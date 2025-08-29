Freen ievieš mērogojamas nātrija jonu akumulatoru sistēmas – izstrādātas un ražotas Igaunijā

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, August 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freen OÜ, Eiropas tīrās enerģijas tehnoloģiju ražotājs, prezentē jaunas paaudzes nātrija jonu akumulatoru sistēmas – Freen-BSH un Freen-BSL, kas ir pilnībā izstrādātas un ražotas Igaunijā. Šie modulārie, mērogojamie risinājumi ir izstrādāti dažādu klientu vajadzībām — no privātmāju īpašniekiem un lauksaimniekiem līdz komerciāliem un industriāliem lietotājiem. Tie piedāvā drošu, ilgtspējīgu un izmaksu ziņā efektīvu alternatīvu litija akumulatoru sistēmām.


Eiropas alternatīva – izstrādāta ar drošību, ilgtspēju un elastību prātā

Freen jaunā akumulatoru sērija izmanto jaunākās nātrija jonu tehnoloģijas, nodrošinot lielisku termisko stabilitāti un samazinot ugunsgrēka vai eksplozijas risku gandrīz līdz nullei. Atšķirībā no litija sistēmām Freen akumulatoriem nav starptautisku transportēšanas ierobežojumu, un tie nesatur kobaltu, padarot tos ilgtspējīgākus un drošākus ģeopolitiskā kontekstā.

Papildus ķīmiskajai drošībai šīs sistēmas ir izstrādātas praktiskai lietošanai reālos apstākļos. Tādām funkcijām kā iebūvēti riteņi, “plug-and-play” uzstādīšana un kompakta, modulāra forma ir nozīme dažādos projektos – no nelielām mājsaimniecībām līdz liela mēroga komerciālām uzstādēm. To elastīgais dizains atvieglo darbu integratoriem, izstrādātājiem un uzstādītājiem visos enerģijas ķēdes posmos.


Tehniskie parametri

Freen-BSH – Augstsprieguma nātrija jonu akumulatoru sistēma

- Akumulatora tips: Nātrija jonu (Na-ion)

- Nominālā enerģija: 10,08 kWh uz vienu moduli

- Nominālā kapacitāte: 17,5 Ah

- Nominālais spriegums: 575 V

- Sprieguma diapazons: 385–760 V

- Maks. izlādes strāva: 8,75 A

- Dzīves cikls: >5 000 ciklu pie 80 % DoD

- Mērogojamība: Līdz 10 moduļiem paralēli (100,8 kWh, 175 Ah)

- Izmēri (P×D×A): 952 × 108 × 745 mm

- Svars: 123 kg

- Darbības temperatūra: –10 °C līdz +35 °C

- Izlādes temperatūras diapazons: –40 °C līdz +60 °C

- Aizsardzības klase: IP65

- Sakaru protokols: CAN

- Uzstādīšana: Gatavs ievietošanai skapī, ar riteņiem vieglai pārvietošanai


Freen-BSL – Zemsprieguma nātrija jonu akumulatoru sistēma

- Akumulatora tips: Nātrija jonu (Na-ion)

- Nominālā enerģija: 7,5 kWh uz vienu moduli

- Nominālā kapacitāte: 158 Ah

- Nominālais spriegums: 48 V

- Sprieguma diapazons: 40–60 V

- Maks. izlādes strāva: 100 A

- Dzīves cikls: >5 000 ciklu pie 80 % DoD

- Mērogojamība: Līdz 6 moduļiem paralēli (45 kWh, 948 Ah)

- Izmēri (P×D×A): 952 × 108 × 745 mm

- Svars: 123 kg

- Darbības temperatūra: –10 °C līdz +35 °C

- Izlādes temperatūras diapazons: –40 °C līdz +60 °C

- Aizsardzības klase: IP65

- Sakaru protokols: CAN

- Uzstādīšana: Gatavs ievietošanai skapī, ar riteņiem vieglai pārvietošanai


Piemēroti plašam lietojumu spektram

Freen nātrija jonu akumulatori ir optimizēti dažādiem stacionāriem enerģijas uzkrāšanas scenārijiem. Tipiski piemēri ir mājsaimniecības ar lielu enerģijas patēriņu, attālas saimniecības, telekomunikāciju infrastruktūra, komerciālas ēkas, EV uzlādes stacijas, naftas un gāzes objekti, kā arī sabiedriskas iestādes (skolas, slimnīcas u.c.).

Lai gan tie var tikt izmantoti off-grid risinājumos, slodzes samazināšanai vai kā daļa no hibrīdām atjaunojamās enerģijas sistēmām, Freen akumulatori nodrošina ilgu kalpošanas laiku, zemas uzturēšanas izmaksas un augstu drošību, pat skarbos klimatiskos apstākļos.



“Šī produktu līnija atspoguļo mūsu misiju – padarīt enerģijas pieejamību drošāku, pieejamāku un iekļaujošāku visiem,” saka Andrey Khimenkov, Freen OÜ izpilddirektors.
“Mūsu nātrija jonu akumulatoru ieviešana ir nozīmīgs solis Freen attīstībā, kas seko mūsu veiksmīgajai pieredzei ar mazajiem vēja ģeneratoriem. Šie akumulatori izceļas ne tikai ar drošību un daudzpusību, bet arī ar konkurētspējīgu cenu – mēs esam gatavi sadarboties ar klientiem visos sektoros, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju.”



Vairāk informācijas: contact@freen.com
Mājaslapa: www.freen.com



Par Freen OÜ

Freen OÜ ir Igaunijas uzņēmums, kas specializējas mazo vēja turbīnu un enerģijas uzkrāšanas risinājumu izstrādē un ražošanā decentralizētām enerģijas sistēmām. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Igaunijā, un Freen mērķis ir veicināt ilgtermiņa enerģētisko neatkarību un praktisku ilgtspēju visā Eiropā.

Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
