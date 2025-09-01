Freen lanserer skalerbare natrium-ion-batterisystemer – utviklet og produsert i Estland
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Et europeisk alternativ – utviklet for sikkerhet, bærekraft og fleksibilitet
Freen sin nye batteriserie benytter den nyeste natrium-ion-teknologien, som gir utmerket termisk stabilitet og reduserer risikoen for brann eller eksplosjon til nær null. I motsetning til lithium-baserte systemer er Freen-batteriene ikke underlagt internasjonale transportrestriksjoner, og de er koboltfrie, noe som gjør dem til et mer bærekraftig og geopolitisk sikkert alternativ.
I tillegg til den kjemiske sikkerheten er systemene utformet for praktisk bruk i virkelige installasjoner. Funksjoner som integrerte hjul for enkel håndtering, plug-and-play-installasjon og et kompakt og modulært design gjør dem velegnet for alt fra små boligløsninger til større kommersielle installasjoner. Den fleksible arkitekturen støtter integratorer, utviklere og installatører i alle ledd av energiverdikjeden.
Tekniske spesifikasjoner
Freen-BSH – Høyspennings natrium-ion-batterisystem
- Batteritype: Natrium-ion (Na-ion)
- Nominell energikapasitet: 10,08 kWh per modul
- Nominell kapasitet: 17,5 Ah per modul
- Nominell spenning: 575 V
- Spenning (min–maks): 385 – 760 V
- Maks. utladningsstrøm: 8,75 A
- Sykluslevetid: >5 000 sykluser ved 80 % DoD
- Skalerbarhet: Opptil 10 moduler i parallell (100,8 kWh, 175 Ah)
- Dimensjoner (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm
- Vekt: 123 kg
- Driftstemperatur: –10°C til +35°C
- Utladningstemperatur: –40°C til +60°C
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Kommunikasjon: CAN
- Installasjon: Klar til bruk, med hjul for enkel flytting
Freen-BSL – Lavspennings natrium-ion-batterisystem
- Batteritype: Natrium-ion (Na-ion)
- Nominell energikapasitet: 7,5 kWh per modul
- Nominell kapasitet: 158 Ah
- Nominell spenning: 48 V
- Spenning (min–maks): 40 – 60 V
- Maks. utladningsstrøm: 100 A
- Sykluslevetid: >5 000 sykluser ved 80 % DoD
- Skalerbarhet: Opptil 6 moduler i parallell (45 kWh, 948 Ah)
- Dimensjoner (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm
- Vekt: 123 kg
- Driftstemperatur: –10°C til +35°C
- Utladningstemperatur: –40°C til +60°C
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Kommunikasjon: CAN
- Installasjon: Klar til bruk, med hjul for enkel flytting
Utviklet for mange bruksområder
Freen sine natrium-ion-batterier er optimalisert for en rekke stasjonære lagringsapplikasjoner. Typiske bruksområder inkluderer boliger med høyt strømforbruk, fritidsboliger og gårdsbruk utenfor strømnettet, telekominfrastruktur, kommersielle bygninger, ladestasjoner for elbiler, olje- og gassinstallasjoner, samt offentlige bygg som skoler og sykehus.
Enten det gjelder nettuavhengighet, lastutjevning eller som en del av et hybrid fornybarsystem, gir Freen sine batteriløsninger lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og høy driftssikkerhet – selv i krevende miljøer med ekstreme temperaturer.
«Denne produktserien gjenspeiler vårt oppdrag om å gjøre energi tryggere, mer tilgjengelig og rimelig for alle,» sier Andrey Khimenkov, administrerende direktør i Freen OÜ.
«Lanseringen av våre natrium-ion-batterier er en viktig innovasjon i Freen sin portefølje, etter suksessen med våre små vindturbiner. Disse batteriene skiller seg ut ikke bare på grunn av høy sikkerhet og allsidighet, men også på grunn av sin konkurransedyktige pris. Vi er klare til å samarbeide med både bolig-, nærings- og industrikunder for å akselerere overgangen til ren energi.»
For mer informasjon, kontakt oss på: contact@freen.com
Nettsted: www.freen.com
Om Freen OÜ
Freen OÜ er et estisk selskap som spesialiserer seg på utvikling og produksjon av små vindturbiner og energilagringssystemer for desentraliserte energinett. Med hovedkontor i Estland utvikler Freen løsninger som støtter langsiktig energiuavhengighet og praktisk bærekraft over hele Europa.
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.