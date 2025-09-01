C&M Executive expande su programa de socios referentes para generar nuevos negocios
Empresa busca socios en México
C&M Executive, referente en soluciones de comunicación corporativa en la nube y soporte de TI, anuncia la expansión de su Programa de Socios Referentes a México. La iniciativa refuerza el compromiso de la empresa de ampliar su red de socios y atraer nuevos participantes.
El Programa de Socios Referentes es la oportunidad perfecta para transformar tus contactos en ingresos recurrentes. Solo necesitas referir contactos a C&M Executive y nuestro equipo se encarga de todo: presentación de la solución, propuesta, negociación, cierre y soporte postventa. Lo mejor: recibirás comisiones competitivas y recurrentes por cada cliente activo, sin necesidad de involucrarse en operaciones.
Esto incluye soporte técnico continuo e incluso gestión de cobros, asegurando que los clientes referidos tengan la mejor experiencia posible. El socio únicamente realiza la referencia; C&M se encarga del resto.
Incluso empresarios que simplemente recomiendan C&M Executive a clientes, proveedores o amigos pueden beneficiarse del programa, convirtiéndo una simple referencia en ingresos adicionales. “Nuestro objetivo es fortalecer la red de socios para que crezcan con nosotros y ampliar la presencia de C&M en el mercado mexicano. Tenemos metas ambiciosas y contamos con el apoyo de nuevos socios”, afirma Emerson Carrijo, CEO de C&M Executive.
El programa ofrece soporte completo, incluyendo capacitación, materiales comerciales y seguimiento consultivo. Más información sobre cómo convertirse en socio referente de C&M está disponible en: https://cemexecutive.com.br/parceiros-indicadores/
Acerca de C&M
Fundada en 2012, C&M Executive es referente en soluciones de comunicación corporativa en la nube, conectando múltiples canales de atención y ayudando a las empresas a optimizar la comunicación y reducir costos operativos. Con enfoque en innovación y excelencia, la empresa se destaca por su liderazgo visionario y un equipo de especialistas que brindan soporte estratégico a las empresas que buscan modernizar procesos y mejorar la eficiencia operativa. Más información en https://mx.cemexecutive.com/
