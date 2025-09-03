IntouchCX socio estratégico de la FFG en el partido del 4 de sept camino al Mundial de la FIFA 2026

IntouchCX la primera empresa del sector BPO en ser socio estratégico de la selección nacional de fútbol (FFG).

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, September 3, 2025 / EINPresswire.com / -- IntouchCX , líder global en gestión de experiencia al cliente, soluciones digitales, inteligencia artificial y tecnología, anuncia su alianza con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG), convirtiéndose en socio estratégico para el partido del próximo 4 de septiembre contra la selección de El Salvador.Este acuerdo marca un hito histórico en la industria, ya que IntouchCX se convierte en la primera empresa del sector BPO (Business Process Outsourcing) en participar como socio estratégico de la selección nacional de fútbol en un encuentro tan importante hacia el mundial de fútbol 2026. Con ello, la compañía refuerza su presencia en Guatemala, reafirmando su compromiso con el desarrollo del país y el fomento del talento joven, tanto dentro como fuera del campo."Es un honor acompañar a la selección nacional y a la afición guatemalteca en este emocionante y esperanzador viaje camino hacia el Mundial 2026” Katina Aycinena, EVP Global Head of LATAM, expresó “Con esta alianza queremos fortalecer nuestro profundo compromiso con Guatemala y con el desarrollo y crecimiento profesional y laboral de los jóvenes en el país."Como parte de esta iniciativa, IntouchCX invita a todos los guatemaltecos a unirse a la pasión por el fútbol. El próximo 4 de septiembre se llevarán a cabo activaciones exclusivas en el Estadio Cementos Progreso, donde los interesados en trabajar con nuestra organización podrán conocer más de la compañía, interactuar con el equipo de reclutamiento de y conocer las pueden ser parte del equipo IntouchCX en guatemala.Desde su inicio de operaciones en el país en 2006, y ahora con esta alianza, IntouchCX sigue creciendo y fortaleciendo su presencia local, ofreciendo oportunidades laborales para jóvenes que quieren iniciar su vida profesional o dar un impulso a su carrera profesional trabajando con marcas globales.Acerca de IntouchCXIntouchCX es una empresa global líder en gestión de la experiencia del cliente, compromiso digital y soluciones tecnológicas.Operamos en 14 países y contamos con más de 35.000 empleados a nivel global. Nos sumergimos en tu mundo con curiosidad, creatividad e innovación para ofrecer resultados excepcionales. Durante más de 20 años, hemos crecido con alma para convertirnos en un líder disruptivo en la industria, construyendo relaciones de confianza a largo plazo con nuestros socios de marca y empoderando a nuestra gente para impulsar cambios positivos. Para conocer más acerca de IntouchCX, visita https://www.intouchcx.com

