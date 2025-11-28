ختام مؤتمر ATD المملكة العربية السعودية 2025 برؤى قوية حول بناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل
الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتم المؤتمر والمعرض السنوي الثامن لـ ATD المملكة العربية السعودية في الرياض بعد يومين مليئين بالحوار المتميز والتعلم والتبادل الاستراتيجي، مع التركيز على إعداد قوة العمل في المملكة للمستقبل. عُقد الحدث في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2025 بفندق كراون بلازا الرياض RDC، وجمع بين خبراء التعلم والتطوير الإقليميين والعالميين، وقادة الموارد البشرية، وصانعي السياسات، والممارسين في الصناعة، جميعهم تحت موضوع هذا العام الرئيسي: "قوة عاملة جاهزة للمستقبل: تمكين المواهب السعودية لرؤية 2030".
افتُتح المؤتمر السنوي هذا العام بدفعة متجددة نحو تطوير المواهب في المملكة. تضمن جدول الأعمال كلمات رئيسية مستقبلية، ونقاشات معمقة حول دمج الذكاء الاصطناعي، وجلسات عملية لبناء القدرات — كل ذلك مصمم لتلبية الاحتياجات الفورية لسوق العمل سريع التطور. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيسية ثاقبة للدكتورة وي وانغ، المدير العالمي الأول في ATD، حيث قدمت أحدث نتائج أبحاث ATD العالمية حول الذكاء الاصطناعي وقدمت خارطة طريق استراتيجية لدمج التقنيات الذكية في استراتيجيات المواهب الوطنية. خلال المؤتمر، تناولت اللجان والجلسات كيفية انتقال المؤسسات نحو أطر تركز على المهارات أولاً، وتعزيز قدرات القيادة، وتنمية ثقافات التعلم المستمر بما يتماشى مع أولويات التحول في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى جلسات المؤتمر، استضاف ATD المملكة العربية السعودية 2025 سلسلة من تجارب التعلم التفاعلية. فقد أُقيمت ورشة عمل مخصصة قبل المؤتمر بعنوان "الذكاء الاصطناعي: تأمين المستقبل للمواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم"، والتي زودت المهنيين بأدوات عملية للاستفادة من البيانات في التخطيط للتعلم والتطوير.
حظيت نسخة هذا العام بدعم نخبة من الرعاة والشركاء الرئيسيين، الذين أسهمت مشاركاتهم النوعية في تعزيز قيمة الحدث وترسيخ أثره. فقد قدّم كل من Ivory Training و FranklinCovey Middle East و HNI و LEORON Institute و Knowledge Group Consulting مجموعة من الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات العالمية، دعماً لأجندة تنمية رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية.
وعكست مشاركتهم مستوى عالياً من الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد معرفي يشهد تطوراً متسارعاً بفعل التحول الرقمي. وقد شكّل حضورهم إضافة محورية أسهمت في إثراء محتوى الفعالية وتعزيز جهود الارتقاء بقدرات الموارد البشرية على مستوى المملكة.
تميز الحدث بتعليقات إيجابية بشكل كبير من المشاركين والمتحدثين والرعاة على حد سواء. ومن المشاركين الدوليين، كانت الرسالة واضحة: "مفيد جدًا للحصول على رؤى من أمثلة عملية حول كيفية تكييف الذكاء الاصطناعي وآخر المستجدات في التعلم والتطوير لدفع التحول من اقتصاد المعرفة إلى اقتصاد التعلم"، كما صرح هو كون يوان، نائب المدير في Home Team Academy، سنغافورة.
وأشاد المتحدثون أيضًا بعمق وجودة المناقشات. وقال وليد الراشد: "قدم المؤتمر محتوى غنيًا ومبتكرًا يلبي احتياجات المتخصصين في تطوير المواهب"، ووصف تجربته في اللجنة بأنها "شيقة، متنوعة، وعميقة جدًا"، مشيدًا بـ "فرص التواصل الاستثنائية والتنظيم السلس للحدث".
