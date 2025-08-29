Freen представляє масштабовані натрій-іонні акумуляторні системи – розроблені та виготовлені в Естонії
A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.
Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.
Європейська альтернатива: безпечна, гнучка та стійка
Нова лінійка батарей Freen базується на сучасній натрій-іонній технології, яка забезпечує високу термічну стабільність і практично усуває ризик загоряння або вибуху. На відміну від літієвих систем, акумулятори Freen не підпадають під міжнародні обмеження на транспортування та не містять кобальту, що робить їх більш екологічними та геополітично безпечними.
Системи зберігання спроєктовані з урахуванням умов реального використання: вбудовані колеса для зручного переміщення, просте встановлення plug-and-play, компактна, модульна конструкція — усе це робить батареї ідеальними як для побутових, так і для комерційних проектів. Гнучкий дизайн полегшує інтеграцію на будь-якому етапі енергетичного ланцюга постачання.
Технічні характеристики
Freen-BSH — високовольтна натрій-іонна акумуляторна система
- Тип батареї: натрій-іонна (Na-ion)
- Номінальна енергія: 10,08 кВт·год на модуль
- Ємність: 17,5 А·год
- Номінальна напруга: 575 В
- Діапазон напруги: 385–760 В
- Макс. струм розряду: 8,75 А
- Циклічність: >5000 циклів при 80% DoD
- Масштабованість: до 10 модулів паралельно (100,8 кВт·год, 175 А·год)
- Розміри (Ш×Г×В): 952 × 108 × 745 мм
- Вага: 123 кг
- Температура роботи: –10°C до +35°C
- Температура розряду: –40°C до +60°C
- Захист: IP65
- Протокол зв’язку: CAN
- Установка: готовий до монтажу в шафу, на колесах для зручності
Freen-BSL — низьковольтна натрій-іонна акумуляторна система
- Тип батареї: натрій-іонна (Na-ion)
- Номінальна енергія: 7,5 кВт·год на модуль
- Ємність: 158 А·год
- Номінальна напруга: 48 В
- Діапазон напруги: 40–60 В
- Макс. струм розряду: 100 А
- Циклічність: >5000 циклів при 80% DoD
- Масштабованість: до 6 модулів паралельно (45 кВт·год, 948 А·год)
- Розміри (Ш×Г×В): 952 × 108 × 745 мм
- Вага: 123 кг
- Температура роботи: –10°C до +35°C
- Температура розряду: –40°C до +60°C
- Захист: IP65
- Протокол зв’язку: CAN
- Установка: готовий до монтажу в шафу, на колесах для зручності
Придатні для різноманітних застосувань
Натрій-іонні акумулятори Freen оптимізовані для широкого спектра стаціонарного зберігання енергії. Типові сфери застосування включають домогосподарства з високим споживанням електроенергії, віддалені ферми, телеком-інфраструктуру, комерційні об’єкти, зарядні станції для електромобілів, нафтові та газові платформи, а також громадські будівлі (школи, лікарні тощо).
Системи забезпечують довгий термін служби, мінімальне обслуговування і високу безпеку, навіть у важких умовах чи за підвищених температур.
«Ця продуктова лінійка відображає нашу місію – зробити доступ до енергії більш безпечним, доступним та надійним», — зазначає Андрій Хіменков, генеральний директор Freen OÜ.
«Запуск натрій-іонних батарей — це важлива інновація у нашому портфелі після успішного розвитку малих вітрових турбін. Ці батареї вирізняються не лише безпечністю та гнучкістю, але й конкурентною ціною — і ми готові співпрацювати з клієнтами з різних секторів задля прискорення енергетичного переходу».
Про компанію Freen OÜ
Freen OÜ — це естонська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві малих вітрових турбін і систем зберігання енергії для децентралізованих енергетичних рішень. Штаб-квартира компанії розташована в Естонії, а її рішення спрямовані на підтримку довгострокової енергетичної незалежності та практичної стійкості по всій Європі.
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.