Freen wprowadza modułowe systemy akumulatorów sodowo-jonowych – zaprojektowane i wyprodukowane w Estonii

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, August 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Freen OÜ, europejski producent technologii czystej energii, prezentuje nową generację systemów akumulatorów sodowo-jonowych – Freen-BSH oraz Freen-BSL – zaprojektowanych i w całości wyprodukowanych w Estonii. Te modułowe i skalowalne rozwiązania odpowiadają na potrzeby szerokiego grona odbiorców – od właścicieli domów i rolników po klientów komercyjnych i przemysłowych – oferując bezpieczną, zrównoważoną i opłacalną alternatywę dla magazynów energii opartych na technologii litowej.


Europejska alternatywa: bezpieczeństwo, elastyczność i zrównoważony rozwój

Nowa linia baterii Freen wykorzystuje najnowszą technologię sodowo-jonową, zapewniając wyjątkową stabilność termiczną i praktycznie eliminując ryzyko pożaru lub wybuchu. W przeciwieństwie do systemów litowych, akumulatory Freen nie podlegają ograniczeniom transportowym i nie zawierają kobaltu, co czyni je bardziej zrównoważonymi i odpornymi na ryzyka geopolityczne.

Systemy magazynowania zostały również zaprojektowane z myślą o rzeczywistych warunkach użytkowania – z wbudowanymi kółkami ułatwiającymi transport, instalacją typu plug-and-play oraz kompaktową, modułową konstrukcją, która sprawdza się zarówno w niewielkich instalacjach domowych, jak i w dużych projektach komercyjnych. Elastyczna architektura systemu wspiera integratorów i instalatorów na każdym etapie łańcucha wartości.


Specyfikacja techniczna

Freen-BSH – wysokonapięciowy system magazynowania energii (sodowo-jonowy)

Typ ogniwa: sodowo-jonowe (Na-ion)

Pojemność nominalna: 10,08 kWh na moduł

Nominalna pojemność prądowa: 17,5 Ah

Napięcie nominalne: 575 V

Zakres napięcia: 385–760 V

Maks. prąd rozładowania: 8,75 A

Cykl życia: >5 000 cykli przy 80% DoD

Skalowalność: do 10 modułów równolegle (100,8 kWh, 175 Ah)

Wymiary (S×G×W): 952 × 108 × 745 mm

Waga: 123 kg

Temperatura pracy: –10°C do +35°C

Zakres temp. rozładowania: –40°C do +60°C

Stopień ochrony: IP65

Komunikacja: CAN

Instalacja: gotowy do montażu w szafie, z kółkami transportowymi



Freen-BSL – niskonapięciowy system magazynowania energii (sodowo-jonowy)

Typ ogniwa: sodowo-jonowe (Na-ion)

Pojemność nominalna: 7,5 kWh na moduł

Nominalna pojemność prądowa: 158 Ah

Napięcie nominalne: 48 V

Zakres napięcia: 40–60 V

Maks. prąd rozładowania: 100 A

Cykl życia: >5 000 cykli przy 80% DoD

Skalowalność: do 6 modułów równolegle (45 kWh, 948 Ah)

Wymiary (S×G×W): 952 × 108 × 745 mm

Waga: 123 kg

Temperatura pracy: –10°C do +35°C

Zakres temp. rozładowania: –40°C do +60°C

Stopień ochrony: IP65

Komunikacja: CAN

Instalacja: gotowy do montażu w szafie, z kółkami transportowymi



Gotowe na różne zastosowania

Systemy magazynowania Freen oparte na technologii sodowo-jonowej są zoptymalizowane pod kątem szerokiego zakresu zastosowań stacjonarnych. Typowe scenariusze to m.in. domy o dużym zużyciu energii, gospodarstwa rolne, infrastruktura telekomunikacyjna, obiekty komercyjne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, platformy naftowe i gazowe oraz budynki publiczne, takie jak szkoły czy szpitale.

Systemy te sprawdzają się zarówno w przypadku autonomicznej pracy poza siecią, jak i w zastosowaniach hybrydowych lub peak-shaving, oferując długi cykl życia, niski koszt utrzymania i wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.



„Nowa linia produktowa odzwierciedla naszą misję – zapewnienie dostępu do energii w sposób bezpieczny, przystępny cenowo i zrównoważony” – mówi Andrey Khimenkov, dyrektor generalny Freen OÜ.
„Wprowadzenie akumulatorów sodowo-jonowych to ważny krok w rozwoju oferty Freen, po sukcesie naszych małych turbin wiatrowych. Baterie te wyróżniają się nie tylko wysokim poziomem bezpieczeństwa i wszechstronnością, ale też konkurencyjną ceną. Jesteśmy gotowi współpracować z klientami z różnych branż, wspierając ich w procesie transformacji energetycznej.”



Wsparcie finansowe w Polsce dla baterii Freen

W Polsce właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z programu „Mój Prąd 6.0”, realizowanego przez NFOŚiGW. Program oferuje dofinansowanie do 50% kosztów, ale nie więcej niż 16 000 zł na zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli instalacja współpracuje z instalacją PV. Do tego można łącznie uzyskać nawet 28 000 zł wsparcia, jeśli inwestycja obejmuje fotowoltaikę, magazyn energii i/lub magazyn ciepła.

Dodatkowo, osoby inwestujące w magazyn energii mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odpisanie od podatku części kosztów – do 53 000 zł na osobę, jeśli inwestycja nie została objęta wcześniejszym dofinansowaniem



O firmie Freen OÜ

Freen OÜ to estońska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji małych turbin wiatrowych oraz systemów magazynowania energii dla zdecentralizowanych rozwiązań energetycznych. Siedziba firmy znajduje się w Estonii, a jej rozwiązania wspierają długoterminową niezależność energetyczną i praktyczne podejście do zrównoważonego rozwoju w całej Europie.

Freen wprowadza modułowe systemy akumulatorów sodowo-jonowych – zaprojektowane i wyprodukowane w Estonii

