Freen lanserer skalerbare natrium-ion-batterisystemer – utviklet og produsert i Estland

Single Freen battery storage unit with compact design and wheels for easy installation

A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.

Freen modular energy storage batteries for residential and commercial renewable systems

Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.

Modern house with rooftop solar panels, EV charger, and Freen energy storage batteries in garage

A smart home setup featuring rooftop solar panels, an electric vehicle charging station, and Freen battery storage units installed in the garage to maximize energy independence.

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, September 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freen OÜ, en europeisk produsent av fornybare energiløsninger, introduserer en ny generasjon natrium-ion-batterisystemer – Freen-BSH og Freen-BSL – som er fullt utviklet og produsert i Estland. Disse modulære og skalerbare løsningene er utviklet for å møte behovene til et bredt spekter av kunder – fra huseiere og bønder til kommersielle og industrielle aktører – og tilbyr et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ til lithiumbasert energilagring.



Et europeisk alternativ – utviklet for sikkerhet, bærekraft og fleksibilitet

Freen sin nye batteriserie benytter den nyeste natrium-ion-teknologien, som gir utmerket termisk stabilitet og reduserer risikoen for brann eller eksplosjon til nær null. I motsetning til lithium-baserte systemer er Freen-batteriene ikke underlagt internasjonale transportrestriksjoner, og de er koboltfrie, noe som gjør dem til et mer bærekraftig og geopolitisk sikkert alternativ.

I tillegg til den kjemiske sikkerheten er systemene utformet for praktisk bruk i virkelige installasjoner. Funksjoner som integrerte hjul for enkel håndtering, plug-and-play-installasjon og et kompakt og modulært design gjør dem velegnet for alt fra små boligløsninger til større kommersielle installasjoner. Den fleksible arkitekturen støtter integratorer, utviklere og installatører i alle ledd av energiverdikjeden.



Tekniske spesifikasjoner

Freen-BSH – Høyspennings natrium-ion-batterisystem

- Batteritype: Natrium-ion (Na-ion)

- Nominell energikapasitet: 10,08 kWh per modul

- Nominell kapasitet: 17,5 Ah per modul

- Nominell spenning: 575 V

- Spenning (min–maks): 385 – 760 V

- Maks. utladningsstrøm: 8,75 A

- Sykluslevetid: >5 000 sykluser ved 80 % DoD

- Skalerbarhet: Opptil 10 moduler i parallell (100,8 kWh, 175 Ah)

- Dimensjoner (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm

- Vekt: 123 kg

- Driftstemperatur: –10°C til +35°C

- Utladningstemperatur: –40°C til +60°C

- Beskyttelsesgrad: IP65

- Kommunikasjon: CAN

- Installasjon: Klar til bruk, med hjul for enkel flytting



Freen-BSL – Lavspennings natrium-ion-batterisystem

- Batteritype: Natrium-ion (Na-ion)

- Nominell energikapasitet: 7,5 kWh per modul

- Nominell kapasitet: 158 Ah

- Nominell spenning: 48 V

- Spenning (min–maks): 40 – 60 V

- Maks. utladningsstrøm: 100 A

- Sykluslevetid: >5 000 sykluser ved 80 % DoD

- Skalerbarhet: Opptil 6 moduler i parallell (45 kWh, 948 Ah)

- Dimensjoner (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm

- Vekt: 123 kg

- Driftstemperatur: –10°C til +35°C

- Utladningstemperatur: –40°C til +60°C

- Beskyttelsesgrad: IP65

- Kommunikasjon: CAN

- Installasjon: Klar til bruk, med hjul for enkel flytting



Utviklet for mange bruksområder

Freen sine natrium-ion-batterier er optimalisert for en rekke stasjonære lagringsapplikasjoner. Typiske bruksområder inkluderer boliger med høyt strømforbruk, fritidsboliger og gårdsbruk utenfor strømnettet, telekominfrastruktur, kommersielle bygninger, ladestasjoner for elbiler, olje- og gassinstallasjoner, samt offentlige bygg som skoler og sykehus.

Enten det gjelder nettuavhengighet, lastutjevning eller som en del av et hybrid fornybarsystem, gir Freen sine batteriløsninger lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og høy driftssikkerhet – selv i krevende miljøer med ekstreme temperaturer.



«Denne produktserien gjenspeiler vårt oppdrag om å gjøre energi tryggere, mer tilgjengelig og rimelig for alle,» sier Andrey Khimenkov, administrerende direktør i Freen OÜ.
«Lanseringen av våre natrium-ion-batterier er en viktig innovasjon i Freen sin portefølje, etter suksessen med våre små vindturbiner. Disse batteriene skiller seg ut ikke bare på grunn av høy sikkerhet og allsidighet, men også på grunn av sin konkurransedyktige pris. Vi er klare til å samarbeide med både bolig-, nærings- og industrikunder for å akselerere overgangen til ren energi.»



For mer informasjon, kontakt oss på: contact@freen.com
Nettsted: www.freen.com



Om Freen OÜ
Freen OÜ er et estisk selskap som spesialiserer seg på utvikling og produksjon av små vindturbiner og energilagringssystemer for desentraliserte energinett. Med hovedkontor i Estland utvikler Freen løsninger som støtter langsiktig energiuavhengighet og praktisk bærekraft over hele Europa.

Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Freen lanserer skalerbare natrium-ion-batterisystemer – utviklet og produsert i Estland

Distribution channels: Agriculture, Farming & Forestry Industry, Energy Industry, Manufacturing, Real Estate & Property Management, Technology


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754 contact@freen.com
Company/Organization
Freen OÜ
Arenduse 6
Kohtla-Järve, 30328
Estonia
+372 5374 1754
Visit Website
Visit Newsroom
About

Freen is a large manufacturer of small vertical wiind turbines. We offer renewable energy solutions for small and medium enterprises, municipal and commercial projects, rural areas.

Contact Us

More From This Author
Freen lanserer skalerbare natrium-ion-batterisystemer – utviklet og produsert i Estland
Freen lanza sistemas de baterías de sodio-ion escalables — diseñados y fabricados en Estonia
Freen lanserar skalbara natriumjonbatterisystem – utvecklade och tillverkade i Estland
View All Stories From This Author