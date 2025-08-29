Freen ievieš mērogojamas nātrija jonu akumulatoru sistēmas – izstrādātas un ražotas Igaunijā
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Eiropas alternatīva – izstrādāta ar drošību, ilgtspēju un elastību prātā
Freen jaunā akumulatoru sērija izmanto jaunākās nātrija jonu tehnoloģijas, nodrošinot lielisku termisko stabilitāti un samazinot ugunsgrēka vai eksplozijas risku gandrīz līdz nullei. Atšķirībā no litija sistēmām Freen akumulatoriem nav starptautisku transportēšanas ierobežojumu, un tie nesatur kobaltu, padarot tos ilgtspējīgākus un drošākus ģeopolitiskā kontekstā.
Papildus ķīmiskajai drošībai šīs sistēmas ir izstrādātas praktiskai lietošanai reālos apstākļos. Tādām funkcijām kā iebūvēti riteņi, “plug-and-play” uzstādīšana un kompakta, modulāra forma ir nozīme dažādos projektos – no nelielām mājsaimniecībām līdz liela mēroga komerciālām uzstādēm. To elastīgais dizains atvieglo darbu integratoriem, izstrādātājiem un uzstādītājiem visos enerģijas ķēdes posmos.
Tehniskie parametri
Freen-BSH – Augstsprieguma nātrija jonu akumulatoru sistēma
- Akumulatora tips: Nātrija jonu (Na-ion)
- Nominālā enerģija: 10,08 kWh uz vienu moduli
- Nominālā kapacitāte: 17,5 Ah
- Nominālais spriegums: 575 V
- Sprieguma diapazons: 385–760 V
- Maks. izlādes strāva: 8,75 A
- Dzīves cikls: >5 000 ciklu pie 80 % DoD
- Mērogojamība: Līdz 10 moduļiem paralēli (100,8 kWh, 175 Ah)
- Izmēri (P×D×A): 952 × 108 × 745 mm
- Svars: 123 kg
- Darbības temperatūra: –10 °C līdz +35 °C
- Izlādes temperatūras diapazons: –40 °C līdz +60 °C
- Aizsardzības klase: IP65
- Sakaru protokols: CAN
- Uzstādīšana: Gatavs ievietošanai skapī, ar riteņiem vieglai pārvietošanai
Freen-BSL – Zemsprieguma nātrija jonu akumulatoru sistēma
- Akumulatora tips: Nātrija jonu (Na-ion)
- Nominālā enerģija: 7,5 kWh uz vienu moduli
- Nominālā kapacitāte: 158 Ah
- Nominālais spriegums: 48 V
- Sprieguma diapazons: 40–60 V
- Maks. izlādes strāva: 100 A
- Dzīves cikls: >5 000 ciklu pie 80 % DoD
- Mērogojamība: Līdz 6 moduļiem paralēli (45 kWh, 948 Ah)
- Izmēri (P×D×A): 952 × 108 × 745 mm
- Svars: 123 kg
- Darbības temperatūra: –10 °C līdz +35 °C
- Izlādes temperatūras diapazons: –40 °C līdz +60 °C
- Aizsardzības klase: IP65
- Sakaru protokols: CAN
- Uzstādīšana: Gatavs ievietošanai skapī, ar riteņiem vieglai pārvietošanai
Piemēroti plašam lietojumu spektram
Freen nātrija jonu akumulatori ir optimizēti dažādiem stacionāriem enerģijas uzkrāšanas scenārijiem. Tipiski piemēri ir mājsaimniecības ar lielu enerģijas patēriņu, attālas saimniecības, telekomunikāciju infrastruktūra, komerciālas ēkas, EV uzlādes stacijas, naftas un gāzes objekti, kā arī sabiedriskas iestādes (skolas, slimnīcas u.c.).
Lai gan tie var tikt izmantoti off-grid risinājumos, slodzes samazināšanai vai kā daļa no hibrīdām atjaunojamās enerģijas sistēmām, Freen akumulatori nodrošina ilgu kalpošanas laiku, zemas uzturēšanas izmaksas un augstu drošību, pat skarbos klimatiskos apstākļos.
“Šī produktu līnija atspoguļo mūsu misiju – padarīt enerģijas pieejamību drošāku, pieejamāku un iekļaujošāku visiem,” saka Andrey Khimenkov, Freen OÜ izpilddirektors.
“Mūsu nātrija jonu akumulatoru ieviešana ir nozīmīgs solis Freen attīstībā, kas seko mūsu veiksmīgajai pieredzei ar mazajiem vēja ģeneratoriem. Šie akumulatori izceļas ne tikai ar drošību un daudzpusību, bet arī ar konkurētspējīgu cenu – mēs esam gatavi sadarboties ar klientiem visos sektoros, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju.”
Vairāk informācijas: contact@freen.com
Mājaslapa: www.freen.com
Par Freen OÜ
Freen OÜ ir Igaunijas uzņēmums, kas specializējas mazo vēja turbīnu un enerģijas uzkrāšanas risinājumu izstrādē un ražošanā decentralizētām enerģijas sistēmām. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Igaunijā, un Freen mērķis ir veicināt ilgtermiņa enerģētisko neatkarību un praktisku ilgtspēju visā Eiropā.
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.