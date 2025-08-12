C&M cierra contratos en México con empresas de distintos sectores y fortalece su presencia en América Latina
EINPresswire.com/ -- C&M Executive, empresa brasileña referente en soluciones de comunicación corporativa en la nube y soporte en TI, anuncia la firma de contratos estratégicos con empresas mexicanas de sectores variados, consolidando así su expansión en América Latina.
Con una sólida presencia en Brasil y un inicio prometedor en Estados Unidos, C&M refuerza su estrategia de crecimiento regional al establecer alianzas que abarcan desde el sector financiero, pasando por el comercio minorista, hasta el sector industrial.
“Estamos muy entusiasmados con la aceptación de nuestras soluciones en México, un mercado dinámico y diverso que demanda tecnología avanzada y atención personalizada. Nuestro portafolio robusto y la experiencia de C&M en comunicación integrada han sido decisivos para cerrar contratos con clientes de perfiles variados”, destaca Emerson Carrijo, CEO del Grupo C&M.
La empresa ofrece una plataforma completa que incluye telefonía en la nube, atención omnicanal, chatbots con inteligencia artificial y sistemas integrados para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Además de los contratos firmados, C&M mantiene una presencia activa en México mediante visitas a clientes, participación en eventos locales y un diálogo constante para entender las necesidades específicas de cada sector.
“Nuestra misión es construir alianzas duraderas que ayuden a las empresas mexicanas a transformar sus operaciones a través de la tecnología y la innovación. Los resultados iniciales muestran que estamos en el camino correcto”, concluye Carrijo.
Eliane Tanaka
