Freen wprowadza modułowe systemy akumulatorów sodowo-jonowych – zaprojektowane i wyprodukowane w Estonii

A compact Freen battery storage module with a mobile design for flexible installation, ideal for integrating into hybrid renewable energy systems. Scalable Freen modular battery storage units designed to support residential and commercial renewable energy systems, ensuring reliable backup and long-term energy efficiency. A smart home setup featuring rooftop solar panels, an electric vehicle charging station, and Freen battery storage units installed in the garage to maximize energy independence.

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, August 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, europejski producent technologii czystej energii, prezentuje nową generację systemów akumulatorów sodowo-jonowych – Freen-BSH oraz Freen-BSL – zaprojektowanych i w całości wyprodukowanych w Estonii. Te modułowe i skalowalne rozwiązania odpowiadają na potrzeby szerokiego grona odbiorców – od właścicieli domów i rolników po klientów komercyjnych i przemysłowych – oferując bezpieczną, zrównoważoną i opłacalną alternatywę dla magazynów energii opartych na technologii litowej.Europejska alternatywa: bezpieczeństwo, elastyczność i zrównoważony rozwójNowa linia baterii Freen wykorzystuje najnowszą technologię sodowo-jonową, zapewniając wyjątkową stabilność termiczną i praktycznie eliminując ryzyko pożaru lub wybuchu. W przeciwieństwie do systemów litowych, akumulatory Freen nie podlegają ograniczeniom transportowym i nie zawierają kobaltu, co czyni je bardziej zrównoważonymi i odpornymi na ryzyka geopolityczne.Systemy magazynowania zostały również zaprojektowane z myślą o rzeczywistych warunkach użytkowania – z wbudowanymi kółkami ułatwiającymi transport, instalacją typu plug-and-play oraz kompaktową, modułową konstrukcją, która sprawdza się zarówno w niewielkich instalacjach domowych, jak i w dużych projektach komercyjnych. Elastyczna architektura systemu wspiera integratorów i instalatorów na każdym etapie łańcucha wartości.Specyfikacja technicznaFreen-BSH – wysokonapięciowy system magazynowania energii (sodowo-jonowy)Typ ogniwa: sodowo-jonowe (Na-ion)Pojemność nominalna: 10,08 kWh na modułNominalna pojemność prądowa: 17,5 AhNapięcie nominalne: 575 VZakres napięcia: 385–760 VMaks. prąd rozładowania: 8,75 ACykl życia: >5 000 cykli przy 80% DoDSkalowalność: do 10 modułów równolegle (100,8 kWh, 175 Ah)Wymiary (S×G×W): 952 × 108 × 745 mmWaga: 123 kgTemperatura pracy: –10°C do +35°CZakres temp. rozładowania: –40°C do +60°CStopień ochrony: IP65Komunikacja: CANInstalacja: gotowy do montażu w szafie, z kółkami transportowymiFreen-BSL – niskonapięciowy system magazynowania energii (sodowo-jonowy)Typ ogniwa: sodowo-jonowe (Na-ion)Pojemność nominalna: 7,5 kWh na modułNominalna pojemność prądowa: 158 AhNapięcie nominalne: 48 VZakres napięcia: 40–60 VMaks. prąd rozładowania: 100 ACykl życia: >5 000 cykli przy 80% DoDSkalowalność: do 6 modułów równolegle (45 kWh, 948 Ah)Wymiary (S×G×W): 952 × 108 × 745 mmWaga: 123 kgTemperatura pracy: –10°C do +35°CZakres temp. rozładowania: –40°C do +60°CStopień ochrony: IP65Komunikacja: CANInstalacja: gotowy do montażu w szafie, z kółkami transportowymiGotowe na różne zastosowaniaSystemy magazynowania Freen oparte na technologii sodowo-jonowej są zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu zastosowań stacjonarnych. Typowe scenariusze to m.in. domy o dużym zużyciu energii, gospodarstwa rolne, infrastruktura telekomunikacyjna, obiekty komercyjne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, platformy naftowe i gazowe oraz budynki publiczne, takie jak szkoły czy szpitale.Systemy te sprawdzają się zarówno w przypadku autonomicznej pracy poza siecią, jak i w zastosowaniach hybrydowych lub peak-shaving, oferując długi cykl życia, niski koszt utrzymania i wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.„Nowa linia produktowa odzwierciedla naszą misję – zapewnienie dostępu do energii w sposób bezpieczny, przystępny cenowo i zrównoważony” – mówi Andrey Khimenkov, dyrektor generalny Freen OÜ.„Wprowadzenie akumulatorów sodowo-jonowych to ważny krok w rozwoju oferty Freen, po sukcesie naszych małych turbin wiatrowych. Baterie te wyróżniają się nie tylko wysokim poziomem bezpieczeństwa i wszechstronnością, ale też konkurencyjną ceną. Jesteśmy gotowi współpracować z klientami z różnych branż, wspierając ich w procesie transformacji energetycznej.”Wsparcie finansowe w Polsce dla baterii FreenW Polsce właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu „Mój Prąd 6.0”, realizowanego przez NFOŚiGW. Program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów, ale nie więcej niż 16 000 zł na zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli instalacja współpracuje z instalacją PV. Do tego można łącznie uzyskać nawet 28 000 zł wsparcia, jeśli inwestycja obejmuje fotowoltaikę, magazyn energii i/lub magazyn ciepła.Dodatkowo, osoby inwestujące w magazyn energii mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odpisanie od podatku części kosztów – do 53 000 zł na osobę, jeśli inwestycja nie została objęta wcześniejszym dofinansowaniemO firmie Freen OÜFreen OÜ to estońska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji małych turbin wiatrowych oraz systemów magazynowania energii dla zdecentralizowanych rozwiązań energetycznych. Siedziba firmy znajduje się w Estonii, a jej rozwiązania wspierają długoterminową niezależność energetyczną i praktyczne podejście do zrównoważonego rozwoju w całej Europie.

