EASYTOAST bringt Farmroaster 100/300 auf den Hof: Plug‑and‑Play Sojatoaster für Betriebe

EASYTOAST 100/300 Farmroaster EASYTOAST Bedienpanel: Siemens-SPS, Kerntemperatur-Regelung und automatische Chargensteuerung Automatische Befüllung und Entleerung am EASYTOAST Farmroaster

Kompaktes, vollautomatisches Toastsystem aus Edelstahl mit Trommelverfahren, 4‑Punkt‑Waage und Fernsupport. Für Soja, Lupine, Raps, Erbsen & Getreide.

Kerntemperatur statt Annahmen: EASYTOAST toastet chargenbasiert und kontrolliert die Produkttemperatur. Das sorgt für reproduzierbare Ergebnisse bei einfacher Bedienung.” — Lutz Wudtke Entwickler EASYTOAST®, agrel GmbH

ARNSTORF, BAYERN, GERMANY, August 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Die agrel GmbH kündigt mit EASYTOASTden Farmroaster 100 und 300/350 an – kompakte, mobile Toastanlagen für landwirtschaftliche Betriebe und regionale Erzeugergemeinschaften. Die Systeme sind vollständig aus Edelstahl gefertigt, arbeiten vollautomatisch im rotierenden Trommelverfahren und liefern eine Leistung von ca. 100 kg/h (EASYTOAST 100) bzw. 300–350 kg/h (EASYTOAST 300). Der Energiebedarf liegt praxisnah bei rund 10 kWh pro 100 kg Soja.Im Fokus stehen einfache Bedienung und prozesssichere Qualität auf dem Hof: EASYTOAST dosiert chargenweise über ein integriertes 4‑Punkt‑Waagensystem. Die Befüllung und die Entleerung erfolgen jeweils über die mitgelieferten, in die Steuerung integrierten Getreidekannen (Becherwerke) mit kleiner Annahmegosse – ein komplettes System vom Einlauf bis zum Austrag. Die Anlage beendet den Prozess selbstständig, sobald die Waage 0 kg meldet. Temperatur, Zeit, Drehzahl, Füllmenge und Produkttemperatur sind stufenlos regelbar. Das System wird über eine Siemens‑SPS (LOGO) mit zusätzlicher Analogbedienung gesteuert – inkl. Software‑Updates sowie optionalem Remote‑Service via Internet. Die Anlagen sind „plug‑and‑play“: Strom anstecken (32 A beim 100er; 63 A beim 300er), Start drücken, loslegen.Für Sicherheit sorgen mehrstufige Temperaturüberwachung und automatische Abschaltung. Ein akustisch/visuelles Alarmsystem ist vorbereitet. Reinigung entfällt weitgehend; Service beschränkt sich auf die Schmierung von Lagern. EASYTOAST verarbeitet neben Soja auch Lupinen, Ackerbohnen, Erbsen, Getreide, Sonnenblumen und Raps. Auf Wunsch lässt sich eine Ölpresse anbinden.Kundennutzen auf einen BlickKompaktes, mobiles Komplettsystem mit mitgelieferten Getreidekannen (Becherwerke) und kleiner Annahmegosse – voll in die Steuerung integriertEdelstahlkonstruktion, energieeffizient, servicearmChargenprozess mit 4‑Punkt‑Waage, automatische Befüllung/EntleerungSiemens‑SPS mit Analogbedienung; Fernsupport & Updates möglichVielseitig: Soja plus weitere Körner‑/ÖlsaatenEinfache Integration einer ÖlpresseVerfügbarkeitEASYTOAST 100 und 300/350 sind ab sofort bestellbar. Beratung, Vorführtermine und Systemintegration in bestehende Hofprozesse auf Anfrage.

