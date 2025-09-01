Freen lance des systèmes de batteries sodium-ion modulables – conçus et fabriqués en Estonie

A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems. Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency. A smart home setup featuring rooftop solar panels, an electric vehicle charging station, and Freen battery storage units installed in the garage to maximize energy independence.

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, September 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Une alternative européenne : pensée pour la sécurité, la durabilité et la flexibilitéLa nouvelle gamme de batteries Freen repose sur la technologie avancée sodium-ion, qui assure une excellente stabilité thermique et réduit presque à zéro le risque d’incendie ou d’explosion. Contrairement aux systèmes au lithium, les batteries Freen ne sont pas soumises à des restrictions de transport international et ne contiennent pas de cobalt, ce qui en fait une solution plus écologique et géopolitiquement stable.Au-delà de la sécurité chimique, les batteries ont été conçues pour une utilisation concrète sur le terrain. Des éléments tels que des roulettes intégrées pour une manipulation aisée, un système d’installation plug-and-play, et un format compact et modulaire les rendent parfaitement adaptées à des projets variés – des petites installations domestiques aux projets industriels à grande échelle. Leur conception flexible facilite le travail des intégrateurs, développeurs et installateurs à toutes les étapes de la chaîne de valeur énergétique.Spécifications techniquesFreen-BSH – Batterie sodium-ion haute tension- Type de batterie : Sodium-ion (Na-ion)- Énergie nominale : 10,08 kWh par module- Capacité nominale : 17,5 Ah par module- Tension nominale : 575 V- Plage de tension : 385 – 760 V- Courant de décharge max. : 8,75 A- Durée de vie : >5 000 cycles à 80 % de DoD- Évolutivité : Jusqu’à 10 modules en parallèle (100,8 kWh, 175 Ah)- Dimensions (L×P×H) : 952 × 108 × 745 mm- Poids : 123 kg- Température de fonctionnement : –10°C à +35°C- Température de décharge : –40°C à +60°C- Indice de protection : IP65- Communication : CAN- Installation : Prête à l’emploi avec roulettes intégréesFreen-BSL – Batterie sodium-ion basse tension- Type de batterie : Sodium-ion (Na-ion)- Énergie nominale : 7,5 kWh par module- Capacité nominale : 158 Ah par module- Tension nominale : 48 V- Plage de tension : 40 – 60 V- Courant de décharge max. : 100 A- Durée de vie : >5 000 cycles à 80 % de DoD- Évolutivité : Jusqu’à 6 modules en parallèle (45 kWh, 948 Ah)- Dimensions (L×P×H) : 952 × 108 × 745 mm- Poids : 123 kg- Température de fonctionnement : –10°C à +35°C- Température de décharge : –40°C à +60°C- Indice de protection : IP65- Communication : CAN- Installation : Prête à l’emploi avec roulettes intégréesConçues pour des usages variésLes batteries sodium-ion de Freen sont optimisées pour un large éventail d’applications de stockage stationnaire. Parmi les usages courants : maisons à forte consommation, exploitations agricoles isolées, infrastructures télécoms, sites industriels et commerciaux, stations de recharge pour véhicules électriques, plateformes pétrolières ou encore bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux.Que ce soit pour viser l’autonomie énergétique hors réseau, l’optimisation des pics de consommation, ou comme composant d’un système hybride renouvelable, les batteries Freen offrent une longue durée de vie, une maintenance réduite et une grande sécurité de fonctionnement, y compris dans des environnements extrêmes ou à haute température.« Cette nouvelle gamme s’inscrit dans notre mission de rendre l’énergie plus accessible, plus fiable et plus abordable pour tous », déclare Andrey Khimenkov, PDG de Freen OÜ.« Le lancement de nos batteries sodium-ion marque une avancée majeure dans le portefeuille de Freen, après le succès de nos éoliennes de petite taille. Ces batteries se distinguent non seulement par leur sécurité et leur polyvalence, mais aussi par leur prix compétitif – et nous sommes prêts à accompagner des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans leur transition énergétique. »À propos de Freen OÜFreen OÜ est une entreprise estonienne spécialisée dans le développement et la production d’éoliennes de petite puissance et de solutions de stockage d’énergie pour les systèmes énergétiques distribués. Basée en Estonie, Freen conçoit des technologies durables destinées à renforcer l’indépendance énergétique à long terme partout en Europe.

