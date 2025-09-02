Doyield lance un podcast vidéo inédit pour partager son expertise en marketing hôtelier

Un rendez-vous d’experts très attendu pour les hôteliers souhaitant structurer et dynamiser leur stratégie de commercialisation

Les hôteliers sont submergés de nouvelles tendances, du social media à l’intelligence artificielle. Notre rôle est d’apporter une vision claire, terrain et orientée ROI. ” — Chedi Chaari, directeur général de Doyield

PARIS, FRANCE, September 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Doyield annonce aujourd’hui le lancement d’un tout nouveau podcast construit autour d’un échange entre deux experts reconnus : Chedi Chaari, cofondateur de Doyield, et Tony Loeb, cofondateur du média 10 minutes pour un hôtelier qui totalise plus de 4 millions de vues annuelles et figure parmi les médias hôteliers les plus lus en Europe. Doyield a invité Tony Loeb pour faire le point sur les dernières tendances marketing de fin 2025. Ce programme inédit aborde les piliers essentiels du marketing digital hôtelier, de l’acquisition à la fidélisation, avec des analyses concrètes sur le rôle central du site web, l’importance stratégique du CRM, l’impact réel des réseaux sociaux et les nouvelles tendances comme l’IA dans la réservation directe.Face à un environnement concurrentiel toujours plus exigeant, les hôtels ne peuvent plus se contenter d’une simple présence en ligne. Le podcast revient sur la nécessité de penser le marketing digital comme un écosystème complet : acquisition de trafic, conversion optimale grâce à des sites web « mobile first » et centrés sur l’action, et fidélisation via des outils CRM performants. Le podcast propose des retours d’expérience concrets et des conseils actionnables pour les décideurs hôteliers.« Les hôteliers sont submergés de nouvelles tendances, du social media à l’intelligence artificielle. Notre rôle est d’apporter une vision claire, terrain, et orientée ROI », explique Chedi Chaari, directeur général de Doyield. « Avec ce podcast, nous voulons aider les hôteliers à prendre les bonnes décisions digitales, au bon moment. »Les invités s’attardent notamment sur l’importance d’un CRM intelligent, capable de segmenter la clientèle et de booster la part des réservations en direct par des campagnes ciblées et personnalisées. À travers des analyses et des exemples, les intervenants mettent également en lumière le retour sur investissement réel des réseaux sociaux pour les hôtels urbains : une présence sociale, certes utile pour le branding, mais dont l’efficacité en matière de conversion directe reste à nuancer hors campagnes spécifiques.« Je suis toujours très intéressé d’écouter les acteurs de référence de l’industrie hôtelière. Je veux comprendre les évolutions qu’ils observent sur le marché », souligne Tony Loeb, cofondateur de 10 minutes pour un hôtelier. « Ces échanges permettent de rester aligné sur les attentes du secteur et d’anticiper les prochaines tendances. »Ce rendez-vous vidéo s’adresse aux professionnels du secteur hôtelier souhaitant comprendre les enjeux digitaux actuels et à venir. Disponible dès aujourd’hui sur le site de Doyield ou sur YouTube : Comment-booster-votre-hotel-en-marketing-digital À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. Site internet de Doyield À propos de 10 minutes pour un hôtelierAvec près de 400 000 lecteurs mensuels, 10 minutes pour un hôtelier est aujourd’hui un média de référence de l’hôtellerie européenne. Fondé en 2023, 10 minutes pour un hôtelier décortique deux fois par semaine, en 10 minutes, l’essentiel de l’actualité du secteur. Notre mission : offrir à chaque hôtelier une vision claire, pratique et régionale, pour rester informé et agile dans un secteur en évolution constante. Pas de théorie, pas de jargon, uniquement l’information utile, analysée par les meilleurs experts et pensée pour être directement exploitable au quotidien. 10 minutes pour un hôtelier a été conçu pour vous aider à prendre les bonnes décisions, chaque semaine. https://www.10minutes.news/

Il partage 12 leviers testés sur 200 hôtels pour booster les réservations directes

