EASYTOAST bringt Farmroaster 100/300 auf den Hof: Plug‑and‑Play Sojatoaster für Betriebe
Kompaktes, vollautomatisches Toastsystem aus Edelstahl mit Trommelverfahren, 4‑Punkt‑Waage und Fernsupport. Für Soja, Lupine, Raps, Erbsen & Getreide.
Im Fokus stehen einfache Bedienung und prozesssichere Qualität auf dem Hof: EASYTOAST dosiert chargenweise über ein integriertes 4‑Punkt‑Waagensystem. Die Befüllung und die Entleerung erfolgen jeweils über die mitgelieferten, in die Steuerung integrierten Getreidekannen (Becherwerke) mit kleiner Annahmegosse – ein komplettes System vom Einlauf bis zum Austrag. Die Anlage beendet den Prozess selbstständig, sobald die Waage 0 kg meldet. Temperatur, Zeit, Drehzahl, Füllmenge und Produkttemperatur sind stufenlos regelbar. Das System wird über eine Siemens‑SPS (LOGO) mit zusätzlicher Analogbedienung gesteuert – inkl. Software‑Updates sowie optionalem Remote‑Service via Internet. Die Anlagen sind „plug‑and‑play“: Strom anstecken (32 A beim 100er; 63 A beim 300er), Start drücken, loslegen.
Für Sicherheit sorgen mehrstufige Temperaturüberwachung und automatische Abschaltung. Ein akustisch/visuelles Alarmsystem ist vorbereitet. Reinigung entfällt weitgehend; Service beschränkt sich auf die Schmierung von Lagern. EASYTOAST verarbeitet neben Soja auch Lupinen, Ackerbohnen, Erbsen, Getreide, Sonnenblumen und Raps. Auf Wunsch lässt sich eine Ölpresse anbinden.
Kundennutzen auf einen Blick
Kompaktes, mobiles Komplettsystem mit mitgelieferten Getreidekannen (Becherwerke) und kleiner Annahmegosse – voll in die Steuerung integriert
Edelstahlkonstruktion, energieeffizient, servicearm
Chargenprozess mit 4‑Punkt‑Waage, automatische Befüllung/Entleerung
Siemens‑SPS mit Analogbedienung; Fernsupport & Updates möglich
Vielseitig: Soja plus weitere Körner‑/Ölsaaten
Einfache Integration einer Ölpresse
Verfügbarkeit
EASYTOAST 100 und 300/350 sind ab sofort bestellbar. Beratung, Vorführtermine und Systemintegration in bestehende Hofprozesse auf Anfrage.
Hüseyin Torun
SAM Inovate UG (hb)
+49 171 2793094
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.