Freen lanserar skalbara natriumjonbatterisystem – utvecklade och tillverkade i Estland
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Ett europeiskt alternativ – konstruerat för säkerhet, hållbarhet och flexibilitet
Freen har tagit fram denna nya batteriserie med den senaste natriumjontekniken, som ger utmärkt termisk stabilitet och reducerar risken för brand eller explosion till nästan noll. Till skillnad från litiumbaserade system är Freens batterier inte föremål för internationella transportbegränsningar och innehåller inte kobolt, vilket gör dem till ett mer hållbart och geopolitiskt säkert val.
Utöver kemisk säkerhet är batterierna designade för praktisk användning i verkliga miljöer. Funktioner som inbyggda hjul, plug-and-play-installation och kompakt, modulär formfaktor gör dem lämpliga för allt från små bostadsinstallationer till storskaliga kommersiella projekt. Den flexibla designen stödjer integratörer, utvecklare och installatörer genom hela energikedjan.
Tekniska specifikationer
Freen-BSH – Högspännings natriumjonbatterisystem
- Batterityp: Natriumjon (Na-ion)
- Nominell energi: 10,08 kWh per modul
- Kapacitet: 17,5 Ah
- Nominell spänning: 575 V
- Spänningsintervall: 385–760 V
- Max urladdningsström: 8,75 A
- Livslängd: >5 000 cykler vid 80 % DoD
- Skalbarhet: Upp till 10 moduler parallellt (100,8 kWh, 175 Ah)
- Mått (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm
- Vikt: 123 kg
- Driftstemperatur: –10 °C till +35 °C
- Urladdningstemperatur: –40 °C till +60 °C
- Skyddsklass: IP65
- Kommunikation: CAN-protokoll
- Installation: Klar att använda, med hjul för enkel hantering
Freen-BSL – Lågspännings natriumjonbatterisystem
- Batterityp: Natriumjon (Na-ion)
- Nominell energi: 7,5 kWh per modul
- Kapacitet: 158 Ah
- Nominell spänning: 48 V
- Spänningsintervall: 40–60 V
- Max urladdningsström: 100 A
- Livslängd: >5 000 cykler vid 80 % DoD
- Skalbarhet: Upp till 6 moduler parallellt (45 kWh, 948 Ah)
- Mått (B×D×H): 952 × 108 × 745 mm
- Vikt: 123 kg
- Driftstemperatur: –10 °C till +35 °C
- Urladdningstemperatur: –40 °C till +60 °C
- Skyddsklass: IP65
- Kommunikation: CAN-protokoll
- Installation: Klar att använda, med hjul för enkel hantering
Utformade för mångsidig användning
Freen natriumjonbatterier är optimerade för ett brett spektrum av stationära energilagringslösningar. Vanliga användningsområden är hushåll med hög energiförbrukning, jordbruk, telekominfrastruktur, kommersiella byggnader, EV-laddstationer, oljegasplattformar samt offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus.
Oavsett om det gäller off-grid-användning, topplastutjämning eller en del av ett hybridsystem med förnybar energi, erbjuder Freens batterier lång livslängd, lågt underhållsbehov och hög säkerhet, även under tuffa miljöförhållanden.
“Denna produktlinje återspeglar vårt uppdrag att göra energi mer säker, prisvärd och tillgänglig för alla,” säger Andrey Khimenkov, VD för Freen OÜ.
“Lanseringen av våra natriumjonbatterier är en stor teknisk milstolpe för Freen, efter våra framgångsrika små vindkraftverk. Dessa batterier utmärker sig inte bara genom sin säkerhet och flexibilitet, utan också genom sitt konkurrenskraftiga pris. Vi är redo att arbeta med kunder inom bostäder, kommersiella fastigheter och industri för att påskynda energiomställningen.”
Möjlig skattereduktion i Sverige
Privatpersoner som installerar energilagringssystem tillsammans med solceller kan i Sverige dra nytta av Grön Teknik-avdraget, som ger 50 % skattereduktion på både material- och installationskostnader – upp till 50 000 SEK per person och år. Detta gör Freens natriumjonbatterier till ett ännu mer attraktivt val för hushåll som vill öka sin energisjälvförsörjning på ett säkert och hållbart sätt.
För mer information kontakta oss på: contact@freen.com
Webbplats: www.freen.com
Om Freen OÜ
Freen OÜ är ett estniskt företag specialiserat på utveckling och tillverkning av småskaliga vindkraftverk och energilagringslösningar för distribuerade energisystem. Med huvudkontor i Estland utvecklar Freen lösningar som främjar långsiktig energisjälvständighet och praktisk hållbarhet i hela Europa.
