Freen lanza sistemas de baterías de sodio-ion escalables — diseñados y fabricados en Estonia
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Una alternativa europea: diseñada para la seguridad, la sostenibilidad y la flexibilidad
La nueva línea de baterías de Freen utiliza la tecnología avanzada de sodio-ion, que proporciona una excelente estabilidad térmica y reduce prácticamente a cero el riesgo de incendio o explosión. A diferencia de las soluciones basadas en litio, las baterías de Freen no están sujetas a restricciones internacionales de transporte y no utilizan cobalto, lo que las convierte en una opción más ecológica y segura desde el punto de vista geopolítico.
Además de su seguridad química, los sistemas están diseñados para su uso práctico en el mundo real. Características como ruedas integradas para facilitar su transporte, instalación plug-and-play y un formato compacto y modular los hacen adecuados para una amplia variedad de proyectos, desde instalaciones residenciales hasta soluciones industriales a gran escala. Su diseño flexible permite a integradores, desarrolladores e instaladores adaptarlos fácilmente en todas las etapas de la cadena de valor energética.
Especificaciones técnicas
Freen-BSH – Sistema de batería de sodio-ion de alta tensión
- Tipo de batería: Sodio-ion (Na-ion)
- Energía nominal: 10,08 kWh por módulo
- Capacidad nominal: 17,5 Ah
- Voltaje nominal: 575 V
- Rango de voltaje: 385 – 760 V
- Corriente máxima de descarga: 8,75 A
- Ciclos de vida útil: >5.000 ciclos al 80 % DoD
- Escalabilidad: Hasta 10 módulos en paralelo (100,8 kWh, 175 Ah)
- Dimensiones (An×Pr×Al): 952 × 108 × 745 mm
- Peso: 123 kg
- Temperatura de funcionamiento: –10 °C a +35 °C
- Temperatura de descarga: –40 °C a +60 °C
- Protección: IP65
- Comunicación: CAN
- Instalación: Lista para gabinete, con ruedas integradas
Freen-BSL – Sistema de batería de sodio-ion de baja tensión
- Tipo de batería: Sodio-ion (Na-ion)
- Energía nominal: 7,5 kWh por módulo
- Capacidad nominal: 158 Ah
- Voltaje nominal: 48 V
- Rango de voltaje: 40 – 60 V
- Corriente máxima de descarga: 100 A
- Ciclos de vida útil: >5.000 ciclos al 80 % DoD
- Escalabilidad: Hasta 6 módulos en paralelo (45 kWh, 948 Ah)
- Dimensiones (An×Pr×Al): 952 × 108 × 745 mm
- Peso: 123 kg
- Temperatura de funcionamiento: –10 °C a +35 °C
- Temperatura de descarga: –40 °C a +60 °C
- Protección: IP65
- Comunicación: CAN
- Instalación: Lista para gabinete, con ruedas integradas
Diseñadas para múltiples aplicaciones
Las baterías de sodio-ion de Freen están optimizadas para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento energético estacionario. Entre sus casos de uso más comunes se incluyen hogares con alto consumo, explotaciones agrícolas remotas, infraestructura de telecomunicaciones, instalaciones comerciales, estaciones de carga para vehículos eléctricos, instalaciones de petróleo y gas, y edificios públicos como escuelas u hospitales.
Tanto para lograr independencia energética fuera de la red, como para realizar gestión de picos de consumo, o como parte de un sistema híbrido renovable, las baterías de Freen ofrecen larga vida útil, baja necesidad de mantenimiento y alta seguridad operativa, incluso en condiciones climáticas extremas o ambientes exigentes.
“Esta nueva gama refleja nuestra misión de hacer que la energía sea más segura, asequible y accesible para todos”, afirmó Andrey Khimenkov, CEO de Freen OÜ.
“El lanzamiento de nuestras baterías de sodio-ion representa una innovación importante en el portafolio de Freen, tras el éxito de nuestras turbinas eólicas de pequeña escala. Estas baterías destacan no solo por su seguridad y versatilidad, sino también por su precio competitivo, y estamos listos para colaborar con clientes residenciales, comerciales e industriales en la transición hacia una energía más limpia.”
Sobre Freen OÜ
Freen OÜ es una empresa estonia especializada en el desarrollo y fabricación de turbinas eólicas pequeñas y sistemas de almacenamiento energético para redes energéticas distribuidas. Con sede en Estonia, Freen diseña soluciones que impulsan la independencia energética a largo plazo y promueven la sostenibilidad práctica en toda Europa.
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.