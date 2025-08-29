Freen tutvustab skaleeritavaid naatriumioonakusid – disainitud ja toodetud Eestis
Euroopa alternatiiv: loodud ohutuseks, jätkusuutlikkuseks ja paindlikkuseks
Freen’i uus akusarja põhineb kaasaegsel naatriumioontehnoloogial, mis tagab suurepärase termilise stabiilsuse ja viib tule- või plahvatusohu praktiliselt nullini. Erinevalt liitiumipõhistest süsteemidest ei kehti Freen’i akudele rahvusvahelised transpordipiirangud ning need ei sisalda koobaltit, muutes need keskkonnasõbralikumaks ja geopoliitiliselt turvalisemaks lahenduseks.
Lisaks keemilisele ohutusele on akusüsteemid välja töötatud praktiliseks kasutuseks. Sellised funktsioonid nagu sisseehitatud rattad lihtsaks liigutamiseks, plug-and-play paigaldus ning kompaktne ja modulaarne disain muudavad need sobilikuks nii väikemajapidamistele kui ka suuremahulistele äri- ja tööstusprojektidele. Nende paindlik arhitektuur toetab süsteemiintegraatoreid, arendajaid ja paigaldajaid kõikides energiavõrgu etappides.
Tehnilised andmed
Freen-BSH — Kõrgepinge naatriumioonaku
- Akutüüp: Naatriumioon (Na-ion)
- Nimienergia: 10,08 kWh mooduli kohta
- Mahutavus: 17,5 Ah
- Nimipinge: 575 V
- Pingevahemik: 385 – 760 V
- Maksimaalne väljalaskevool: 8,75 A
- Tsüklite arv: >5 000 tsüklit (80% DoD)
- Skaleeritavus: Kuni 10 moodulit paralleelselt (100,8 kWh, 175 Ah)
- Mõõtmed (L×S×K): 952 × 108 × 745 mm
- Kaal: 123 kg
- Töötemperatuur: –10°C kuni +35°C
- Tühjendustemp. vahemik: –40°C kuni +60°C
- Kaitseklass: IP65
- Sideprotokoll: CAN
- Paigaldus: Valmis kappideks, varustatud ratastega
Freen-BSL — Madalpinge naatriumioonaku
- Akutüüp: Naatriumioon (Na-ion)
- Nimienergia: 7,5 kWh mooduli kohta
- Mahutavus: 158 Ah
- Nimipinge: 48 V
- Pingevahemik: 40 – 60 V
- Maksimaalne väljalaskevool: 100 A
- Tsüklite arv: >5 000 tsüklit (80% DoD)
- Skaleeritavus: Kuni 6 moodulit paralleelselt (45 kWh, 948 Ah)
- Mõõtmed (L×S×K): 952 × 108 × 745 mm
- Kaal: 123 kg
- Töötemperatuur: –10°C kuni +35°C
- Tühjendustemp. vahemik: –40°C kuni +60°C
- Kaitseklass: IP65
- Sideprotokoll: CAN
- Paigaldus: Valmis kappideks, varustatud ratastega
Mõeldud mitmekülgseks kasutuseks
Freen’i naatriumioonakud sobivad erinevateks statsionaarseteks salvestuslahendusteks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad hõlmavad suurte energiavajadustega eramaju, kaugemaid talusid, telekommunikatsioonitaristut, äri- ja tööstusettevõtteid, EV laadimisjaamu, nafta- ja gaasiplatvorme ning avalikke hooneid, nagu koolid ja haiglad.
Freen
Freen OÜ
+372 5374 1754
contact@freen.com
