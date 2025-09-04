منتجعات ساندز ماكاو Sands Resorts Macao”" تدعم نمو قطاع السفر الفاخر السعودي في KBLT 2025
بلاتيني لمؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر - (KBLT) 2025، الحدث الحصري المخصص للأعمال بين الشركات (B2B) الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر 2025.
مع الازدهار المتسارع لسوق السياحة الخارجية في المملكة العربية السعودية والذي بلغ 103.8 مليار ريال سعودي (27.7 مليار دولار أمريكي) من الإنفاق من المتوقع أن يبلغ عدد الرحلات الصادرة 11.6 مليون رحلة بحلول عام 2025 تُعد المملكة واحدة من أقوى أسواق السفر الفاخر على مستوى العالم. ويُنفق الأفراد ذوو الثروات العالية في ما معدله 9,200 دولار أمريكي للرحلة الواحدة، مما يخلق طلبًا قويًا على المنتجعات الفاخرة ذات الخمس نجوم والبرامج السياحية المصممة خصيصًا ، وبرامج الرعاية الصحية، والتجارب الثقافية المنتقاة بعناية.
بفضل امتلاكها تسع منشآت فندقية مترابطة فاخرة ، و24 فندقًا حاصلًا على تصنيف خمس نجوم من فوربس - Forbes وهو أعلى تركيز في العالم للعام الثالث على التوالي و19 مطعمًا حائزًا على نجوم ميشلان Michelin-، تعتبر منتجعات ساندز ماكاو الوجهة المتكاملة الأكثر تتويجًا بالجوائز في آسيا. وتتيح سهولة الوصول إليها، من خلال رحلات مباشرة من الرياض إلى هونغ كونغ تليها رحلة جسر سلسة لمدة 45 دقيقة، موقعًا مثاليًا للمسافرين السعوديين الباحثين عن الفخامة والراحة معًا.
قالت ستيفاني تانبيور، نائبة رئيس المبيعات في منتجعات ساندز ماكاو:" تُعد المملكة العربية السعودية من أسرع أسواق السياحة الخارجية نموًا في العالم، مع شغف استثنائي بالسفر الفاخر، وتناول الطعام الرفيع، والضيافة الراقية، والترفيه المنتقى بعناية. وتتمتع منتجعات ساندز ماكاو بمكانة فريدة لتلبية هذه التوقعات ".
تتجاوز منتجعات ساندز ماكو مفهوم الحجم الضخم ، لتركزعلى تصميم تجارب تتماشى مع تفضيلات الضيوف السعوديين. بدءًا من رحلات تناول الطعام الحصرية في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان وعروض الترفيه العالمية،الي الفعاليات الثقافية المصممة خصيصًا ، تتمتع الوجهة بالقدرة على استقبال الوفود الملكية والمجموعات الكبيرة من كبار الشخصيات، مع إمكانية تخصيص طوابق كاملة في الفنادق للخصوصية والانفرادية. وانسجامًا مع مبادرات مكتب السياحة الحكومي في ماكاو الرامية إلى تعزيز السياحة الصديقة للمسلمين، توفر منتجعات ساندز ماكاو خيارات الطعام الحلال، ومرافق الصلاة، والالتزام بالآداب والتقاليد الثقافية بشكل متكامل ضمن تجربة الضيافة.
وأضافت تانبيور: “ماكاو جاهزة لاستقبال المسافرين السعوديين والوفود التجارية على أعلى مستوى. تقدم منتجعات ساندز ماكاو مزيجًا سلسًا من الأعمال والفخامة والضيافة الثقافية. بالنسبة لصانعي القرار الباحثين عن وجهة يمكنها استضافة فعاليات عالمية المستوى إلى جانب تجارب فاخرة مُعدّة خصيصًا ، تُعد منتجعات ساندز ماكاو الخيار الأمثل في آسيا.”
بصفتها الراعي البلاتيني لمؤتمر المملكة للأعمال والسفر الفاخر -KBLT 2025 ، تؤكد منتجعات ساندز ماكاو التزامها تجاه السوق السعودي المتنامي بسرعة في مجال
السياحة الخارجية . يُشكل المؤتمر، الذي يركز على الاجتماعات الفردية، والمناقشات الجماعية المُختارة، والتواصل على أعلى مستوى، منصة مثالية لعرض ماكاو كوجهة تتوافق بقوة مع رغبات المشترين السعوديين الباحثين عن تجارب فاخرة أصيلة وعالمية المستوى.
حول منتجعات ساندز ماكاو:
تُعَد منتجعات ساندز ماكاو الوجهة المتكاملة الأولى في آسيا، حيث تجمع بين عقارات شهيرة عالميًا مثل ذا فينيسيان، وذا باريسيان، وذا لندنر، وساندز ماكاو. ومع أكثر من 13,000 غرفة وجناح فاخر، وأكثر من 850 متجر تجزئة ، و150 تجربة طعام تشمل مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، تقدم المنتجعات مزيجًا متكاملاً من الضيافة وأسلوب الحياة والثقافة. من الهندسة المعمارية الأيقونية إلى أحدث مرافق المؤتمرات والمعارض (MICE) ذات المستوى العالمي، تُعَد الوجهة مركزًا عالميًا يجذب كلًّا من المسافرين الباحثين عن الترفيه المميز وقادة الأعمال العالميين. وتعيد منتجعات ساندز ماكاو تعريف السفر باعتباره اندماجًا سلسًا بين الأناقة، والتجربة، والإلهام.
حول شركة QnAInternational:
هي شركة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B)، تُواصل ابتكار أعمال المعرفة والفعاليات لأكثر من عقد من الزمان. بفضل محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، تتراوح من تمويل التجارة إلى السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في وجهات عالمية، والموارد البشرية، تُلبي QnA International احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B) حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.
