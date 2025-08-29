Freen tutvustab skaleeritavaid naatriumioonakusid – disainitud ja toodetud Eestis

Single Freen battery storage unit with compact design and wheels for easy installation

A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems.

Freen modular energy storage batteries for residential and commercial renewable systems

Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency.

Modern house with rooftop solar panels, EV charger, and Freen energy storage batteries in garage

A smart home setup featuring rooftop solar panels, an electric vehicle charging station, and Freen battery storage units installed in the garage to maximize energy independence.

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, August 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freen OÜ, Euroopa puhta energia tootja, on turule toonud uue põlvkonna naatriumioonakud – Freen-BSH ja Freen-BSL, mis on täielikult välja töötatud ja toodetud Eestis. Need modulaarse ja skaleeritava ülesehitusega lahendused on loodud vastama erinevate klientide – alates eramajadest ja talupidamistest kuni äriliste ja tööstuslike objektideni – vajadustele, pakkudes turvalist, jätkusuutlikku ja kuluefektiivset alternatiivi liitiumipõhisele salvestusele.



Euroopa alternatiiv: loodud ohutuseks, jätkusuutlikkuseks ja paindlikkuseks

Freen’i uus akusarja põhineb kaasaegsel naatriumioontehnoloogial, mis tagab suurepärase termilise stabiilsuse ja viib tule- või plahvatusohu praktiliselt nullini. Erinevalt liitiumipõhistest süsteemidest ei kehti Freen’i akudele rahvusvahelised transpordipiirangud ning need ei sisalda koobaltit, muutes need keskkonnasõbralikumaks ja geopoliitiliselt turvalisemaks lahenduseks.

Lisaks keemilisele ohutusele on akusüsteemid välja töötatud praktiliseks kasutuseks. Sellised funktsioonid nagu sisseehitatud rattad lihtsaks liigutamiseks, plug-and-play paigaldus ning kompaktne ja modulaarne disain muudavad need sobilikuks nii väikemajapidamistele kui ka suuremahulistele äri- ja tööstusprojektidele. Nende paindlik arhitektuur toetab süsteemiintegraatoreid, arendajaid ja paigaldajaid kõikides energiavõrgu etappides.



Tehnilised andmed

Freen-BSH — Kõrgepinge naatriumioonaku

- Akutüüp: Naatriumioon (Na-ion)

- Nimienergia: 10,08 kWh mooduli kohta

- Mahutavus: 17,5 Ah

- Nimipinge: 575 V

- Pingevahemik: 385 – 760 V

- Maksimaalne väljalaskevool: 8,75 A

- Tsüklite arv: >5 000 tsüklit (80% DoD)

- Skaleeritavus: Kuni 10 moodulit paralleelselt (100,8 kWh, 175 Ah)

- Mõõtmed (L×S×K): 952 × 108 × 745 mm

- Kaal: 123 kg

- Töötemperatuur: –10°C kuni +35°C

- Tühjendustemp. vahemik: –40°C kuni +60°C

- Kaitseklass: IP65

- Sideprotokoll: CAN

- Paigaldus: Valmis kappideks, varustatud ratastega



Freen-BSL — Madalpinge naatriumioonaku

- Akutüüp: Naatriumioon (Na-ion)

- Nimienergia: 7,5 kWh mooduli kohta

- Mahutavus: 158 Ah

- Nimipinge: 48 V

- Pingevahemik: 40 – 60 V

- Maksimaalne väljalaskevool: 100 A

- Tsüklite arv: >5 000 tsüklit (80% DoD)

- Skaleeritavus: Kuni 6 moodulit paralleelselt (45 kWh, 948 Ah)

- Mõõtmed (L×S×K): 952 × 108 × 745 mm

- Kaal: 123 kg

- Töötemperatuur: –10°C kuni +35°C

- Tühjendustemp. vahemik: –40°C kuni +60°C

- Kaitseklass: IP65

- Sideprotokoll: CAN

- Paigaldus: Valmis kappideks, varustatud ratastega



Mõeldud mitmekülgseks kasutuseks

Freen’i naatriumioonakud sobivad erinevateks statsionaarseteks salvestuslahendusteks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad hõlmavad suurte energiavajadustega eramaju, kaugemaid talusid, telekommunikatsioonitaristut, äri- ja tööstusettevõtteid, EV laadimisjaamu, nafta- ja gaasiplatvorme ning avalikke hooneid, nagu koolid ja haiglad.

