Freen lanseeraa skaalautuvat natriumioniakkujärjestelmät – suunniteltu ja valmistettu Virossa
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Eurooppalainen vaihtoehto: suunniteltu turvallisuudelle, kestävyydelle ja joustavuudelle
Freenin uusi akkumallisto hyödyntää viimeisintä natriumioniteknologiaa, joka tarjoaa erinomaisen lämpötilastabiiliuden ja lähes nollaa tulipalon tai räjähdyksen riskin. Toisin kuin litium-pohjaisissa järjestelmissä, Freen-akut eivät ole kansainvälisten kuljetusrajoitusten alaisia eivätkä sisällä kobolttia, mikä tekee niistä kestävämmän ja geopoliittisesti turvallisemman vaihtoehdon.
Kemiallisen turvallisuuden lisäksi järjestelmät on suunniteltu soveltumaan käytännön asennusolosuhteisiin: ominaisuuksiin kuuluvat integroidut pyörät helppoa siirtoa varten, pistokepaikka-asennus (plug‑and‑play) ja kompakti modulaarinen muotoilu, jotka sopivat sekä kotitalouskäyttöön että laajoihin kaupallisiin projekteihin. Joustava arkkitehtuuri tukee energian arvoketjussa toimivia integraattoreita, kehittäjiä ja asentajia.
Tekniset tiedot
Freen-BSH – korkeajännitteinen natriumioniakkujärjestelmä
- Akkutyyppi: natriumioni (Na-ion)
- Nimellisenergia: 10,08 kWh per moduuli
- Nimelliskapasiteetti: 17,5 Ah
- Nimellisjännite: 575 V
- Jännitealue: 385–760 V
- Maksimi purkausvirta: 8,75 A
- Elinikä: >5 000 sykliä 80 % DoD:lla
- Skaalautuvuus: jopa 10 moduulia rinnakkain (100,8 kWh, 175 Ah)
- Mitatoället (LH: leveys × syvyys × korkeus):* 952 × 108 × 745 mm
- Paino: 123 kg
- Käyttölämpötila: –10 °C – +35 °C
- Purkauslämpötila-alue: –40 °C – +60 °C
- Suojausluokka: IP65
- Viestintäprotokolla: CAN
- Asennus: kaappivalmis, siirrettävissä pyörien avulla
Freen-BSL – matalajännitteinen natriumioniakkujärjestelmä
- Akkutyyppi: natriumioni (Na-ion)
- Nimellisenergia: 7,5 kWh per moduuli
- Nimelliskapasiteetti: 158 Ah
- Nimellisjännite: 48 V
- Jännitealue: 40–60 V
- Maksimi purkausvirta: 100 A
- Elinikä: >5 000 sykliä 80 % DoD:lla
- Skaalautuvuus: jopa 6 moduulia rinnakkain (45 kWh, 948 Ah)
- Mitat (LH): 952 × 108 × 745 mm
- Paino: 123 kg
- Käyttölämpötila: –10 °C – +35 °C
- Purkauslämpötila-alue: –40 °C – +60 °C
- Suojausluokka: IP65
- Viestintäprotokolla: CAN
- Asennus: kaappivalmis, pyörillä
Monipuoliseen käyttöön suunniteltu
Freenin natriumioniakut optimoidaan monenlaisiin stationaarisiin energiavarastoratkaisuihin. Tyypillisiä sovelluksia ovat suuret kotitaloukset, kaukaiset maatilat, telekommunikaatioinfrastruktuuri, kaupalliset kiinteistöt, sähköautojen latausasemat, öljy- ja kaasualustat sekä julkiset rakennukset, kuten koulut ja sairaalat.
Olipa kyse verkon ulkopuolisesta energiariippumattomuudesta, kuormituksen tasaamisesta tai uudistuvan energian hybridijärjestelmistä, Freenin akkujärjestelmät tarjoavat pitkän käyttöiän, vähäisen huollontarpeen ja korkean käyttöturvallisuuden, jopa haastavissa olosuhteissa ja korkeissa lämpötiloissa.
“Tuotelinja kuvastaa missiotamme tehdä energiasta turvallisempaa, edullisempaa ja kaikille saavutettavampaa,” sanoo Andrey Khimenkov, Freen OÜ:n toimitusjohtaja.
“Natriumioniakkujen lanseeraus on merkittävä innovaatio Freenin portfoliolle, tuoden jatkumoa menestyksekkäille pienille tuuliturbiineille. Nämä akut erottuvat paitsi turvallisuudellaan ja monipuolisuudellaan, myös kilpailukykyisellä hinnalla – olemme valmiita tekemään yhteistyötä kotitalouksien, kaupallisten ja teollisten asiakkaiden kanssa energiamurroksen edistämiseksi.”
Tiedustelut ja tiedotus: contact@freen.com
Verkkosivut: www.freen.com
Tietoa Freen OÜ:sta
Freen OÜ on virolainen yritys, joka kehittää ja valmistaa pienikokoisia tuuliturbiineja ja energiavarastointijärjestelmiä hajautetun tuotannon tarpeisiin. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Virossa, ja sen ratkaisut tukevat pitkäjänteistä energian omavaraisuutta ja käytännönläheistä kestävyyttä kaikkialla Euroopassa.
