮气/水工艺，即水雾切割工艺（VWI），可在厚不锈钢和铝材上实现高质量、表面光滑的切割。新的 460A Y精准坡口切割 功能针对更厚的低碳钢，提高了精度和质量一致性，消除了机器操作员的试切工作。关于海宝公司 (Hypertherm Associates):海宝公司是一家美国工业切割产品及软件制造商。其产品，包括海宝 (Hypertherm) 等离子系统和 OMAX 水刀系统，被全球各地的公司用于建造船舶、飞机和铁路车辆；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等。除了切割系统，该公司还制造以其性能和可靠性而备受信赖的数控系统（CNC）和软件，为成千上万的企业带来生产效率和盈利能力的提升。海宝公司成立于 1968 年，是一家 100% 由员工持股的公司，拥有约 2,000 名员工，业务运营和合作伙伴遍布全球。了解更多信息，请访问 www. HyperthermAssociates .com。

