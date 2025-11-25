قمة تمويل التجارة السعودية 2025 تختتم أعمالها بزخم لافت: دفع التمويل الاستراتيجي والتحوّل الصناعي والنمو القابل للتوسع
اختتمت النسخة الثالثة عشرة من قمة تمويل التجارة السعودية فعالياتها في الرياض، مؤكدة مكانتها كأبرز منصة تجمع قيادات القطاع المصرفي والشركات والجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية ومزوّدي الحلول التقنية، وذلك خلال يومين من النقاشات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، واستعراض الرؤى العملية الهادفة إلى تطوير مستقبل تمويل التجارة في المملكة. وقد عكست القمة التقدّم الكبير الذي تحققه المملكة نحو بناء أنظمة مالية قابلة للتوسع، وتعزيز التحول الصناعي، وتحفيز النمو القائم على الابتكار.
افتُتحت القمة بكلمة رئيسية قدّمها الدكتور سعيد الشيخ، الذي استعرض التوقعات الاقتصادية للمملكة لعام 2026 في ظل التقلبات العالمية، مسلطًا الضوء على الاستراتيجيات التي من شأنها تحويل حالة عدم اليقين إلى فرص للمرونة والنمو المستدام. كما ناقش المهندس ماجد الرفاعي دور التمويل الاستراتيجي في دعم التنمية الصناعية وقطاع الطاقة، فيما تناول أفضل حسين محمد نقيّب سُبل بناء أنظمة مالية قوية قادرة على دعم النمو القابل للتوسع وطويل المدى عبر مختلف القطاعات. وأسهمت هذه الجلسات الافتتاحية في وضع الأساس ليوميْن من النقاشات الحيوية التي ركّزت على التحديات والفرص في مشهد تمويل التجارة.
وأكد شون باوي، رئيس قسم المنتجات – حلول التجارة العالمية في البنك السعودي الأول (SAB)، أن نسخة هذا العام كانت تجربة ثرية ومتكاملة، قائلًا:
"من تقديم الكلمة الرئيسية إلى التفاعل مع جمهور مميز والاستفادة من رؤى المتحدثين حول أبرز القضايا في تمويل التجارة، أثبتت القمة مجددًا جودة حضورها من الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنوك الكبرى. وعلى مقياس من 1 إلى 10، فهي 10 بلا شك."
وقد وجد المشاركون في القمة منصة حقيقية لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. وقال سليم بتكا، الرئيس المالي لمجموعة بن داود القابضة:
"على مدى أكثر من 24 عامًا في بن داود القابضة، كانت فعاليات مثل قمة تمويل التجارة السعودية جزءًا من قصة نموّنا. كل نسخة تقدّم شيئًا جديدًا وملائمًا وعالي الجودة. استمرار حضوري عامًا بعد عام يعبّر عن رسالتها وأثرها الحقيقي."
وأشاد ضياء مصطفى، المدير المالي لشركة المنتجات الطبية العربية (عناية)، بالطبيعة التفاعلية للحوارات، موضحًا:
"بصفتي مديرًا ماليًا وعضوًا في قطاع تصنيع المنتجات الصحية في السعودية لأكثر من 15 عامًا، وجدت أن قمة تمويل التجارة السعودية ذات قيمة عالية. فقد جمعت القمة جمهورًا متفاعلًا، وشهدت نقاشات ثرية بين المتحدثين والرعاة وأعضاء اللجان، مع تبادل أفضل الممارسات من مختلف المناطق الجغرافية بشكل عام، كانت القمة تفاعلية وجاذبة للغاية.
وفي الجانب التقني، أكّد محمد عتمان، المدير المالي لشركة فلاي أكيد، أن حضور القمة كان تجربة محفزة، حيث قال:
"كانت مشاركتي في قمة تمويل التجارة السعودية هذا العام تجربة مليئة بالحيوية منذ اللحظة الأولى. أشعر بالفخر لرؤية فعالية بهذا المستوى من الاحتراف تُعقد في الرياض. كان التواصل مذهلًا؛ فقد حظيت بعدد كبير من العلاقات وأرى بوضوح فرصًا قوية للأعمال. ولو وصفت الحدث بكلمة واحدة فستكون ’ التخصيص المثالي‘."