كما سلط القادة في الشركات الضوء على القيمة الاستراتيجية للمؤتمر. وأكدت ريم القصيم، رئيسة الموارد البشرية في شركة Airbus السعودية، أن المؤتمر يُعد "منصة قوية لمناقشة كيفية تسريع تطوير المواهب بما يتماشى مع رؤية 2030"، مشيرة إلى مستوى الخبراء وجودة المعرفة التي تم تبادلها خلال الحدث.
وأعاد الرعاة التأكيد على أثر الحدث على الأعمال. فقد وصف محمود الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة Ivory Training and Consulting، التجربة ببساطة بأنها "مذهلة"، وأضاف أن فريقه "أغلق العديد من الصفقات داخل المؤتمر"، مختصرًا التجربة بكلمة واحدة: "رائع". ومن منظور تطوير الأعمال، كان الحماس ذاته. وقال سامح سلمان: "غني جدًا"، مشيدًا بـ "المزيج المميز من صانعي القرار" ومؤكدًا أن فترات الاستراحة للتواصل أتاحَت "فرصًا رائعة للتعاون".
وأبرز العارضون التحسينات الواضحة. وقالت مروى رحال من Growship: "استثنائي ومحترف جدًا"، مشيرة إلى "المستوى العالي للمحادثات" معربة عن ثقتها بأن العملاء المتوقعين الذين تم جمعهم سيترجمون إلى مبيعات. فيما أكد آخرون الطبيعة التحولية للحدث. وقال سهيل جواهني، الرئيس التنفيذي لشركة Better Business Khibraty: "من الطراز العالمي... وتحولي"، مشيدًا بالوصول إلى "المندوبين ذوي اتخاذ القرار عالي الجودة". وشارك الشركاء شعور الإنتاجية خلال الحدث. وقال خالد عراقا من FranklinCovey Middle East: "مزدحم بطريقة إيجابية — ومنتج"، مشيرًا إلى عقده ثمانية اجتماعات ووصف الحضور بأنه "بالضبط من أردنا مقابلتهم".
وشدد قادة الصناعة على الأهمية الاستراتيجية للحدث. وقال محمد س. الحربي من stc: "منصة ذات مغزى حقيقي... تركز ليس فقط على ما يجب تغييره، ولكن على كيفية تنفيذ التحول الفعلي". وبالنسبة لآخرين، كانت التجربة مصدر إلهام كبير. وقال عبد العزيز التميمي: "امتياز مطلق… ملهم ومجزي"، معبرًا عن التزام المجتمع بتطوير التعلم والتطوير.
كما أشار أعضاء اللجان إلى جودة الحوار. وقال راكان علي الشارخ، رئيس الموارد البشرية في Alrajhi Capital: "متعة مطلقة… ديناميكية وتثير التفكير". كما أشاد المشاركون بسلاسة العمليات، حيث وصف يحيى خان من SABIC الحدث بأنه "تجربة استثنائية مع تنسيق رائع".
نجح ATD المملكة العربية السعودية 2025 في تأكيد دوره كمنصة رائدة في المملكة لتعزيز قطاع التعلم والتطوير. ومن خلال تسهيل الحوارات التي تجمع بين الخبرة العالمية والأولويات الإقليمية، يواصل الحدث لعب دور محوري في تشكيل مستقبل قدرات القوى العاملة، والتميز القيادي، ونمو المؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومع استمرار الزخم وتزايد الاهتمام، يتهيأ المنظمون بالفعل لإصدار أكثر تطلعًا للمستقبل في عام 2026. وكان التواصل، وتعزيز المهارات، ومواءمة استراتيجيات المواهب لدى المؤسسات مع المعايير العالمية، بدعم من قادة الفكر ومقدمي الخدمات، من أبرز محركات تجربة ATD المملكة العربية السعودية لهذا العام.
