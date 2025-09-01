Vannin Healthcare fournit £50M de consommables médicaux pour renforcer la lutte contre les maladies en Afrique

Oliver van Veen - Vannin Healthcare

LONDON, UNITED KINGDOM, September 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Décrit comme l’un des plus grands dons uniques d’une entreprise privée européenne, la contribution comprend des articles médicaux à usage unique essentiels aux soins de première ligne, tels que les campagnes de vaccination, les services obstétricaux d’urgence et la réponse aux épidémies. L’initiative prévoit de fournir un approvisionnement structuré et durable de ces matériels aux pays du continent.Contrairement aux dons traditionnels ad hoc, Vannin Healthcare a indiqué son intention de livrer des envois programmés depuis son entrepôt avancé à température contrôlée au Royaume-Uni. Les expéditions sont adaptées à l’aide de données épidémiologiques en temps réel.L’entreprise collabore également avec des partenaires régionaux afin de garantir que les livraisons parviennent même aux cliniques les plus reculées, quelles que soient les contraintes saisonnières de transport."Il s’agit de transformer des ressources d’entreprise en avenirs plus sains", a déclaré Oliver van Veen, PDG de Vannin Healthcare. "Nous sommes une société à but lucratif, mais avant tout, nous sommes une société de santé. C’est la chose logique à faire."Van Veen a ajouté que le don de l’entreprise n’est pas limité à des destinations prédéterminées. "Nous sommes ouverts à toute demande provenant de pays ou d’hôpitaux en Afrique qui ont besoin de consommables", a-t-il affirmé.Il a précisé que la première expédition est déjà arrivée en Afrique et est en cours de dédouanement. Les fournitures auront une durée de conservation minimale garantie de 12 mois et seront suivies par des auditeurs tiers indépendants, qui fourniront des évaluations d’impact trimestrielles à partir de mars 2026. Van Veen a souligné que les mesures de transparence permettront aux professionnels de santé et au public de suivre l’origine, le numéro de lot et la date de péremption de chaque produit.La stratégie plus large de Vannin Healthcare inclut des investissements dans les infrastructures de santé en Afrique. L’entreprise est en discussion avec plusieurs gouvernements africains au sujet de la construction d’hôpitaux modernes. Elle dirige également une transformation numérique nationale de la santé au Gabon, comprenant le déploiement de dossiers médicaux électroniques visant à atteindre les normes mondiales HIMSS de niveau 7.L’initiative de l’entreprise illustre une tendance croissante à l’engagement du secteur privé dans la santé publique en Afrique, alliant objectifs humanitaires et investissements structurés."Ce n’est pas un geste ponctuel", a déclaré Van Veen. "Nos équipes s’engagent à maintenir ce flux actif aussi longtemps que les professionnels de santé africains le jugeront utile."