وأكد الرعاة كذلك قيمة القمة كمنصة للتواصل وإبراز القدرات. وقال عبد الله السلطان، مدير التمويل المؤسسي في ترميز كابيتال:
"هذه مشاركتنا الثانية في قمة تمويل التجارة السعودية، وقد كانت مرة أخرى منصة قيّمة لاستعراض قدراتنا وأدائنا والتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين. جودة الحضور كانت رائعة، والمناقشات كانت مثمرة ومفيدة من منظور الأعمال
وبدوره، أكد شريف حمودة، المدير المالي لشركة بنية السعودية، استمرار القمة في تقديم قيمة ملموسة، حيث أوضح:
"أشارك في قمة تمويل التجارة السعودية منذ 2014، وفي كل عام تواصل تقديم قيمة حقيقية. وقد قدمت هذه النسخة جلسات ثرية تناولت نقاطًا أساسية يحتاج المديرون الماليون لمتابعتها، خصوصًا فرص التمويل. وكانت فترات التواصل فعّالة كذلك — إذ أنهيت اتفاقية مع ترميز كابيتال، وبدأت مناقشات مع بنك الراجحي. أثبتت القمة مرة أخرى أنها منصة قوية لنتائج أعمال حقيقية و صلات مؤثرة.
وأوضح محمد بلال، المدير المالي لمجموعة الصناعات الدوائية، أن القمة تمثل أكثر من مجرد فعالية سنوية، قائلًا:
"إنها تجمع للخبرة والحوار البنّاء الذي يساهم في تشكيل القرارات المؤسسية ويعزز المرونة في بيئة متغيرة."
ومن جانبه، أشار محمد عويس، مدير المالية في مجموعة منصور الموسى، إلى أهمية تعزيز مرونة وظيفة تمويل التجارة، مضيفًا:
"كانت رسالتي الأساسية اليوم تتمحور حول تعزيز مرونة وظيفة تمويل التجارة والحفاظ على الوعي المستمر بالمخاطر داخل القطاع. وتمثّل قمة تمويل التجارة السعودية منصة تعاونية تجمع شركاء البنوك ونظراء القطاع لتبادل الأفكار واستكشاف منتجات التجارة والاتفاق على حلول عملية.
كما أشاد مبشر خان، مدير المالية الأول في GDC الشرق الأوسط، بعمق الرؤى وفرص التواصل، مضيفًا:
"بعد أكثر من 30 عامًا من الخبرة، منها 24 عامًا في المملكة، وجدت الجلسات ثرية ومليئة بالمعرفة القيّمة. فقد قدمت الجلسات معرفة عميقة، خاصة من المتحدثين الذين شاركوا رؤى قيّمة حول دور المدير المالي المتطور والحلول التي قدّمها الرعاة والبنوك.
وقد عززت القمة مجتمع تمويل التجارة من خلال مناقشة تحركات العملات، والتحول نحو سلاسل الإمداد الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعات. وكانت الرؤى متعمقة، وفرص التواصل ديناميكية، واختُتمت الفعالية بحفل جوائز المديرين الماليين السعوديين والبنوك السعودية، التي تفضل برعايتها ضيف الشرف الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز البابطين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصادرات في اتحاد الغرف السعودية. وقد احتفت الجائزة بأبرز قادة القطاع، تاركة المشاركين مُلهَمين ومتّصلين ومستعدين لعام مقبل مليء بالتقدم.
ومن الكلمات الرئيسية إلى فترات التواصل، جمعت القمة بين الرؤية والمعرفة العملية والفرص، ونال محتواها استحسان الحضور بفضل جودته العالية، وتفاعلاته المؤثرة، وتأثيره الحقيقي على الأعمال — مما جعل المشاركين أكثر استعدادًا لدفع التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز منظومة تمويل التجارة
عن قمة تمويل التجارة السعودية
تُعد القمة السعودية لتمويل التجارة، التي تدخل عامها الثالث عشر، المنصة الرائدة في المملكة لربط قادة الحكومة والصناعة والقطاع المالي العالمي. وبتماشيها مع رؤية 2030، تسهم القمة في تحفيز الحوار وتقديم الحلول التي تمكّن الأعمال، وتعزز الابتكار، وتدعم النمو المستدام. وخلال يومين من الفعاليات، يستكشف المشاركون مستقبل تمويل التجارة، والرقمنة، والتمويل المستدام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخاطر، مع بناء شراكات تُرسّخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والقيادة المالية.
عن شركة (QnA International)
تُعد شركة QnA International LLC من أبرز منظمي الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاع الأعمال (B2B)، حيث تواصل الابتكار في مجال المعرفة وتنظيم الفعاليات لأكثر من عقد من الزمن. تمتلك الشركة محفظة واسعة من المؤتمرات والقمم وبرامج التدريب التي تغطي مجالات متنوعة مثل التمويل التجاري، السياحة والسفر، التكنولوجيا، تمويل سلاسل الإمداد، حفلات الزفاف الوجهة، والموارد البشرية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحالية والمستقبلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتقوم بتنظيم فعاليات دولية في وجهات متعددة تشمل الإمارات، السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، سريلانكا، الأردن، إندونيسيا، وإيطاليا.
