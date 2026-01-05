Doyield publie le guide le plus complet jamais écrit pour regagner 50 % de ventes directes face aux OTA

La première feuille de route opérationnelle complète de l'hôtellerie pour récupérer marges et indépendance face à la domination des plateformes de réservation.

PARIS, FRANCE, January 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Doyield, expert en stratégie hôtelière et en revenue management, annonce aujourd’hui le lancement officiel du guide le plus complet jamais publié sur le marketing direct hôtelier , Le guide que les OTA ne veulent pas que vous lisiez (et vos marges vous diront merci). Pensé pour les hôteliers indépendants en milieu urbain, ce guide propose une feuille de route pragmatique et sans détour pour reprendre le contrôle du mix distribution, viser 50 % de réservations directes, et cesser de céder jusqu’à 25 % de marge aux plateformes de réservation en ligne.Dans un marché post-Covid tendu, où la pression sur la rentabilité est maximale, les hôteliers n’ont plus le luxe de laisser leur distribution pilotée par les OTA. Ce guide expose les failles les plus coûteuses des modèles actuels, tout en détaillant des solutions immédiatement actionnables pour récupérer à la fois du chiffre d’affaires, des données clients, et surtout, de l’indépendance. Doyield y défend une stratégie claire : faire coopérer revenue management et marketing, reprendre la main sur le parcours client et imposer une politique tarifaire conçue pour contrer l’avantage concurrentiel des OTA.« Ce guide, c’est un électrochoc. C’est ce qu’on aurait aimé lire il y a 5 ans. On ne parle pas de théories ou de jargon, on parle de marge, de conversion et de décisions qui font une vraie différence sur les résultats », déclare Chedi Chaari, cofondateur de Doyield. « C’est le premier guide à couvrir l’ensemble des leviers nécessaires pour faire grandir son marketing direct. »Le contenu du guide s’articule autour de 5 piliers opérationnels :- Aligner Revenue et Marketing pour enfin briser les silos et générer une croissance à deux chiffres.- Optimiser le parcours client en 7 étapes, avec un site web mobile-first, conçu pour convertir.- Défendre sa marque sur Google et stopper le brand bidding des OTA qui siphonnent la demande directe.- Concevoir une structure tarifaire anti-OTA, avec des avantages clairs et une lisibilité maximale.- Piloter la rentabilité de long terme par ajustement quotidien, en s’adaptant aux signaux du marché (pick-up, événements) avec agilité.« Ce guide ne cherche pas à opposer les hôteliers aux OTA, il vise à leur redonner les moyens de peser dans la balance », affirme Raphaël Batko, cofondateur de Doyield. « Il est temps que les hôteliers ne jouent plus à armes inégales, et ce guide donne les clés pour reprendre la main intelligemment sur sa stratégie, sans naïveté. »Disponible gratuitement en téléchargement, le guide s’adresse en priorité aux gérants et directeurs d’hôtels indépendants en zone urbaine, soucieux de retrouver un modèle rentable et pérenne. Doyield y partage en détail son expertise terrain et ses meilleures pratiques issues d’accompagnements réalisés dans toute la France.À propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées.

