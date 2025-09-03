La Original Banda El Limón marca tendencia en su 60º aniversario con el lanzamiento de OBL X BOCI Sunglasses

OBL x BOCI Red & Black OBL x BOCI Teal Green OBL x BOCI all Black

Un accesorio exclusivo que combina música y estilo: la edición limitada OBL X BOCI ya está disponible en www.boci.shop

Es un orgullo celebrar 60 años con una colaboración que trasciende lo musical y conecta con la moda y el estilo de vida. Estos lentes representan a La Original de una manera fresca, actual y única” — Juan Lizárraga, director musical de La Original Banda El Limón

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el marco de su 60º aniversario, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continúa marcando tendencia y haciendo historia. En esta ocasión, la icónica agrupación sinaloense se une a BOCI Sunglasses para presentar una edición especial y limitada: OBL X BOCI Sunglasses, una colección que fusiona el estilo, la música y la tradición en un accesorio único.

Con este lanzamiento, La Original Banda El Limón se convierte en la primera banda de música regional mexicana en colaborar con una firma de moda internacional en el diseño de unos lentes exclusivos, reafirmando así su vigencia y su capacidad de reinventarse en nuevas áreas creativas.

Los OBL X BOCI Sunglasses reflejan la esencia de la agrupación: elegancia, autenticidad y modernidad, características que han definido a La Original durante seis décadas de trayectoria. Cada par de lentes de esta colección limitada es más que un accesorio; es un símbolo de estilo y un homenaje a la historia y el legado de una de las bandas más influyentes del género.

La colección ya está disponible para ordenar en www.boci.shop, ofreciendo a los fans y amantes de la moda la oportunidad de ser parte de esta celebración histórica.

“Para nosotros es un orgullo celebrar 60 años de música con una colaboración que trasciende lo musical y conecta con la moda y el estilo de vida. Estos lentes representan a La Original de una manera fresca, actual y única”, expresó Juan Lizárraga.

Con esta alianza, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga demuestra que su influencia va mucho más allá de los escenarios, llevando su legado a nuevas generaciones y consolidando su posición como pioneros dentro y fuera de la música.

Edición limitada ¡ordénalos hoy mismo en www.boci.shop antes de que se agoten!

*English Version*

Iconic La Original Banda El Limón Marks 60th Anniversary with Limited-Edition OBL X BOCI Sunglasses

An exclusive fusion of music and fashion, shop the limited-edition OBL X BOCI today at www.boci.shop

As part of its 60th anniversary, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga continues setting trends and making history. This time, the iconic Sinaloa-based group joins forces with BOCI Sunglasses to present a special limited edition: OBL X BOCI Sunglasses, a collection that blends style, music, and tradition into a unique accessory.

With this launch, La Original Banda El Limón becomes the first regional Mexican band to collaborate with an international fashion brand on the design of exclusive sunglasses, reaffirming its relevance and ability to reinvent itself in new creative fields.

The OBL X BOCI Sunglasses reflect the essence of the group: elegance, authenticity, and modernity—qualities that have defined La Original throughout six decades of success. Each pair in this limited collection is more than just an accessory; it is a symbol of style and a tribute to the history and legacy of one of the genre’s most influential bands.

The collection is now available for order at www.boci.shop, giving fans and fashion lovers the opportunity to be part of this historic celebration.

“For us, it’s a great honor to celebrate 60 years of music with a collaboration that goes beyond music and connects with fashion and lifestyle. These sunglasses represent La Original in a fresh, current, and unique way,” said Juan Lizárraga.

With this partnership, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga proves that its influence goes far beyond the stage, carrying its legacy to new generations and strengthening its position as pioneers both within and beyond music.

Limited Edition order yours today at www.boci.shop before they sell out!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.