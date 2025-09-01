Vannin Healthcare, en collaboration avec GE Healthcare achève la construction d'une clinique mobile de tomodensitométrie

Scanner CT mobile Vannin GE terminé

LONDON, UNITED KINGDOM, September 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Vannin Healthcare , fournisseur mondial de solutions médicales mobiles spécialisées, a finalisé le développement d’une clinique mobile de tomodensitométrie (CT) de pointe en partenariat avec GE Healthcare. Le projet intègre le scanner Revolution Maxima de GE et a été commandé pour une livraison en Jordanie, où il sera exploité et soutenu par le distributeur régional de GE Healthcare.La nouvelle installation est conçue pour élargir l’accès aux services essentiels d’imagerie diagnostique en les amenant directement aux patients, en particulier dans les zones reculées ou mal desservies. En réduisant la nécessité de longs déplacements vers les grands hôpitaux, la clinique mobile contribuera à raccourcir les délais d’attente, améliorer le confort des patients et permettre un diagnostic et un traitement plus précoces. Cette initiative soutient la stratégie de la Jordanie en matière de santé, visant à répondre au fardeau croissant des maladies non transmissibles, notamment les affections cardiovasculaires et cancéreuses.Oliver van Veen, Directeur Général de Vannin Healthcare, a déclaré :"Ce projet représente une réalisation majeure pour Vannin Healthcare et illustre ce qui peut être accompli grâce à une collaboration efficace. Nous avons fabriqué une unité magnifique. La plupart des cliniques mobiles aujourd’hui sont très ternes et monotones, mais nous sommes très satisfaits du résultat. Intégrer le Revolution Maxima de GE dans un environnement entièrement mobile a exigé à la fois une expertise technique et une ingénierie de précision. Nous sommes fiers de livrer une solution mobile belle, robuste et équipée d’une technologie diagnostique de classe mondiale, et nous sommes convaincus qu’elle apportera une réelle amélioration aux soins des patients en Jordanie."Le Revolution Maxima est doté d’un système d’auto-positionnement piloté par l’IA qui utilise une caméra 3D pour aligner automatiquement le patient avant l’examen, améliorant ainsi l’efficacité et la cohérence. Sa chaîne d’imagerie avancée Clarity, sa reconstruction par apprentissage profond TrueFidelity et sa reconstruction itérative ASiR-V fournissent des images haute résolution tout en réduisant la dose de radiation. Le scanner est également équipé de la technologie Smart MAR (réduction des artefacts métalliques), améliorant la clarté des images dans les cas post-opératoires et traumatiques.L’unité mobile a été conçue sur une plateforme de remorque climatisée, dotée de sa propre alimentation électrique, de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que de finitions intérieures de qualité médicale. Elle comprend un blindage radiologique, une console opérateur, un vestiaire pour les patients et un élévateur pour fauteuil roulant afin d’assurer l’accessibilité. L’aménagement intérieur a été pensé pour garantir un flux de travail efficace pour le personnel et un confort optimal pour les patients.À son arrivée en Jordanie, le distributeur local de GE prendra en charge l’exploitation, assurera le support technique et fournira la formation clinique nécessaire pour garantir un déploiement efficace.

